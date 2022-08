Jong afslaer praat sy pad na bo

deur Tisha Steyn

Henk Meyer van Mosselbaai is glad nie op sy mond geval nie. Om die waarheid te sê, hy is besig om vir homself ՚n nis in die afslaersbedryf los te praat.

Maar dit gaan oor meer as om net vinnig te kan praat! Henk is vyftien en in graad 10 op Hoër Landbouskool Oakdale op Riversdal. Boer is in sy bloed — hy is immers die sesde geslag Meyers op die plaas Pleasant View by Ruiterbos in die Mosselbaaidistrik.

Pa Henry boer met gesaaides, suiwelbees en dubbeldoel Dohne-Merino’s, Ma Jennie is ՚n rekenmeester, ouboet Nic is tweedejaar megatroniese ingenieurstudent op Stellenbosch, en boet Jorik is vanjaar in matriek op Oakdale, waar hy op die Verteenwoordigende Raad van Leerders (VRL) dien. Hy wil veearts word. Buiten deelname aan die Jeugskou, speel Henk rugby en is vanjaar in die voorry vir die O/16C span.

“Sy geliefde sport is toutrek,” sê Henry. “Hy is ankerman vir ՚n hele paar spanne en het reeds vanjaar saam met ՚n klompie senior skole-toutrekspanne medaljes by Suid-Afrikaanse kampioenskappe gewen.”

Nic, pa Henry, Jorik en Henk Meyer op die familieplaas, Pleasant

View, by Ruiterbos in die Mosselbaai-distrik.

Pleasant View

Op Pleasant View word die afgelope 26 jaar met melkbeeste geboer. Tans word tussen 200 en 250 Jerseys, wat op aangeplante kikoejoe- en lusernweiding loop, gemelk.

Henry boer ook met dubbeldoel Döhne-Merino’s en maak ՚n klompie “bont lammers” saam met die kalwers groot. In die somer word gewasse soos mielies en sorghum en in die winter kleingraan soos hawer en gars vir kuilvoer geplant. Vanjaar is kanola vir die eerste keer as wisselbou- en nuttige dekgewas geplant.

Oakdale

Soos sy broers, was Henk op Laerskool Hartenbos voor hy Oakdale toe is. Omdat Henk se kop plaas toe staan, was Oakdale altyd hulle eerste keuse, en boonop was Henry self daar. Oakdale het ՚n trotse geskiedenis van uitnemendheid.

In 1927 is daar ondersoek ingestel of dié plaas net buite die dorp geskik sou wees vir die stigting van ՚n landbouskool nadat die destydse departement van landbou besluit het om ՚n opleidingsplaas vir soldate wat na die Eerste Wêreldoorlog teruggekeer het te skep.

Dié doel is nooit verwesenlik nie, maar die volgende jaar is wel begin met ՚n landbouskool met ses seuns — drie uit Transvaal en nog drie uit die Vrystaat. Oakdale is van toe af al deel van die Meyers se geskiedenis. Michael Nel, ՚n oom van Henry se ma, Annatjie, was een van die eerste seuns wat in 1928 op Oakdale was. “Oom Michael was tot in 2007 met sy afsterwe die oudste lewende Oakdaler,” vertel Henry. “Ouma Annatjie is 88 en een van Henk se grootste ondersteuners!”

Vandag is daar bykans 500 leerders in die skool waar akademie, landbouonderrig, sport en kultuur naas mekaar blom om seuns met ՚n sterk etiese kode gereed te maak vir die lewe. “Ons hou ook van die waardes en die mooi broederskap wat by Oakdale gekweek word,” sê Henry.

Henk Meyer vertoon ‘n wolskaap

tydens die Jeugskou by Riversdallandbouskou.

Jeugskou

Jeugskou is ՚n gewilde sportsoort by Oakdale en daar is baie deelnemers. Die leerders met hulle goeie dissipline staan uit by die Jeugskou wat by plaaslike skoue soos die op Riversdal en Heidelberg aangebied word. Daar is verskillende kategorieë wat wissel van kookkuns tot skou met plaasdiere, wat vleis- en melkbeeste, asook wol- en vleisskape, bokke, sybokke en pluimvee insluit. Omdat jong afslaers maar dun gesaai is, het BKB die inisiatief geneem om dit deel te maak van die Jeugskou met die doel om talentvolle jong afslaers in ՚n kompetisie te identifiseer.

Henk het einde 2021 by die Jeugskouspan aangesluit, maar weens die Covid-pandemie het hy eers vanjaar formeel aan sy eerste Jeugskou by die Augsburg Landbou-akademie op Clanwilliam deelgeneem. Omdat elke leerder met sy eie dier skou, het hy besluit op ՚n wolskaap. Henk hoef darem nie sy eie wolskapie saam te piekel nie. Die leerders gebruik Oakdale se diere wat aan hulle toegewys is, so dit is nie elke keer ՚n vreemde skaap nie. Dieselfde geld vir die ander diere wat Oakdale se seuns vir die jeugskou gebruik en wat ook suiwelverse, vleisbeeste, bokke en vleisskape insluit.

Fanus Fourie, wat die Jeugskou op Oakdale hanteer, tref reëlings met Hessequa Abbatoir wat hulle trok gratis beskikbaar stel om die diere te vervoer na waar die Jeugskou ook al plaasvind. “Soos met al die bedrywighede en sportsoorte op Oakdale is daar altyd ouers wat bydra om alles flink te laat verloop,” sê Henry.

“Henk het op die ingewing van die oomblik in Maart vanjaar tydens die Wes-Kaap Jeugskoukampioenskap op Clanwilliam besluit om aan die afslaersitem deel te neem,” vertel Henry. Dieter Schutte van BKB het die deelnemers aan die kompetisie, wat landwyd deur Toyota geborg word, die oggend bietjie touwys gemaak oor hoe ՚n afslaer te werk moet gaan. “Die agt deelnemers het die geleentheid gekry om elk ՚n bok en ՚n skaap op te veil. Toe kom Henk tweede, en nou gaan hy in Oktober saam met ՚n span van sewentien lede aan die SA Jeugskou se junior kampioenskap op Lichtenburg in Noordwes deelneem.”

By dié nasionale kampioenskap kom verteenwoordigers uit al die provinsies teen mekaar te staan. Henk neem as voorbereiding aan soveel moontlik veilings deel. Oakdale gee hom ook tot Oktober die geleentheid om veilings by te woon om sy vaardighede op te skerp. Tydens Boeta Wessels se jaarlikse Weska Dohne-ramveiling op Bredasdorp het BKB vir Henk ՚n kans gegee om een van die ramme op te veil. Hy het intussen ook saam met BKB by Johan Fourie van Oude Muragie

Merino’s van Heidelberg se veiling ՚n ram of twee opgeveil. “Johan en sy broer, Hawies, die huidige afrigter van die Vrystaat, was saam met my op skool; ek en Hawies het in 1986 saam matrikuleer,” vertel Henry. Die gesin se plaaslike gemeente het Henk ook genader om by hulle jaarlikse konsert se veiling as afslaer op te tree en sodoende kry hy nog meer ondervinding.

Henk Meyer is ‘n kranige sportman en speel rugby, neem deel aan

atletiek, maar is veral gaande oor toutrek. Hier neem hy deel aan die

1 500 m vir seuns o/17 tydens Oakdale se kleuresportdag.

Rolmodel

Henk se rolmodel is Appie Maritz van BKB, wat hom ook heelwat leiding gegee het tydens Boeta Wessels se veiling.

“Met die WP-kampioenskap het hy gedink dit sal lekker wees om in te skryf vir die afslaerskompetisie — en toe het die gogga gebyt! Nou geniet hy dit en wil dit graag verder neem,” sê Henry. Hy meen daar sal altyd veilings wees, hetsy kommersieel of sosiaal.

“Dit is iets wat mens in jou vrye tyd kan doen, soos ons kerk wat hom nou genader het. Jy kan daarmee jou gemeenskap help, maar terselfdertyd ՚n inkomste daaruit verdien. Jong afslaers is nodig om nuwe bloed in die beroep in te bring waar daar ՚n tekort is.”

By die WP-kampioenskap het BKB se veilingspan die deelnemers so bietjie touwys gemaak en riglyne gegee. Verder leer Henk maar by Appie en kyk YouTube-video’s om meer te leer. Dit het nie vir hom ՚n verskil gemaak of hy eerste of tweede plek behaal het nie. “Ek het nie deelgeneem om te wen nie, maar meer vir die ervaring,” sê hy.

“Maar ek is dankbaar dat die tweede plek my deel maak van die WP-jeugskouspan wat aan die SA’s gaan deelneem. Ek is gemotiveer om daar goed te doen — as jy goed geplaas is, gee die beoordelaars meer wenke wat my kan help om beter te doen.”

Die drie Meyer-broers op Hartenbos se waterfront. Van links is Nic,

Jorik en Henk.

Eienskappe

Volgens Henk is sekere eienskappe nodig om ՚n afslaer te wees.

Dit verg:

• ՚n Goeie oog om te kyk wie watter bod gee;

• Mensekennis;

• ՚n Goeie geheue;

• Dierekennis, of minstens kennis van die produk wat opgeveil word;

• Algemene kennis van die produk om ՚n goeie beskrywing te kan gee;

• ՚n Harde stem wat goed kan dra;

• Flink reaksie;

• Duidelikheid en akkuraatheid;

• Senuwees van staal om voor ՚n groot groep mense op te tree; en

• Spitsvondigheid, maar nie te snaaks nie. “Een van die deelnemers is oor die vingers getik omdat sy té snaaks probeer wees het,” sê hy.

Henk Meyer oes hawer met die

selfloper-stroper.

BKB

“Jeugskoue is vir BKB van kardinale belang,” sê Dieter. “Dis ՚n baie goeie platform vir kinders om mee te ding, dit leer hulle skou-etiket en wat dit verg om letterlik en figuurlik die beste voetjie voor te sit.

“Dit bied ons die geleentheid om op ՚n vroeë ouderdom potensiaal te identifiseer en waarde toe te voeg tot die indiwidu se ontwikkeling. Dit is vir ons ՚n aangename voorreg om te sien hoe die kinders groei en hulle talente deurgaans verbeter.” Hy sê daar is ՚n tekort aan goeie jong afslaers wat belangstel in die bedryf.

“Afslaerwerk verg egter baie meer as net om vinnig te kan praat!” Volgens Dieter maak BKB gebruik van die goeie inisiatief om terug te ploeg in die land se toekoms. “Vandag se kinders is môre se toekoms!”

Gesinsfoto op die plaas Pleasant View: Ma Jennie, pa Henry, Jorik,

Henk en Nic.

Kontakbesonderhede

Henry Meyer, Pleasant View, Ruiterbos, Mosselbaai. Kontak hom by 072-372-1277 of pleasantview@ vodamail.co.za

Dieter Schutte, BKB, by 079-500- 7525 of dieters@bkb.co.za

Maria Higgs, Hoër Landbouskool Oakdale by 028-713-2549 of info@oakdale.co.xza

Verwysings

Steyn, T. (2022) “Melkboer boer klimaatslim en spaar geld.” ProAgri www.proagri.co.za/melkboerboer-klimaatslim-en-bespaargeld/?lang=af