Jumil: ’n Reuse stap vorentoe in wye presisieplantwerk

Stortreën wat kosbare bogrond wegspoel en erosie veroorsaak was die groot dryfveer vir boere in Brasilië om nuut te dink oor bewerkingsmetodes en die ploeë weg te pak. Die ontwikkeling van die kundigheid en toerusting vir geenbewerking was die volgende dryfvere om landbou in dié reuse land op die bewaringsbewerkingspad te plaas.

Jumil is een van die maatskappye wat die ommeswaai moontlik gemaak het. In Suid-Afrika is Valtrac die verspreider van Jumil se reeks geenbewerkingplanters en strooiers. ’n Groep boere het in Oktober saam met verteenwoordigers van Valtrac by Jumil en op ’n paar plase in Brasilië gaan kuier en teruggekom met hope nuwe geesdrif en kennis.

“Brasilië is ongelooflik groot en jy besef eers hoe groot as jy met ’n bus ’n dag lank tussen die plase ry om ‘gou’ te gaan kyk hoe dit lyk as geenbewerking op groot skaal toegepas word,” sê David McCall van Viljoenskroon wat die toer meegemaak het.

Hy sê ’n mens kan verstaan waarom planters wat 18 meter wyd is nodig is op sekere plase. In die een geval word daar twee keer per jaar 20 000 hektaar geplant! Hulle plant ook met ’n rywydte van 45 cm of 50 cm teenoor die standaard 76 cm in Suid-Afrika, maar dan is hulle ook redelik seker van 1 500 mm reënval per jaar. Hulle probleem is eerder te veel reën as te min.

David het dit ook interessant gevind dat hulle soveel minder kunsmis en gifstowwe gebruik. “Hulle plant grondbedekking tussen die mielies vir vogbehoud en as groenbemesting,” vertel hy.

“’n Week nadat die sojabone gestroop is word die mielies geplant, wat ook beteken hulle benut die natuurlike stikstof in die grond.” As gevolg van die reuse afstande wat afgelê moet word, is dit nie maklik vir die boere om vloeibare kunsmis aan te ry nie, maar met die jare het hulle boerderypraktyke ontwikkel om die situasie te hanteer.

“Hulle gemiddelde oes van 6 tot 7 ton per hektaar is gelykstaande aan ons beter oeste,” sê David. ’n Besoek aan Jumil se reuse fabriek in Batatais, São Paulo, was die hoogtepunt van die toer. Jumil se vorige twee fabrieke is onlangs verenig in die een aanleg van 15 000 m2. Die toerlede is deur die hele fabriek geneem om te sien hoe die vervaardigingsproses werk. Dit begin by ’n idee wat ontwikkel word om boere se uitdagings die hoof te bied, en vloei gladweg tot by die finale montering van werktuie en versending na plaaslike en internasionale kliënte.

Ontwerpe vir toerusting word ontwikkel met behulp van 3D-tegnologie en Jumil bou ook die onderdele wat nodig is vir die toerusting, van die staal wat uit hulle eie staalverwerkingsaanleg kom tot gevorderde presisiekomponente. David sê die nuwe presisietegnologie is wonderlik, maar al die tegnologie in die wêreld kan nie ’n planter beter maak as die basiese konstruksie nie reg is nie. Jumil maak baie seker dat dit reg is en gehaltebeheer is van grondstofvlak af ‘n integrale deel van die produksieproses.

’n Groep boere van Suid-Afrika het saam met verteenwoordigers van Valtrac besoek afgelê by Jumil se fabriek in Brasilië en het ook die geleentheid benut om aan die Jumil-bestuurspan te verduidelik wat Suid-Afrikaanse boere nodig het.

Jumil luister na boere

Jumil bly op die voorpunt van tegnologie, want die maatskappy maak staat op die insette van boere, nie net plaaslik nie, maar ook in die buiteland. Die Suid-Afrikaanse toergroep was verstom dat die bestuurspan van Jumil spesiaal tyd ingeruim het om met hulle te gesels oor die probleme en landbouomstandighede in Suid-Afrika en om wenke te kry oor die aanpassing van toerusting om dit nog meer geskik te maak vir boerdery hier aan die suidpunt van Afrika.

Een van die voorstelle was die byvoeging van ’n gifkas op die nuwe modelle wat bekendgestel is. Die boere het dit die Maandag voorgestel en teen Vrydag het Jumil reeds moontlike oplossings en voorlopige pryse gereed gehad!

Gustavo Oliveira, strategiesebemarkingsbestuurder van Jumil, sê: “Ons beweeg in ’n intelligente, strategiese mark. Ons moet voortdurend studies doen om op hoogte te bly van alle ontwikkelings in die bedryf en om seker te maak ons produksievermoë hou tred met die behoeftes van boere.”

Let op hoe die Terra JM8090 skarnier om die kontoer van die grond te volg.

Nuwe tegnologie

Jumil bied nou as deel van die planterpakket beheer oor die presiese plasing van saad en kunsmis volgens die data wat van stroperkaarte en grondontledings verkry word.

“Die beweging na presisietegnologie is die beste ding wat Jumil kon doen, want nou hoef ons nie staat te maak op ’n eksterne party vir die satelliettegnologie nie en daar is geen probleme met versoening nie,” sê David.

Die nuwetegnologieplanters word met hulle eie GPS-stelsels toegerus wat die grondbehoeftes volgens presisiekaarte ontleed en die plasings daarvolgens aanpas. Die boere kan alles dophou of beheer op ’n skerm in die kajuit.

Die nuwe tegnologie is ingebou in die indrukwekkende Terra Exacta JM8090-planter wat aan die toergroep gedemonstreer is. Die planter word binnekort in Suid-Afrika verwag.

So lyk die stewige plantereenhede van naby. Let ook op die hoëflotasiebande vir minder grondverdigting.

Die planter spog met:

• Hoër plantdoeltreffendheid

• Opvoubaarheid vir vervoer en berging (dit vou van 17,8 m tot 6,3 m)

• Minder wagtyd na bestelling

• Hoër bedryfsproduktiwiteit

• Moderne ontwerp

• Robuuste struktuur

• Kan vir geenbewerking of konvensioneel gebruik word

• Beskikbaar met plate of lugdrukplasing (mechanical of pneumatic)

Boere was beïndruk met die kunsmisbak wat binne ’n paar sekondes klein kon opvou of oopvou. Die Terra JM8090 is beskikbaar met ’n maksimum van 29, 33 of 39 rye. Elkeen van die modelle bied ’n keuse van rywydtes van 45, 50, 76 en 90 cm. Met ’n rywydte van 76 cm sal jy 17 rye kan plant met die 29 LS, 19 rye met die 33 LS en 23 rye met die 39 LS. Met ’n rywydte van 45 cm kan jy 39 rye met die 39 LS plant.

Die planter het drie eenhede wat skarnier om ongelyke terrein te volg sodat jy deurgaans honderd persent akkuraat en eweredig plant. In Brasilië is daar baie heuwels en kontoere en as boere so wyd wil plant, moet die planter in staat wees om die grond-glooiings te volg.

Dit maak nie saak hoe die terrein lyk nie, die saadplasing bly eenvormig en presies. Die grootste planter benodig 232 kW (315 pk); dit is ’n skamele 5,8 kW per ry. ’n Gemaklike werkspoed is 8 km/u. In goeie toestande kan die Terra 39 LS tot 133 ha per uur plant!

David sê die Terra JM8090 is verseker op sy wenslysie vir volgende jaar. Sowat 40% van sy saaiboerdery is reeds op ’n geenbewerkingstelsel en hy is bederf met Valtrac se goeie diens en die goeie gehalte van sy Valtra-trekkers en Jumil-planters.

Goeie nuus vir Suid-Afrikaanse groenteboere is dat ’n nuwe presisiegroenteplanter, die Jumil Perfecta, met dubbelry pantografiese saai-eenhede ook op pad is.

’n Wenkombinasie: Jumil en Valtra!

Jumil se storie:

Jumil is in 1936 deur vier broers en ’n vriend van hulle gestig en hulle het sommer gou die voortou geneem met meganisasie in ’n tyd toe dierekrag nog die norm was. In 1992 was Jumil die eerste maatskappy in Brasilië om ’n lugdrukplanter te bou met ’n stelsel bekend as Exacta Air. Met die Exacta JM3090-masjien is Jumil as wêreldklasvervaardiger gevestig. Tans voer die maatskappy uit na 36 lande, waaronder Suid-Afrika, waar Valtrac die plaaslike ondersteuningsdiens lewer.

Vir meer inligting oor die Jumilreeks van Valtrac, kontak vir Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-8006 of stuur ’n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za. Besoek gerus ook www.valtrac.co.za.