John Deere vervang voorgevoel met feitelike databasisontledings

This post is also available in: English

՚n Boer se loopbaan strek oor ongeveer 40 jaar en elke seisoen neem hy omtrent 140 belangrike boerderybesluite. Hy het dus 40 kanse om sy plaas te verbeter. Dit is die mening van Nate Heinrich, John Deere se bestuurder: Presisielandbou, Produkbemarking en Nuutskeppings. Hy is gestasioneer in Urbandale, Iowa, in die VSA, by John Deere se nuwe Intelligent Solutions Group-(ISG)-kantoor.

“Oor die afgelope 180 jaar moes hierdie besluite berus op oorlewe-ring, kopkrap, deur notas blaai of met mense praat wat die boer vertrou, soos sy werkers op die lande of konsultante,” sê Nate. “John Deere is vanjaar 183 jaar oud en ons fokus deurlopend daarop om ՚n boer se ingewikkelde besluite eenvoudiger te maak. Daarom is dit belangrik om die data wat in sy lêer in die kantoor is te digitaliseer en as hefboom te gebruik om hom te help om jaar na jaar beter en slimmer keuses te maak.”

In John Deere se nuwe era van FarmForward 2,0 word hierdie besluite met behulp van kunsmatige intelligensie, outomatisasie en verbindbaarheid feitlik heeltemal uit die boer se hande geneem, sodat hy meer tyd het om op belangriker dinge soos markpryse en toekomstige strategieë te besin. Daarom het John Deere se kliënte se behoefte aan outomatisasie oor die afgelope drie jaar dramaties gegroei.

Die sleutel tot hierdie tegnologie is die bedryf wat sensors vervaardig om byvoorbeeld peste en plantsiektes te herken. ՚n Oneindige aantal sensors kan vervaardig word om enige pro-bleme in ՚n land te identifiseer. Sensors op hulle eie beteken egter nie veel nie en John Deere se sterk punt is om die sensors en vertolkingstoerusting saam te voeg. Kunsmatige intelligensie, robottegnologie en sensors moet dus saamwerk om iets vir die boer te beteken. Soos John Deere se toerus-ting oor landerye beweeg, word daar afgetas, gedokumenteer en opgeneem. Wêreldwyd praat ons van triljoene waarnemings.

Tavonga Siyavora, programbestuurder by John Deere, sê dat die vordering in presisielandbou op lae gebou word. “Elke nuutskepping is ՚n verbetering op die vorige en aangepas om tred te hou met die eise en toekomstige uitda-gings wat ons kliënte – moderne boere stel. Met die hulp van kunsmatige intelligensie en die versameling en ontleding van data vandag, is die vermoëns van John Deere se masjiene en toerusting so gespesialiseerd dat hulle inderwaarheid hulleself verbeter en opbou,” sê hy.

Nate Heinrich van Presisielandbou en Nuutskeppings, by John Deere Intelligent Solutions Group, het tydens die onlangse AAT-kongres en -ekspo in Pretoria boere gaande gehad met sy blik op die toekoms van datategnologie.

Onderskei tussen onkruid en gewasse

՚n Voorbeeld hiervan is hulle konsep, Exact ApplyTM. John Deere het in 2017 Blue River Technologies, ՚n maatskappy wat spesialiseer in rekenaarmonitering en masjienleer, in Kalifornië gekoop om in alle erns in kunsmatige tegnologie in landbou te belê. Hulle het ՚n stelsel gebou wat onkruid tussen gewasse kan identifiseer om onkruiddoder slegs daarop te spuit. Kunsmatige intelligensie, sensors en presisiespuittegnologie is saam ingespan om hierdie ongelooflike deurbraak te maak. Die toetse het gewys dat ՚n boer hiermee tot 90% op sy chemiese middels kan bespaar.

John Deere se selfaangedrewe spuite het meer as 400 sensors wat teen ՚n blitsige spoed agronomiese en masjien-data bymekaarmaak. In piektye kan tot agt MB data per sekonde na John Deere se operasionele sentrum ge-stuur word. Hierdie data ondersteun die boer om kritieke keuses te maak, gee hom ՚n blik op sy landerye en gee ook inligting aan die handelaar om voorkomende herstelwerk te kan doen voordat ՚n masjien breek. “Hierdie ekosisteem gaan net groter en al hoe beter word. Die toekoms is voorwaar in 5G-tegnologie om al hierdie data in die wolk te kan dra en vervoer,” sê Nate.

John Deere wil die bestaande patroon van boerdery verander. Die boer gaan

nie meer na lande, of hektare, of gebiede, of plantrye, of selfs na vierkante meter verwys nie. Hy moet sy bestuur verfyn sodat hy op die enkele plant kan fokus. “Ons werk in daardie rigting met die Exact ApplyTM-tegnologie en Exact EmergeTM (die presisieplantegnologie wat deur planters ingespan word). Ons wentel af om al die dataverwerking reg-oor die produksieseisoen op plantvlak te doen. Dit is wat die toekoms van ons verwag,” sê Nate.

“Daar is wel ՚n reuse uitdaging. Die boer moet steeds sy boerderyskaal handhaaf terwyl hy nou op plantvlak fokus en dit is waar ons tegnologie inkom.” Op 1 000 hektaar kyk jy na 4-miljoen plantjies en op ՚n koringland is dit 50 000-miljoen. John Deere se oplossing is om sy kliënte se boerderye deur dit alles te optimiseer om dieselfde produktiwiteit te handhaaf.

Nate sê: “Elke saadjie gaan in die toekoms sy eie adres hê. Vandag werk ons al met x- en y-koördinate wat vertel presies waar die saadjie in die land geplant is, maar in die toekoms gaan hy ՚n z-koördinaat ook hê wat sy diepte onder die grondoppervlakte voorstel.”

Lariska Hallat, bemarkings- en kommunikasieverteenwoordiger, en Tavonga Siyavora, programbestuurder vir nuwe produkte by John Deere, is baie trots op hulle outonome hommel-prototipe.

՚n Slim hommel

Die Exact ApplyTM-konsep werk ook uitstekend op hommels en John Deere het ՚n prototipe gebou wat hulle onlangs by die ATT-kongres en -ekspo in Pretoria ten toon gestel het.

Die hommel is heeltemal outonoom. Dit styg self uit sy nes op om die landerye te gaan aftas vir ՚n bepaalde onkruid. Die besonderhede word dan gedokumenteer en wolk toe gestuur. Die hommel keer dan terug na die nes waar ՚n groot tenk chemikalieë gereed staan om sy 10,6 liter tenk te vul terwyl die battery terselfdertyd geruil word indien nodig. Die onbemande vliegtuig se spuitpad word geoptimiseer en hy kan 30 minute in die lug bly. Sy roetes en spuitpunte kan dan ook op die

plantkaarte aangebring word. Later kan verskillende chemiese middels vir verskillende peste en plae onder die nes gehou word sodat die hommel dienoor-eenkomstige spuitstowwe kan toedien.

Wayne Spaumer, Lariska Hallat en Tamlyn Porter, John Deere media-spesialis, spog met modelle van die toekennings wat John Deere verlede jaar ontvang het.

John Deere skrik nie vir dataprobleme nie

“Ons plig is om seker te maak dat ons werktuie in alle omstandighede hulle werk doen,” sê Nate. “As die masjien sy dataverbinding verloor, moet ons seker maak dat dit onverpoosd kan voortgaan en sy taak verrig. Die tegnologie en databergingsvermoë aan boord kan ՚n masjien maklik daardeur dra. Tweedens is John Deere ՚n groot organisasie en ons neem dataprivaatheid en -sekerheid baie ernstig op. Ons gebruik die beste internasionale diensverskaffers soos Amazon Web Services om die boere se data te berg.”

Wayne Spaumer wys die 5055E met ՚n JD-telelink vir kleinboere. Met die meegaande toep kan die eienaar die enjintemperatuur, werksure, hektare gewerk en brandstofvlak op sy slimtoestel lees met behulp van ՚n simkaart, goedkoop kontrolekas en harnas.

Slimmerwordende masjiene

John Deere se Machine Sinc stel die verskillende werktuie op dieselfde land in staat om met mekaar te praat, sodat die trekkers weet wie wat waar geplant het en watter riglyne gevolg is. “Met meer gevorderde kommunikasie gaan ons op ՚n punt kom waar die planter die spuit slimmer maak, wat die stroper slimmer maak, wat die grondbewerkers slimmer maak,” sê Tavonga.

Kontak gerus jou naaste John Deere-handelaar vir meer inligting oor hulle datarewolusie en produkte.