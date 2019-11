John Deere omarm kunsmatige intelligensie met digitale gereedskapstukke

This post is also available in: English

Die nuwe, beter tegnologie wat John Deere deurlopend in Sub-Sahara Afrika bekendstel help ons boere om nog makliker, vinniger, doeltreffender en meer winsgewend te boer. John Deere het onlangs die derdeparty maatskappye wat saam met hulle aan boere se data werk na ‘n baie insiggewende tegnologiedag by hulle hoofkantoor in Boksburg genooi.

“Die hoofdoel van die dag is om boere uiteindelik in staat te stel om die regte besluite op die regte oomblik te neem sodat hulle meer suksesvol kan boer,” sê Wayne Spaumer, presisietegnologiespesialis: John Deere Sub-Sahara Afrika.

Suid-Afrikaanse boere is nie bang om oor die bult na die volgende tegnologievlak te kyk nie … “As jy na ekonome in die bedryf luister, is die mening dat Suid-Afrikaanse boere die pas aangee as dit by die aanneming van nuwe tegnologie kom. Die rede is dat hulle met klimaatsveranderinge en ekonomiese onsekerhede te kampe het en dus die beste toerusting moet hê om suksesvol te boer. John Deere verstaan die boer se probleme ten volle en probeer om sy pad so gelyk as moontlik te maak, sê Stephan Nel, takbemarkingsbestuurder: John Deere Sub-Sahara Afrika.

John Deere ken die geheime van kunsmatige intelligensie en dit pas presisielandbou soos ’n handskoen. Wayne sê: “Ons planters werk vandag teen 18 tot 20 km per uur en kan steeds pit vir pit baie presies neersit terwyl dit wisselend volgens stroperkaarte kan plant en seksiebeheer doen.

Die landingsblad van Developer. Deere.com nooi ’n derdepartyontwikkelaar uit om kragte met John Deere saam te span.

“Met ons selfaangedrewe spuite se presisieplasingstelsel (Exactapply), werk ons nie meer op liter per hektaar nie. Ons werk op druppelgrootte, sodat die bedekking op die gewasse presies genoeg is vir doeltreffende werking sonder enige vermorsing.

“Ons het stropers waarin die operateur ’n paar parameters invoer om teen sekere klimaatsomstandighede te werk en as die toestande later in die dag verander, pas die stroper outomaties daarby aan.

“Ons het trekkers wat die werktuig aan die einde van die land self optel, afrat en die omwentelinge laer stel, sy draai maak, in die volgende lyn kom, die werktuig laat sak, in die regte rat sit en die omwentelinge optel om verder te werk.”

Die volgende sport wat John Deere geklim het is om alle werktuie reg-oor die wêreld se werksinligting op een plek te versamel. Dit stel hulle superrekenaars in staat om neigings te gewaar en daarmee te voorspel wanneer onderdele herstel of vervang moet word.

Dit wis staantyd feitlik uit en besnoei onderhoudskoste dramaties. Jacques Taylor, besturende direkteur van John Deere SSA, sê dat ons in ’n rigting beweeg waar die ma-sjiene op jou plaas net leë doppe gaan word as dit nie by die inligtingstegnologienetwerk ingeskakel is en data inspan om hulle take te verrig nie.

Wayne Spaumer, presisietegnologiespesialis, John Deere Sub-Sahara Afrika.

John Deere het ’n inklusiewe houding jeens landbou en hulle het die daad by die woord gevoeg. Hulle het onlangs ’n webwerf, Developer.deere.com, bekendgestel om vir derdepartytoepontwikkelaars ’n platform te skep om hulle toepassings met John Deere s’n te integreer. Die prosedures en werking van die gevorderde platform is tydens die tegnologiedag bespreek. Nou kan ’n handelaar en boer deur een portaal toegang tot enige hulptoepassings, van grondvogmetings tot operateursmonitering, verkry.

Skakel Kevin Lesser by 082-807-2603 of 011-437- 2600 of e-pos LesserKevinJohn@JohnDeere.com om meer van John Deere se uitsonderlike produkte en landbouoplossings te wete te kom.

Stephan Nel, takbemarkingsbestuurder: John Deere Sub-Sahara Afrika.