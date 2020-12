John Deere glo: Aanhouer wen!

This post is also available in: English

Aanhouer wen! Gert Grobler se toekenning as John Deere se Tegnikus van die Jaar is seker die beste bewys van dié uitdrukking.

Nadat hy die afgelope ses jaar elke keer in die Top Tien geëindig het, kon Gert uiteindelik met die prys ter waarde van R100 000 huis toe gaan, maar nog belangriker as dit is die bevestiging dat hy waarlik sy storie ken!

Boere in die Grootvlei-omgewing weet dit lankal, maar nou staan dit swart op wit: Gert kan!

Om ses keer in die Top Tien te wees sonder om eerste te kom en dan ՚n sewende keer in te skryf … Dit is hoe aanhouers wen. Gert Grobler van AFGRI Grootvlei is John Deere se Tegnikus van die Jaar.

Saam met hom in die voorste gestoeltes vanjaar is Albert Landman (tweede) van Senwes Wolmaransstad, Tiaan Oosthuizen (derde) van AFGRI Pietersburg, Isak de Lange van AFGRI Delmas en Eric Botha, ook van Senwes Wol-maransstad.

Gert sê dit was vir hom ՚n groot verrassing, maar ook ՚n groot verligting dat hy uiteindelik in die eerste plek kon instap.

“Ek wou eintlik glad nie hierdie jaar deelneem nie, maar my bestuurder het my aangemoedig, en ook maar goed so!”

Sy vakansieprys gaan hy saam met sy vrou, Jolandi, en kinders, Derek en Chandré, in die binneland en in Namibië geniet. “Met al die COVID-goed wil ՚n mens ook nie verder gaan nie, want netnou kan jy nie terugkom nie,” spot hy.

Die vurige ondersteuning van Gert se gesin, Jolandi, Chandré en Derek, was die moeite werd, want almal gaan nou lekker saam vakansie hou!

Hy sê van die boere het hom al geskakel en gelukgewens, maar “na die opwinding moet ՚n mens maar afkom aarde toe en aanhou werk!”.

Dit is nie ՚n maklike pad om as Tegnikus van die Jaar aangewys te word nie. Daar is ՚n reeks uitdunrondtes met aanlyntoetse en toeboektoetse voor die strawwe eindeksamen met praktiese en teoretiese toetse by John Deere se Opleidingsentrum in Boksburg.

Vir die praktiese toetse moet die tegnici onder groot tyddruk probleme in ՚n wye verskeidenheid toerusting diagnoseer en oplos. Gert sê dit maak nie saak hoeveel keer jy dit doen nie, die druk is kwaai en die vlinders in die maag pla baie.

Hy sê die kompetisie raak ook nie makliker nie en elke jaar het sy uitdagings. Hierdie jaar het almal groot geskrik toe hulle skielik twee bykomende stasies moes hanteer in plaas van die gewone tien. Saam met die gewone trekkers, stropers, tegnologie en spuite was daar ՚n bykomende stasie vir spuite en een waar hulle moes kies tussen ՚n ride-on grassnyer en ՚n John Deere Gator. Gert het die Gator se probleem opgelos.

Jaco Beyers is onlangs aangestel as die nuwe besturende direkteur van John Deere in Suid-Afrika. Met John Deere se “kanniedood”-houding het die maatskappy die Covid-uitda-gings een na die ander aangepak en sterker anderkant uitgekom.

Jaco Beyers, die onlangs aangestelde besturende direkteur van John Deere se tak in Suid-Afrika, het in sy toespraak ook daarna verwys dat ՚n mens ՚n “kanniedood-houding” nodig het om sukses te bereik. Dit is die houding wat John Deere ingeneem het in die uitdagende Covid-jaar om sterker en beter anderkant uit te kom.

Hy het sy waardering uitgespreek teenoor die 710 tegnici by John Deere se handelaars wat regdeur die staat van inperking voortgegaan het om boere te ondersteun sodat hulle kon voortgaan met hulle werk om voedsel te produseer.

Een van die eerste groot suksesse wat hulle in Maart gehad het was om daarin te slaag dat ՚n skip met onder meer 16 stropers en ՚n vrag trekkers aan boord kon voortgaan om sy kosbare vrag in Suid-Afrika te kom aflaai, nadat die skip teruggeroep is omdat dit deur die owerhede bestempel is as nie noodsaaklik nie.

Met enigeen van hierdie gedugte span in jou streek, kan jy verseker wees van kundige tegniese ondersteuning op die plaas. Lafras Cronjé het die Top 5 Tegnici voorgestel en gelukgewens: Albert Landman (tweede), Tiaan Oosthuizen (derde), Gert Grobler (wenner), Isak de Lange en Eric Botha.

Nog ՚n groot sukses was die ontginning van digitale platforms om John Deere se tegnologie-boodskap oor te dra nadat die verkoopspan skielik gekonfronteer is met die uitdaging van geen boeredae, skoue of demonstrasies nie. Hy sê: “Binne 60 dae het TechTerrain vorm gekry en ons kon met die boere praat.” Boere kan nou ook aanlyn na driedimensionele beelde van trekkers kyk.

John Deere is ook deur ՚n groot struktuurverandering en daar is nou nie meer ՚n afsonderlike Sub-Sahara-afdeling nie; Suid-Afrika is deel van die Afrika/Midde-Oostegroep. Van volgende jaar af gaan handelaars in die streek ook die geleentheid kry om John Deere se bosbou- en konstruksie-toerusting te verkoop.

Hy sê die belangrikste verandering is egter dat John Deere nou in die toekoms nog nader aan boere en sy handelaars gaan beweeg en vinniger besluite sal kan neem.

Die sukses van John Deere se strategie om alles in te sit om boere deur die moeilike tyd aan die boer te hou, is bewys deur die jaar (wat van 1 November tot 31 Oktober strek) se verkope.

John Deere se verkoopspan moes nuut dink om sonder boeredae en skoue by die boere uit te kom, maar hulle het geslaag. Op die verhoog, elkeen reg met sy reistas, is Paul van Rensburg, Johnny du Pont, Johan Swart en Dirk Stirling. Lucas Groenewald het die oorhandiging hanteer. (Ivor Haus kon nie die geleentheid bywoon nie.)

Lucas Groenewald, verkoopsbestuurder, het by die toekenningsgeleentheid bekend gemaak dat daar ՚n allemintige 94 stropers verkoop is, ver bo die teiken van 80. Daar is ook meer trekkers as verlede jaar verkoop, naamlik 1 713!

Die topverkoopsmanne van die jaar is Paul van Rensburg van AFGRI Suid, Johnny du Pont van AFGRI Noord, Johan Swart van Senwes, Dirk Stirling van JDI en Ivor Haus van Mascor.

Die tophandelaars is ook aangewys. Hulle word gemeet aan verkope, naver-kopediens en tegniese ondersteuning. Onder die groter handelaars wat elk ՚n aantal takke het, het AFGRI Wes-Kaap met die louere weggeloop, AFGRI Noord was tweede en Senwes derde.

By die kleiner handelaars het AFGRI Botswana stof in die oë geskop van die ander en nog ՚n oor-die-grens-tak, Swazi Trac, was tweede. Die beste toerusting en die wonderlikste verkoopspersoneel beteken niks as kopers nie die finansiële en sake-ondersteuning kry wat hulle nodig het nie. Vir die tweede agtereenvolgende jaar is Lizette Nichols aangewys as Sake-ontwikkelingsbestuurder van die Jaar (BDO). Sy het die verkoop van 191 John Deere-eenhede met ՚n totale waarde van R237-miljoen hanteer.

Herman Groewewald van John Deere Financial sê dit beteken sy het gesorg dat daar elke 12 werksure een John Deere-eenheid gefinansier is!

In die tweede plek is Riaan Smith aangewys en Jan Marais was derde. Jan het die transaksie van die enkele duurste eenheid hanteer, naamlik ՚n John Deere-suikerrietstroper ter waarde van R53-miljoen.

՚n Spannende oomblik voor die aankondiging van die Werkswinkel van die Jaar deur Lafras Cronjé. Artie Bester van AFGRI Bethlehem was derde, Deon Crouse van AFGRI Middelburg was tweede en Ampie Barnard is met die beker na Senwes Hoopstad toe.

In nog ՚n taai stryd is Jaco Wessels van AFGRI Marquard vir die derde keer aangewys as Onderdelespesialis van die Jaar. Johannes Haefélé van AFGRI Frankfort was tweede en Arlie Mouton van AFGRI Caledon was derde. Die onderdelespan moet net soos die tegnici deur ՚n uitdunningsproses gaan en geskrewe toetse aflê, met ՚n praktiese uitdaging teen die einde. Met al John Deere se derduisende onderdele van al sy trekkermodelle deur die jare, moet ՚n onderdelespesialis kophou, presies wees en ՚n goeie kennis hê van wat waar hoort.

Die ander naelbytstryd is tussen al die handelaars se werkswinkels. Daar kan nie ՚n ding uit sy plek wees vir ՚n werkswinkel om in die top-drie te land nie, en die wenwerkswinkel moet kan bewys dat hulle baie ekstra myle saam met hulle boere loop.

Jaco Wessels van AFGRI Marquard (middel) is vir die derde jaar as Onderdelespesialis van die Jaar aangewys. Arno Mouton van AFGRI Caledon (links) was in die derde plek en Hannes Haefélé van AFGRI Frankfort (regs) was tweede.

Senwes Hoopstad het dié prestasie behaal en Ampie Barnard het die toekenning ontvang. AFGRI Middelburg onder leiding van Dewald Crouse was tweede en Artie Bester, wat self ook al sy buiging in die Tegnikus van die Jaar-kompetisie gemaak het, het sy span van AFGRI Bethlehem na die derde plek gelei.

