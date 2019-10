Jongste klimaatstoestande

This post is also available in: English

Deur Johan van den Berg, Santam Landbou

Baie droë toestande domineer bykans die hele land. ENSO (El Nino Suidelike Ossillasie) is in ‘n neutrale fase maar die Indiese Oseaan is die belangrikste faktor wat tans die vooruitsigte negatief beïnvloed.

Reën (enkele buie) is moontlik oor die sentrale tot oostelike dele van die land gedurende die tweede week van November. Toestande vir reën behoort te verbeter in die mid- tot laatsomer (Desember tot April).

1. Huidige toestande

Baie ongunstige klimaatstoestande het begin intree of duur voort oor bykans die hele land. Hittegolftoestande duur voort oor groot dele van die Somerreënvalgebied. Die gebied waar ernstige droogte heers het ook geografies uitgebrei vanaf die weste na die sentrale tot oostelike en noordelike dele. Beskikbaarheid van kos vir diere begin al meer ‘n probleem word en droogte rampgebiede word daagliks groter. Droëlandkoringproduksie in beide die Wes-Kaap en die Vrystaat is en word erg beskadig deur die droë en warm toestande. Opbrengsverliese kan ook begin voorkom op wintergewasse onder besproeiing as gevolg van die baie hoë verdampingsverliese en warm toestande.

‘n Ander negatiewe impak van die huidige situasie op landbou is die gevaar dat boere in veral die oostelike somergraanproduksiegebiede nie betyds somergrane binne die aanvaarbare plantperiode sal kan aanplant nie. In die koeler gedeeltes van die Oos-Vrystaat en Mpumalanga moet somergrane alreeds teen die tweede deel van November opkom en wat minder as ‘n maand laat om te reën, te bewerk, te plant en plante te laat ontkiem en opkom.

Damvlakke daal ook baie vinnig.

2. El Nino en Indiese Oseaan

Na ‘n mini-El Nino ontwikkeling waar die Nino-gebiede weer effens verwarm het sedert middel September 2019 is daar egter nou weer tekens van afkoeling in Oktober. Drie van die vier Nino-gebiede was minder as 0.5˚C warmer as normaal teen middel Oktober 2019 en dit dui dat dit in die neutrale reeks is. Die Suidelike Ossillasie Indeks (SOI) wat die maatstaf van koppeling is tussen die oppervlakte en weersisteme in die Nino-gebiede is steeds El Nino-neigend. Die aanduidings bly dat die ENSO in die neutrale fase gaan wees vir die res van die seisoen alhoewel aan die El Nino-kant van neutraal as gevolg van die effense verwarming van water in die dieper lae.

Die Indiese Oseaan is tans in ‘n baie sterk positiewe fase van die Indiese Oseaan Dipool (IOD) Index met koeler oppervlakwater in die Indiese Oseaan noordwes van Australië en warmer water in die Indiese Oseaan nader aan die kuslyn van sentraal en suidelike Afrika. Dit is ook tot ‘n groot mate verantwoordelik vir die hoogdruksisteem wat suidelike Afrika domineer. Voorspellings toon egter dat die IOD na neutraal behoort terug te keer vanaf Desember 2019 en dit kan positief wees vir beter reënvaltoestande in die tweede deel van die somer.

3. Verwagte reënval en temperatuur

3.1 Somerreënvalgebiede

3.1.1 Reënval

Met die huidige baie sterk IOD (Indiese Oseaan Dipool) Indeks is dit negatief vir reënval vir die grootste deel van die Somerreënvalgebied, veral weswaarts vir die volgende weke. Korttermynvoorspellings wys ‘n effense verbetering vir reën in die tweede week van November oor die sentrale tot oostelike dele van die land. Laer temperature behoort ook dan weer te begin voorkom maar toestande lyk redelik ongunstig vir die res van Oktober.

Toestande vir reën kan begin verbeter na November wanneer die Indiese Oseaan toestande minder prominent gaan wees en die effek van ‘n neutrale ENSO ‘n effek kan begin uitoefen.

3.2 Winterreënvalgebied

Reën is weer moontlik in die laaste week van Oktober wanneer ‘n koue front die land gaan tref en ook laer dagtemperature behoort te veroorsaak.

3.3 Namibië

Reënvaltoestande bly negatief vir die volgende weke alhoewel ‘n bietjie reën kan begin voorkom in die tweede week van November oor die noordelike en noordoostelike dele. Toestande behoort te verbeter in die tweede deel van die seisoen.

4. Opsomming en gevolgtrekking

Droë en warm toestande domineer die klimaats- en weernuus tans. Die swak toestande veroorsaak dat veevoer en veekos uitgeput raak en dit kan ook die tydige aanplantings van somergrane in die wiele ry in die oostelike dele.

‘n Effense verbetering in reënvaltoestande is moontlik in die tweede week van November oor die sentrale tot oostelike dele van die Somerreënvalgebied met laer temperature.

Reën is moontlik oor die Wes-Kaap in die laaste week van Oktober.

Langtermynvoorspellings vir die Somerreënvalgebied is meer positief vir die tweede deel van die somer (vanaf Desember) met ‘n minder prominente effek van die Indiese Oseaan asook neutrale toestande van ENSO.

