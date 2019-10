JoJo Tenks: Jou watermater deur sonskyn en reën

This post is also available in: English

Water in ՚n tenk is meer werd as geld in die bank, daarom maak die wyse boer ՚n plan om water vir sy huis of plaas te berg. JoJo Tenks se wateropgaartenks is perfek hiervoor.

Julien Smith, JoJo Tenks se gebiedsbestuurder vir Noordwes, Vrystaat, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Lesotho, sê: “Ons is ՚n water- en opgaartenk-oplossingsmaatskappy wat spesialiseer in goeie gehalte watertenks, chemikalieëtenks en vele ander. Ons tenks wissel van 260 liter tot 20 000 liter. Dit word van die beste gehalte materiaal gemaak en al ons produkte word deur koöperasies in al die dorpe versprei.

“Ons gewildste tenk is die wolkgrys 5 000-liter tenk wat ook, soos alle groot JoJo Tenks – die 2 200-, 2 500-, 4 500- en 5 000-liter tenks – nou gratis 200 liter meer hou.” Die tenks is in agt verskillende kleure beskikbaar.

Só lyk die JoJo-reeks:

• Pompe: Verskeie drukpompe om water vanaf die tenk na die huis te pomp

• Waterfi ltrasieprodukte soos waterbottels en fi ltreringsbekers

• Wateropgaartenks soos die vertikale, horisontale, Slim-Line, Low Profi le en ondergrondse watertenks.

• Chemiese opgaartenks vir vloeibare kunsmis, olie en paraffien. Daar is ՚n keuse tussen medium- en swaardiensopsies en dit is beskikbaar in vertikale, laeprofiel, horisontale en silotenks.

• Sanitasieprodukte soos toilette en septiese tenks

• Landbouprodukte soos waterkrippe vir skape en beeste, silotenks, asdromme, vlotte, tenks vir vierwielfietse, hondehokke en voëlhokke

• Tenks vir tuin- en huisgebruik

• JoJo-toebehore, soos passtukke, krane en vele meer

JoJo Tenks se produkte het ook die volgende voordele:

• Alle JoJo poliëtileenprodukte word vir 10 jaar gewaarborg.

• Die tenks is beskikbaar in verskillende vorms en kleure.

• Die produkte word vervaardig met die beste graad, nuwe (nie-gehersirkuleerde) LLDPE (lineêre laedigtheid- poliëtileen).

• ՚n UV-sonbeskermingslaag beskerm JoJo Tenks se produkte teen selfs die ongenadigste Karooson.

• Die swart binnevoering in hulle watertenks keer dat alge daar groei en hou die water langer vars.

• ՚n Streng gehaltebeheerstelsel verseker dat produkte aan spesifi eke ontwerpstandaarde voldoen.

Vir meer inligting soek jou naaste verspreider van JoJo Tenks op hulle webwerf by www.jojotanks.co.za of kontak Julien Smith by 079-309-7372 of stuur ՚n e-pos na julien@jojotanks.co.za.