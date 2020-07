John Deere en telematika: JDLink maak boerdery maklik, lekker en winsgewend

This post is also available in: English

Yslike eise word deesdae aan die boer gestel. Om uit te wei oor wat dit alles behels – peste, plae, hoë insetkoste, lae pryse, staatsinmenging, misdaad, droogte, die eis om immer hoër produksie en groter lappe aarde wat om bewerking vra, noem maar op – sal ’n mens net mismoedig maak.

Daarom verkies ons om eerder oor aangenamer dinge te gesels, soos die manier waarop John Deere boere se las verlig, hulle taak makliker maak, tyd bespaar en doeltreffendheid verhoog met hulle JDLinkTM .

JDLinkTM is ’n telemetriestelsel. “Tele” beteken, soos almal weet, ver en “metrie” beteken om te meet. Telemetrie meet dus van ver af en telematika doen dit vanself. Hierdie ver-metery gee die boer tydige, akkurate inligting waarvolgens hy dadelik kan weet wat met sy werktuie aan die gang is en aanpassings kan maak as dit nodig is.

Met die verskillende lae inligting wat JDLinkTM versamel kan ’n boer sy produksie noukeurig beplan om die hoogste opbrengs en die meeste wins te behaal.

JDLinkTM beantwoord dadelik vrae wat die boer stel, soos:

• Waar en in watter lande is my werktuie?

• Wanneer moet elke werktuig version word?

• Hoe kan ek my werktuie beskerm teen diefstal en wanaanwendig?

• Hoeveel uur het watter werktuig op watter land gewerk?

• Hoeveel brandstof gebruik elke werktuig?

• Hoe kan handelaars my met diens van die hoogste gehalte teen ’n lae koste ondersteun?

• Hoekom gebruik twee identiese werktuie verskillende hoeveelhede brandstof en verg verskillende soorte herstelwerk?

So wys JDLinkTM presies hoe ’n stroper aangewend word. Met hierdie inligting kan die boer – ook via JDLinkTM – vir die operateur aanwysings stuur oor hoe om sy prestasie te verbeter.

JDLinkTM beantwoord hierdie vrae pront, akkuraat en eerlik:

• Die JDLinkTM telematiesewerktuigmoniteerstelsel gee jou al die inligting wat jy nodig het om doeltreffender en winsgewender te boer.

• JDLinkTM bied jou die buigsaamheid en gerief van geoutomatiseerde werktuigbestuur sonder die nodigheid om land toe te ry.

• JDLinkTM gee jou die eerlike feite en helderheid wat nodig is om jou werktuigvloot voortdurend teen die hoogste produktiwiteit te laat werk.

• JDLinkTM is aanpasbaar en bied jou ’n keuse van telematiese inligtingstelsels om werktuie se posisie vas te stel en om hulle werkverrigting te bepaal.

• JDLinkTM gee jou oombliklike toegang tot noodsaaklike tekens (soos enjinstelsels, aanwending van toerusting, brandstofverbruik) van jou waardevolle werktuie.

Waar jy ook al is, jy kan altyd op jou rekenaar, tablet of selfoon kyk hoe jou boerdery presteer.

JDLinkTM Connect

JDLinkTM Connect se beheerstelsel gebruik sellulêre kommunikasie en ’n GPS-lugdraad. Die beheerstelsel versamel werktuig- en produksiedata en stuur dit draadloos na ’n bediener, sodat jy John Deere se “Operations Center” kan gebruik om die proses te bestuur – sonder die nodigheid om land toe te ry of in ’n trekker of stroper se kajuit te klim.

John Deere Operations Center

Die meeste boere versamel waarskynlik reeds data oor hulle bedrywighede, maar die inligting is tot weinig nut as dit moeilik toeganklik of bekykbaar is. John Deere Operations Center maak die hek na versamelde inligting wyd oop. Dit is ’n sentrale poort wat jou in staat stel om jou boerdery se inligting te bereik, te bekyk, te bêre waar jy dit weer kan kry, te bestuur en te deel. Met ’n oogopslag kan jy sien wat die gemiddelde opbrengs, totale opbrengs, gemiddelde voginhoud, plantdigtheid, werktuigposisie en nog meer dinge is.

’n Nuttige hulpmiddel, genaamd Field Analyzer, laat jou hierdie verskillende lae van inligting sy aan sy vergelyk sodat jy ingeligte boerderybesluite op grond van akkurate inligting kan neem. Jy kan al hierdie inligting oor plant, bemesting en opbrengs met jou landboukundiges deel waarvolgens hulle jou van wisselbare voorskrifte kan voorsien om elke vierkante meter van jou land ten beste te benut.

Hierdie voorskrifte stuur jy weer in ’n japtrap aan jou werktuie op die land sodat hulle die plantdigheid en bemesting kan aanpas by elke stukkie grond. Wanneer die werk voltooi is, wag al daardie inligting reeds vir jou in die Operations Center om te ontleed en verbeteringe aan te bring vir die volgende seisoen.

JDLinkTM stel die boer in staat om deurgaans volle insig in en beheer oor sy boerdery te hê, selfs al is hy ver van die plaas af.

Afstandvertoningtoegang

John Deere se “Remote Display Access” stel jou en jou vertroude vennote in staat om na enige operateur se skerm te kyk en aanpassings te maak sonder die nodigheid om land toe te ry. Jou handelaar kan ook die diagnostiese kodes lees vanwaar hy is, sodat hy kan sien of daar problem is wat staantyd kan veroorsaak en dit betyds kan regstel sodat die boerdery immerdeur flink kan voortgaan.

Dit alles beteken dat jy jou hele bedrywigheid in werklike tyd kan beheer sonder om ’n werktuigkajuit te betree. So kan jy jou boerdery ook na ’n volgende vlak van produktiwiteit en doeltreffendheid voer sonder om jou kantoor te verlaat.

Eenvoudig gestel is JDLinkTM’n verbinding tusssen jou en jou werktuie. Jy kan kyk wat hulle doen, waar hulle is en hoeveel brandstof hulle gebruik. Jou werktuie word ook beskerm deur Geofence wat jou waarsku wanneer hulle buite sekere grense beweeg, en Curfew wat jou waarsku wanneer hulle aangeskakel word wanneer hulle veronderstel is om te staan en rus.

Jy kan van waar jy ook al is die diagnostiese kodes nagaan om klein probleempies te identifiseer voordat hulle groot probleme word, jy kan opstellingslêers, voorskrifte en dokumentasie aan jou operateurs op die land stuur en jy kan inligting met jou raadgewers deel.

JDLinkTM sal jou help om:

• Werkverrigting te verbeter deur die tyd wat jou werktuie luier, werk en van land tot land beweeg fyn dop te hou. Met hierdie inligting kan jy jou boerdery verbeter.

• Koste tot die minimum te besnoei deur brandstofverbruikontleding ten opsigte van aspekte soos brandstofvlakke en verbruik per uur.

• Produktiwiteit verhoog deur JDLinkTM se CAN Bus-tegnologie wat afstandtoegang tot enjindienskodes soos temperatuur en enjinomwentelinge vanaf jou kantoor toelaat. Daarvolgens kan jy operateurs versoek om verstellings te maak wat nodig is om doeltreffendheid te verhoog.

• Jou bates te beskerm deur vooraf werkgebiede en -tye af te baken en jou te waarsku as werktuie buite daardie grense en tye beweeg, en om onderhoudwaarskuwings te gee.

So skakel JDLinkTM probleme uit nog voordat hulle kop uitsteek.

Tyd is geld

Hoe minder werktuie staan en tydmors terwyl die werk wag, hoe suksesvoller en winsgewender is jou boerdery. John Deere-handelaars gebruik JDLinkTM om dieselfde redes as die boer – om oombliklik vas te stel waar, wanneer en waarom ’n probleem voorkom of dreig om voor te kom, sodat hulle soos blits onderdele en diens kan bied om jou werkwiele almaardeur aan die rol te hou.

Die uiteinde daarvan is natuurlik beter werkverrigting en doeltreffendheid vir almal wat betokke is. Die beste van alles is dat JDLinkTM jou sekuur ingelig hou van alle onderhoudsvereistes. So skakel jy probleme uit nog voordat hulle opduik.

Diens waarop jy kan vertrou

John Deere is bekend vir betroubare diens op die land. John Deere-handelaars staan immer oorgehaal om naverkoopdiens, onderdele, gewone of noodversiening en herstelwerk te verskaf. Tydige, vriendelike diens en ’n langtermynverbintenis tot jou sukses is kenmerke van John Deere. Tevrede boere is die rede waarom jy oral in die land groen werktuie aan die werk sien.

Praat vandag nog met jou John Deere-handelaar. Hy sal jou help om die regte JDLinkTM -stelsel te kies en om al jou vrae kundig en professioneel te beantwoord.