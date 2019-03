Jongboer-finaliste is spesiale mense wat toevallig boer, sê prof Fourie

This post is also available in: English

Vier spesiale mense wat in enige bedryf ’n sukses sou kon maak. Só het prof Pieter Fourie, sameroeper van die beoordelaars en hoof van die Department van Landbou by die Sentrale Universiteit vir Tegnologie (SUT), die finaliste in 2019 se Vrystaat Landbou (VL) Jongboer van die Jaar kompetisie beskryf.

Volgens Fourie is dit sterk kandidate wat sake uitspook om as 24ste wenner aangewys te word. Twee jong boere van Bultfontein, Milne Bredenkamp en Henk Harmse, een van Arlington, Herman Janse van Rensburg, en een van Warden, Ludwig Becker, het onlangs die kompetisie se beoordelaarspaneel op hulle plase ontvang. Hulle is op 5 en 6 Maart 2019 besoek en beoordeel.

Milne Bredenkamp

Die wenner stap met ’n VL-kontantprys, asook ander pryse van verskeie borge, weg en sal outomaties aan die Toyota Agri SA nasionale Jongboer van die Jaar kompetisie deelneem. VL se Jongboer-konferensie, met die tema Toeganklike hulpbronne in ’n moderne landbou-omgewing, vind op 17 April 2019 in Bloemfontein plaas, met die Jongboer-wenner wat by ’n gala-dinee aangekondig word. Verlede jaar se wenner was Nelius Ferreira.

Henk Harmse

Bredenkamp, wat hoofsaaklik met mielies op die plaas Hanover boer, bedryf ’n gemengde boerdery wat gewasse, vee en wild insluit. Harmse se fokus op die plaas Rechtvaardig is saaiery, met skape en beeste wat ook van sy vertakkings is. Mielies en sonneblomme is die grootste gedeelte van Janse van Rensburg, wat ook met vee op Port Arlington boer, se boerdery. Becker plant hoofsaaklik mielies op die plaas Geluk, met sojabone, dekgewasse en beeste wat ook deel van sy boerdery uitmaak.

Herman Janse van Rensburg

Afdelings waarop hulle beoordeel word, sluit onder meer in toekomsbeeld, begroting en finansies, produksie, bemarking, instandhouding, personeelbestuur en gemeenskapsbetrokkendheid.

Volgens Boet Wilken, voorsitter van VL se Jongboer-komitee en ’n beoordelaar, hou niks dié finaliste terug nie. “Wat uitstaan, is die positiwiteit en nuwe denke van hierdie jong boere,” het hy gesê.

Ludwig Becker

“Dit is vier spesiale mense wat toevallig boer,” het Fourie gesê. “Dit is mense wat in enige bedryf ’n sukses kon maak, want daar is ongelooflik baie leierseienskappe onder die vier.”

Bron: Vrystaat Landbou