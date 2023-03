John Deere lei die pad in volhoubare landbou by Africa Agri Tech 2023

John Deere, die maatskappy wat bekend is vir sy landbou-innovasies sedert 1837, het deelgeneem aan die Africa Agri Tech 2023 Expo en Konferensie om te wys hoe dit boere help om meer met minder te doen. Die maatskappy het ‘n lang verhouding met Afrika, en het sy produkte al vir meer as 145 Jaar op die vasteland verkoop. John Deere is uniek geposisioneer om landbou in Afrika te ondersteun en te help om voor­ deel te trek uit ontwikkelende tegnologie .

Jason Brantley, Direkteur vir Asi , Afrika, en die Midde-Ooste, het die maatskappy se slim nywerheidstoepassing tot landbou beklemtoon. Die sentraliseerde tegnologie stapel vertikaal het ten doel om slim masjiene en intelligente oplossings aan klante te voorsien, sodat hulle met vertroue hul operasies van enige plek af met gevorderde tegnologie kan bestuur. John Deere het hom verbind om teen die einde van 2026 al sy toerusting telematika kapasiteit te gee, waarby IoT en telematika as fundamentele boublokke vir die maatskappy se visie dien. Die maatskappy se uiteindelike doel is om klante te help om opbrengste te verhoog, koolstofvoetspore te verminder, en grond volhoubaarheid te verbeter deur data-gedrewe oplossings te gebruik met behulp van John Deere se pakket nuwe tegnologie en sensors.

Jaco Beyers, Besturende Direkteur van John Deere Afrika Midde-Ooste, het ges : “Ons is opgewonde om deel te neem aan die Africa Agri Tech 2023 Expo en Konferensie, en ons glo dat ons slim landbou-oplossings boere in Afrika sal help om meer met minder te bereik. Ons is verbind tot die voorsiening van die beste oplossings aan ons klante, en ons sien daarna uit om hulle na Nampo te verwelkom, waar hulle ons tegnologie in aksie kan sien.•

John Deere se verbintenis tot die ontwikkeling van slim landbou-oplossings maak dit ‘n bedryfsleier, en sy teenwoordigheid by Africa Agri Tech 2023 is ‘n getuienis van sy toewyding om boere te help om meer met minder te bereik.

Aankomende Geleentheid:

NAMPO Harvest Day 2023 Datums: 16 – 19 Mei 2023

Piek: NAMPO Park, Bothaville, Vrystaat, Suid-Afrika