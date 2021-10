Ju-Bissch-Ru: Waar alles begin het

This post is also available in: English

Ruan het al van jongs af met beeste gespekuleer met die doel om geld bymekaar te maak om ‘n beeskudde te begin.

“Vandag met die seën van die Here en harde werk, boer ons met 1100 kommersiële Simbra tipe koeie in die Stella omgewing,” sê Ruan.

Hy gebruik net stoet Simmentaler, wit Brahman- en Charolais-bulle. Die doel van die boerdery is om swaar speenkalwers te produseer en om verse te teel om as vervangingsverse te gebruik in die kudde. Die drie tipe bulle het elkeen sy eie belangrike rol in die kudde, naamlik; genoegsame melk, kalwingsgemak, swaar speengewigte en gehardheid.

Ruan het in 2000 gematrikuleer by Potchefstroom Gimnasium. Met die doel om in my pa se voetspore te volg, het hy ook besluit om te gaan regte studeer, net soos my pa. “My pa was ‘n prokureur en het deeltyds geboer met beeste in die Swartruggens-distrik.. Ek het laat in my matriekjaar my besluit verander a.g.v. die liefde wat by my gekweek is vir beesboerdery. Ek het toe besluit om na skool voltyds te begin boer,” sê Ruan.

Sy pa het gesien hy is ernstig oor die boerdery en dat hy ‘n passie daarvoor het. “My pa het my toe baie gehelp met weiding op sy plase om my droom te bewaarheid. So het my kommersiële kudde ontstaan,” sê Ruan

Hy het vir homself ‘n doelwit gestel om op die ouderdom van 30, 500 Simbra-tipe aanteelkoeie te hê. “Ek glo om vir jouself doelwitte te stel is baie belangrik. Om jou doelwitte te bereik verg harde werk en deursettingsvermoë. As jong boer betaal jy baie skoolgeld omdat jy nog nie soveel kennis en ondervinding het nie. Dit is my motto om by ander suksesvolle boere in my omgewing te gaan kers opsteek. Daar kom ook vreeslike droogtes, wat jou beplanning omver gooi. Jy moet weet as jy met beeste boer, boer jy ook met kos vir jou beeste. Daarom het ek besluit om kos bymekaar te maak vir die diere in droë tye.”

Hy plant elke jaar sugargraze vir die maak van kuilvoer, wat dan baie help in die droë periodes. Daarmee saam plant hy ook jaarliks nutrifeed wat dan die druk baie afhaal van die aangeplante borseltjie en bloubuffel gras. “Dit stel my dan in staat om baie van my bloubuffel gras te baal,” sê hy.

Hy het twee dekseisoene ingestel, sodat sy bulle kan rus en dat die kalwers in twee verskillende tye gespeen kan word.

Na die bulle se rustydperk, word hulle getoets vir vrugbaarheid en skedewasse word ook gedoen.

In Novembermaand spuit hy sy hele kudde spons milt en lamsiekte asook knop velsiekte. Die verse word ook almal drie keer RB51 gespuit voordat hulle gedek word.

“So beperk ek siektes en mortaliteit in my kudde,” sê Ruan.

Omdat hy speenkalwers produseer het die Charolais ras hom jaar-na-jaar beïndruk met hul swaar speengewigte. “Ons speen ons kalwers op die ouderdom van sewe maande op ‘n gemiddelde gewig van 280kg.”

In 2016 het hy besluit om te diversifiseer en ‘n Charolais Stoet met ‘n spesifieke geen op die been te bring. Dit het gely tot Ju-Bissch-Ru se 1ste Produksie veiling in 2019.

“Ons is dankbaar en geseënd om hierdie jaar op die 9de November ons 3de Ju-Bissch-Ru produksieveiling aan te bied te Stella NKLH Veilingskompleks. Die veiling word aangebied deur Noord-Kaap Lewendehawe en vir die 1ste keer gaan Meerkat Online Auctions ook ons veiling behartig.

Ons bied met trots die volgende aan: 15 top veld aangepaste Charolais bulle & 120 top kwaliteit Simbra vroulike diere in alle produksie stadia,” noem Ruan laaste.