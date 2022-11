John Deere sluit die jaar af op ‘n hoogtepunt

Welverdiende erkenning is aan John Deere se verkoops- en partepersoneel asook tegniese kundiges gegee tydens ՚n toekenningsgeleentheid in Kemptonpark. Dit is immers hierdie mense wat John Deere se sukses in Afrika, Suid-Afrika en die Midde-Ooste verseker.

Jaco Beyers, besturende direkteur van John Deere Afrika en Midde-Ooste, het die tema van die spoggeleentheid, “՚n Viering in dankbaarheid”, perfek saamgevat toe hy gesê het: “Dit is geleenthede soos hierdie wat ՚n spieëlbeeld word van mense binne John Deere wat verdien om erkenning te kry. Ons vier die lekkerte daarvan om jaarliks as ՚n maatskappy te groei en ek is werklik dankbaar dat ons almal kan hande vat, ten spyte van die uitdagings wat ons in die oë staar, en gefokus vorentoe beweeg. Spanne en indiwidue wat jaar na jaar hulleself bewys, ek salueer julle.”

Lucas Groenewald, verkoopsbestuurder vir Suid-Afrika sê: “Om ՚n jaar soos hierdie te kan vier, gee my hoendervel. Dit wys ons net weer dat die passie steeds daar is en dat niks onmoontlik is nie.”

Hoogste trekkerverkope in veertig jaar vir Suid-Afrika

Die toekenningsgeleentheid was by die Raddison Hotel en Konferensiesentrum in Kemptonpark gehou. Deelnemers en aanspraakmakers het van regoor Suid-Afrika opgedaag.

Nie net spog die land met uitsonderlike trekkerverkope die jaar nie, dit was ook John Deere se beste Oktober in veertig jaar ten opsigte van verkope, met 540 trekkers wat verkoop is. “Ons is ook trots om te kan sê dat dit die beste verkope in meer as twaalf jaar vir John Deere is. Ons het vanjaar altesaam 2 501 trekkers en 143 stropers verkoop,” voeg Lucas by.

Lucas bedank die wenners namens die John Deere span: “Dankie vir al die ure en laat aande se opofferings, die toewyding en deursettingsvermoë, ook aan die metgeselle en kinders by die huis vir julle begrip. Sonder ons handelaars en wenspan agter ons, is ons niks.”

Die wenners was:

Die verkoopspersoon van die jaar vir groot landboumasjiene is Peet Vorster van AFGRI Delmas. Hansie van Rooyen van AFGRI Marquard het die tweede plek behaal en Wessel Visagie van Senwes Wesselsbron die derde plek.

Die verkoopspersoon van die jaar vir klein landboumasjiene is Sias Humphries van AFGRI Marble Hall, met Sarel Opperman van AFGRI Delmas tweede en Trevor Bauer van MASCOR Kokstad derde.

Renico Lombard het die toekenning ontvang vir die meeste 6B trekkers verkoop vir die jaar – altesaam 165, en Philip du Plessis was tweede.

Die Jackie Pretorius Extra Mile-toekenning vir buitengewone diens is aan Ferdie Marx toegeken.

Maggie Shepperd het die John Deere Financial/ABSA-toekenning vir Besigheid Analis (BA) van die jaar verower met Dikeledi Mokwena kort op haar hakke.

Riaan Smith het die John DeereFinansiesspesialistoekenning van die jaar gewen, met Marthie Botha tweede en Willem Roets derde.

Morné Cloete van AFGRI Polokwane is aangewys as onderdelekenner van die jaar. Tweede was Hannes Haefele van AFGRI Frankfort , derde Deon Britz van AFGRI Malmesbury, vierde Stephanus Fouché van AFGRI Grootvlei en vyfde Wynand Pretorius van AFGRI Polokwane.

՚n Splinternuwe toekenning wat vanjaar bekendgestel is, is die toekenning as Onderdelehandelaar van die Jaar. AFGRI Polokwane het hierdie toekenning verwerf.

Bati van Aardt van Settlers Service Station is aangewys as die wenner in die kategorie Alternatiewe Onderdeleverkoper. Paul van Rensburg van AFGRI Bethal stap vanjaar weg met die PowerGard™-Kontrakkundige toekenning, met Theunis Verster van AFGRI Bethlehem tweede en Kwek Dietrichsen van Senwes Hoopstad derde.

՚n Jaarlikse hoogtepunt is die aankondiging van werkswinkel van die jaar en vanjaar stap AFGRI Harrismith weg met die titel, AFGRI Brits is tweede en AFGRI Bethlehem derde.

Arno Bornman van AFGRI Polokwane is aangewys as Tegnikus van die Jaar, Tiaan Oosthuizen ook van AFGRI Polokwane was tweede en Jaco van Zyl van AFGRI Piketberg derde.

Jaco Wessels van AFGRI Marquard het die Onderdelekundige “Wall of Fame”- toekenning ontvang vir vier agtereenvolgende jaar as wenner in die afdeling.

Handelaar van die Jaar-divisie Een en Twee Veelvoudige Afset is toegeken aan Tata Zambië, met DAL Engineering van Sudan in die tweede plek en Alkhorayef van Saudi Arabia in die derde plek. Handelaar van die Jaar Enkelafset is toegeken aan Hoffmans in Namibië met Swazi Trac tweede en AFGRI Botswana derde.

Die Handelaar van die Jaar Veelvoudige afset is AFGRI Noord met 814 trekkers verkoop vir die jaar (altesaam 157 in Oktober), met AFGRI Wes-Kaap tweede en GWK derde.

Lafras Cronjé, naverkopebestuurder van John Deere Afrika en Midde-Ooste, het die aand opgesom deur te sê dat landbou in Suid-Afrika mooi verhale het om te vertel. Volgens hom is die verhale van uitmuntende spanlede soos dié wat tydens die toekenningsgeleentheid gevier is, ՚n voorbeeld van wat die John Deere-groep kan en reeds bereik het. Die John Deere-toekenningsgeleentheid was werklik ՚n viering in dankbaarheid.