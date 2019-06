John Deere sorg vir groot opwinding by NAMPO: Nuwe voorkoms, visie en tegnologie

This post is also available in: English

Met John Deere as jou landbouvennoot kan jy groot droom. John Deere se splinternuwe voorkoms by NAMPO vanjaar, met ՚n netjiese dak oor hulle uitstalling en ՚n groter klere- en speelgoedwinkel, het ook hulle nuwe visie uitgebeeld, opgesom in die woorde: Believe in greater. Met sêgoed soos believe in opportunities en Believe in a green revolution wil John Deere belê in die boere van Afrika.

“Dit gaan oor die verbintenis met die boer. Wat hy deurgaan, gaan ons ook saam met hom deur,” sê Kevin Lesser, bemarking- en kommunikasiebestuurder van John Deere.

Wat kon boere by NAMPO sien?

John Deere se S780-stroper met rusperbande

Werner Prinsloo, produkbestuurder vir strooptoerusting van John Deere, sê dit is die heel eerste John Deere- vervaardigde rusperband wat nou aan ՚n stroper in Afrika is. “Die rusperbande verlaag grondverdigting en stel die boer in staat om in baie natter lande as gewoonlik te kan stroop,” sê hy.

Werner Prinsloo, John Deere se produkbestuurder vir strooptoerusting, by die John Deere S780-stroper met rusperbande wat vir geen nat land skrik nie.

Meer oor die rusperbande:

Uitsonderlike greep met ՚n langer spoor

Verhoogde duursaamheid vir laer koste

Keuse van drie rusperbandgroottes vir verskillende toestande – 24″, 30″ en 36″

3,49 m minimum stroperwydte vir smal paaie

Padryspoed van tot 40 km/uur

Minimale instandhouding

Hidrouliese veerstelsel vir uitstekende rygerief

Minimale slytasie

Meer oor die stroper:

Die stroper het ՚n 13,5-liter John Deere-enjin en sy graantenk kan nou 14 100 liter hou. Die kajuit is vergroot met meer sigbaarheid aan die kante, die monitor is vergroot en verbeter en die siwwekaste se gehalte is verbeter. Voor jy ernstig begin stroop, kan jy die aanvaarbare hoe-veelheid vreemde materiaal en gebreekte graan volgens jou behoefte instel.

՚n Kamera in die buik van die stroper neem deurlopend foto’s van die graan en verander dan outomaties die siwwe, waaierspoed, rotorspoed en die konkaafgapings sodat dit aan jou vereistes voldoen. Teen ՚n helling verstel die “Combine Advisor” ook outomaties die siwwekaste om deurlopend doel-treffende stroopwerk te verseker en verliese uit te skakel.

Die stroper het ook Harvest Smart-voertempobeheer wat stroopproduktiwiteit verbeter en operateursuitputting verminder. Harvest Smart verseker dat die stroper ՚n standhoudende voertempo handhaaf deur deurlopend outomaties die grondspoed aan te pas by wisselings in die opbrengs.

John Deere is besig met die 2019 Oestoer vir die nuwe stroper met die rusperbande wat in Durban begin het en al die pad tot in Botha-ville gegaan het vir NAMPO. Van daar af gaan hy verder in die Vrystaat en dan in die Noord-Kaap. Die doel van die toer is sodat boere die demonstrasie-stroper kan toetsbestuur asook om die nuutste tegnologie te kan ervaar en die waarde daarvan te kan sien.

John Deere se CP690-katoenplukker

John Deere se CP690-katoenplukker en -baler.

Die katoenplukker en -baler was vir die eerste keer by NAMPO te sien en John Deere is die enigste maatskappy in die wêreld wat hierdie plukker tans verskaf. Hy het ՚n John Deere-sessilinderenjin van 13,5 liter.

DP Bierman van AFGRI sê die kapasiteit van die katoenplukker is sowat 1 000 hektaar per seisoen, daarna moet die koppe se slytonderdele vervang word.

“Daar was baie navrae oor die katoenplukker, want almal wil weet hoe hy werk. In Suid-Afrika is daar tans meer as 25 van die katoenplukkers aan die werk.

“Die baal wat hy maak weeg tussen 2,1 en 2,5 ton. Hy pluk ses rye teen so 5 km/uur. Die plukker pluk die katoen redelik skoon. Daar is slegs 2 tot 3% verliese wat oorbly op die land wat hy nie optel nie,” sê DP.

John Deere se plantertegnologie: MaxEmerge 5e

Pieter Pienaar, gebiedsverkoopbestuurder, by die toonbeeld van gevorderde plantertegnologie, John Deere se MaxEmerge 5e.



Die MaxEmerge 5e-stelsel het indiwiduele rybeheer, naamlik RowCommand, asook TurnCompensation. Dit verseker dat elke ry-eenheid deurgaans die regte plantdightheid handhaaf, selfs om draaie.

John Deere se M120-wingerd- en boordspuit

John Deere se M120 wingerd- en boordspuit verseker ekonomiese, doeltreffende spuitwerk.

Vir presiese spuitwerk in wingerde of boorde is John Deere se M120 net die ding. Hy pas die spuitvolume by die grondspoed aan en die gefokusde lugstroom sorg dat blare en vrugte doeltreffend benat word.

Utraklankplantopsporing is die tegnologie wat sorg dat tyd, brandstof, spuitstof en doeltreffendheid deurgaans in balans gehandhaaf word.

John Deere se tegnologiesentrum

Louis Roos, AFGRI-presisieboerdery-spesialis, by John Deere se tegnologiesentrum waar besoekers aan NAMPO al hulle vrae kon kom vra.

John Deere het ՚n groot tegnologie-sentrum by NAMPO gehad waar boere meer inligting oor aanlynsteun (connected support) en presisietegnologie kon kry. John Deere se toerusting het ingeboude tegnologie in wat vooruit kan bepaal watter probleme moontlik kan opduik en die boer daarvan in kennis stel ‒ in die trekker of waar hy ook al is. Die handelaar word ook in kennis gestel dat daar ՚n moontlike fout aan die ontwikkel is en hy kan by jou toerusting inskakel om tydige, akkurate diens te lewer.

Wat die boer met aanlynsteun kan sien:

Moniteer die onderdele en werking van die masjien

Besigtig die kajuitvertoonskerm van enige plek af

Moniteer die werktuig se ligging

Moniteer die brandstofvlak

Kontak jou naaste John Deere-handelaar, skakel vir Kevin Lesser by 082-807-2603 of 011-437-2600 vir meer inligting of stuur ՚n e-pos aan LesserKevin@JohnDeere.com.