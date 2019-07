John Deere en Corteva span saam teen knellende landbou-uitdagings

This post is also available in: English

Die dae van vergrotings en uitbreidings van nuwe landbougrond in ontwikkelde lande is getel. Daar is net nie meer ruimte nie en politieke druk vanuit die geledere van omgewingsbewustes maak dat dit ’n rare verskynsel in die toekoms gaan wees.

Ontwikkelende lande soos op die Afrika-vasteland se probleem is weer dat daar ’n gebrek aan die nodige meganisasie en tegnologie is om winsgewend te boer. Boere moet egter steeds kos vir ’n groeiende wêreldbevolking produseer en word deurlopend gekonfronteer met verhoogde insetkoste terwyl die prys wat boere vir hulle produkte ontvang nie teen dieselfde tempo styg nie.

Landbou se enigste kans op oorlewing lê in verbeterde tegnologie. Dit is die enigste manier om opbrengste te verhoog. Boere leun al hoe sterker op data-inwinning en die ontleding daarvan om tydiger en beter besluite te neem. Dit loop hand aan hand met gevorderde ingenieurswese in produkontwikkeling ‒ aangedryf deur die internet van dinge (IoT), masjienleer en kunsmatige intelligensie.

Twee internasionale maatskappye het onlangs kragte saamgesnoer om landbou ’n aansienlike hupstoot te gee. John Deere en Corteva Agriscience ™ doen beide baanbrekerswerk in landbouprodukontwikkeling en – navorsing. Hulle het tydens NAMPO, ’n samewerkingsooreenkoms en memorandum van verstandhouding onderteken om saam saad- en produktegnologieë beskikbaar te stel. Tydens ’n gesamentlike driedag-bemarkingsberaad wat hulle onlangs gehou het, het hulle die tegnologie-oplossings en gereedskap wat hulle aanbied aan die boere bekendgestel en uitgelig. Dit beloof om nog beter waarde aan boere en gemeenskappe in Afrika te lewer.

“Ons by John Deere glo dat daar drie vlakke is waarop landboutegnologie deurslaggewende hulp vir ’n boer kan bied,” sê Kevin Lesser, bemarkingskommunikasiebestuurder van John Deere.

John Deere en Corteva het die landboumedia na die bemarkingsberaad uitgenooi om vrae te antwoord oor die pad saam vorentoe.

Dit behels:

• Produksie: Vinniger en slimmer besluitneming, operasionele doeltreffendheid, en kostebesparings op insette en verhoogde uitsette.

• Omgewing: Die verlaging van ’n plaas se koolstofvoetspoor, die optimale gebruik van chemikalieë, die vermindering van grondontwrigting en die optimale gebruik van water.

• Maatskaplike verantwoordelikheid: Produkgehalte en volledige naspeurbaarheid.

Volgens Jacques Taylor, besturende direkteur van John Deere vir Afrika suid van die Sahara, is daar wêreldwyd bewyse wat ’n sterk verband toon tussen die aanneming van nuutskeppende tegnologie en meganisasie en verbeterde produktiwiteit.

“Landbou staan vandag voor die uitdaging om meer teen ’n aanvaarbare prys te produseer, sonder om skade aan die omgewing aan te rig. Ons sien dat landbou wegbeweeg van groter, vinniger en sterker na meer akkuraat, veerkragtig en meer aanpasbaar.

John Deere belê voortdurend in die ontwikkeling van presisietegnologie, waarvan sommige voorbeelde by hierdie geleentheid vertoon word.”

“Ons is opgewonde oor die drie volle dae van samewerking, nuutskepping, leer en netwerk in Delmas,” sê Jacques. Verskeie topsprekers het boere inligting oor nuwe maniere gebied om doeltreffendheid te verhoog en koste te bestuur deur die toepassing van nuutskeppings.

Boere kan uitsien na uitstekende tegnologiese vordering nadat John Deere en Corteva ’n memorandum van verstandhouding onderteken het om saam te werk om landbou te verbeter.

John Deere-deskundiges het nuutskeppende produkte uitgestal wat waarde aan boere en gemeenskappe in Afrika bied, soos:

• ExactApply™-oplossings: ‘n Tegnologie wat spuittoerusting beheer vir beter onkruid- en plaagbeheer wat boere selfs in staat stel om enige potensiële neweldrywing te bestuur. Dit is beskikbaar vir selfaangedrewe spuite.

• Die iPackage: ’n Oplossing vir gespesialiseerde sleepspuite wat opspoorbaarheid en inligting oor alle fasette van die toepassing bied.

• Precision Ag: ’n Tegnologie wat oplossings aan boere bied om die weg te baan vir die toekoms van hulle boerderye. Dit help hulle om toerusting- en oesinligting te bestuur en diensverskaffers te kies om beter inligting te verskaf vir hoër produktiwiteit en winsgewendheid.

• John Deere Connected Support: Koppel masjieninligting intyds aan die inligtingswolk (cloud) en verskaf proaktiewe diagnose om foute te ontdek voordat hulle opduik.

• John Deere Finance-pakkette: Landboufinansieringspakkette word gestruktureer volgens boere se spesifieke omstandighede en meganisasievereistes. Hierdie unieke finansieringsopsie is beskikbaar vir enige nuwe en tweedehandse boerderytoerusting, onderhewig aan aankoop by ’n gemagtigde John Deere-handelaar.

• John Deere ExactEmerge™ en MaxEmerge™ 5E: ‘n Tegnologie wat die eienskappe en voordele van die nuwe plantertegnologie bied.

Produktiwiteit, akkurate toepassing, gebruiksgemak en eenvoudige dokumentasie is die kern van die iPackage wat op John Deere se spesialiteit spuite van toepassing is.

Corteva bied nuwerwetse chemie-tegnologie

Deur die krag van sy wêreldwye skaal en kundigheid, bied Corteva plaaslike oplossings om die regte produk vir die regte toepassing te gebruik. Die maatskappy beskik oor bekwame navorsers en personeel in hulle navorsingsgeriewe in Hawaii, Puerto Rico, Johnston (VSA), Suid-Afrika, Duitsland, Sjina, Indië, Brasilië en Kanada.

“Terwyl die wêreldbevolking steeds groei, is die tegnologie wat ons uitstal noodsaaklik om in die wêreldwye vraag na voedsel te voorsien,” sê Tony Esmeraldo, sakedirekteur van Corteva Agriscience, Suider-Afrika.

“Ons is ’n tegnologiemaatskappy en ons gereedskap stel boere in staat om ingeligte besluite te neem om doeltreffendheid te verbeter.”

Corteva se Afrika-streektegnologiesentrum is in Delmas geleë en hulle gebruik ’n netwerk van bestaande navorsingsgeriewe en toetsstasies dwarsdeur Afrika. Hulle lewer ook Pioneer®- en PANNAR®-saadprodukte.

“As ‘n belangrike “Pure-play”-maatskappy in die landbou, weet ons dat ons dit nie op ons eie kan doen nie ‒ samewerking is ’n belangrike deel van ons strategie en daarom werk ons saam met ’n groot landbouspeler soos John Deere,” verduidelik Tony.

Andries Cornelius wys vir die boere hoe werk John Deere se ExactEmerge™- en MaxEmerge™ 5E- plantertegnologie.

Corteva se Tegniese Sentrum in Delmas bied die volgende aan boere:

• Die Inseklaboratorium, “The Insectary”, is die grootste private fasiliteit van sy aard op die Afrika-kontinent en doen baanbrekerswerk in die ontwikkeling van maniere om plaaslike insekplae te bestry, waarvan sommige uniek aan die vasteland is. Die laboratorium speel ook ’n leidende rol in tegnologiebemagtiging. Daar word ook internasionale navorsing gedoen wat spesifiek op die beheer van herfskommandowurm fokus.

• Gevorderde saadteling en genetiese chromosoommerker-tegnieke soos “Embrio Redding” en Molekulêre Merkers wat aansienlike waarde vir boere kan beteken, word ook hier ontwikkel.

• Presisie-fenotipering deur middel van hommeltuig- (drone)tegnologie word hier gedoen. Digitale teeltstelsels, insluitend hoogs gesofistikeerde hommeltuie, toegerus met multispektrale kameras, lasersensors, en die vermoë om driedimensionele fotografie te lewer word by Delmas ingespan.

Eugene Schwartz, opleidingsinstrukteur by John Deere, verduidelik hoe tegnologie soos ExactApply op die spuite werk, asook die iPackage op die spesialiteitspuite.

Hierdie gevorderde gereedskap laat Corteva toe om teelen produkontwikkelingsaktiwiteite op ’n groter skaal toe te pas om genetiesbegronde wins uiters doeltreffend aan boere te lewer. Presisiekarakterisering word ook gedoen deur gebruik te maak van hommeltuigtegnologie om data oor plantegroei, ontwikkeling en toestandin te samel sodat dit bruikbare inligting kan lewer. Dit sluit digitalegereedskap in, soos intelligente toerusting wat voorskrifte aan gereedskapstuur om beter oesopbrengste virboere te bewerkstellig.

“As deel van hierdie reis word JohnDeere geposisioneer om ’n sentrale rol te speel en om deurlopend te soek na geleenthede om saam met ander spelers in die bedryf te werk om ‘n volhoubare oplossing te bied om voedselproduksie vir die vasteland te laat gedy,” sê Kevin.

Skakel Kevin Lesser by 082-807-2603 of 011-437-2600 of e-pos LesserKevinJohn@JohnDeere.com om meer van John Deere se uitsonderlike produkte te wete te kom.