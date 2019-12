John Deere doen dit weer: Maak reg vir die slimste trekker ooit

This post is also available in: English

Die slim, sterk nuwe John Deere 8RX, die wêreld se eerste vasteraamtrekker met vier rusperbande, sal in 2020 ook in Suid-Afrika bekendgestel word. Die 8RX kombineer kunsmatige intelligensie, elektroniese beheer deur die internet en gevorderde outomatisering wat boere sal help om meer doeltreffend te boer.

Dié trekkerontwikkeling het pas ՚n eretoekenning ontvang in die kategorie, “Tech for a Better World”, in die CES Innovation Awards-geleentheid in Amerika.

Freddie Rupping, produksiestelselspesialis, Trekkerbemarking, sê: “Ons is baie opgewonde oor die rol wat die 8RX in die verbetering van opbrengste in Afrika kan speel.”

Die CES-toekennings is al vir die afgelope 50 jaar die toonaangewende platform waar nuwe ontwikkelings op die tegnologiefront bekendgestel en getoets word op grond van ontwerp, bruikbaarheid, ingenieursvernuf, aantreklikheid vir gebruikers en die positiewe invloed wat dit op die wêreld kan hê. Keuring en beoordeling geskied deur ՚n paneelkundige ontwerpers, ingenieurs en lede van die tegnologiemedia.

Die toetsmodel in die 8R-reeks is met sy eerste verskyning by die John Deere-toekenningsaand in Kemptonpark gedoop in ՚n welkome bui reën.

As wêreldleier in landboutegnologie spits John Deere hom daarop toe om boere te help met die uitdagings van landbou. “Ons is geëerd om die toekenning van ՚n leidende tegnologie-organisasie te ontvang, want dit onderstreep ons toewyding aan landbou, skeppingskrag en tegnologie,” sê Freddie.

Die 8RX is ՚n kragtige vasteraamtrekker met vier rusperbande wat slim tegnologie in ՚n gebruikersvriendelike ontwerp aanbied. “Die toekenning gee erkenning aan ons skeppende oplossings vir presisielandbou wat boere bemagtig om beter produksie te lewer sodat die groeiende wêreldbevolking gevoed kan word,” sê Freddie.

So lyk die topmodel in die nuwe 8R-reeks se ruim kajuit.

Die eerste toetsmodeltrekker in die 8R-reeks het onlangs wiel aan wal gesit met ՚n verrassende verskyning by die jaarlikse John Deere-toekenningsaand, waar die toptegnici in die land nie uitgepraat kon raak oor die trekker se voorkoms en tegnologie nie.

Dit is nog nie duidelik watter modelle in Suidelike Afrika beskikbaar gaan wees nie, want daar moet eers aan al die plaaslike regulasies en versoenbaarheidstoetse voldoen word. Die suiwerheidsvlakke van die diesel wat in Afrika beskikbaar is, is byvoorbeeld een van die uitdagings om nuwe trekkertegnologie hier beskikbaar te stel.

Die trekkers is reeds in Amerika en die Europese Unie beskikbaar en hier is ՚n paar van die eienskappe wat boere en tegnologieskrywers opgewonde maak: Die 8RX spog, soos die ander modelle in die hoë-tegnologiereeks, met ՚n ingeboude Gen 4 4600 CommandCenter™-beheerskerm, ՚n StarFire™ 6000-ontvanger en AutoTrac™ vir die gladde outomatisering van presisietake.

Die nuwe 8-reeks bestaan uit die 8R met wiele, die 8RT met twee rusperbande en die 8RX met vier rusperbande. Die presisietegnologiepakket wat saam met die reeks verskaf word, sluit in vyf jaar se toegang tot JDLink™ met John Deere Connected Support™.

Die kragtige trekker word gelei deur nog meer kragtige inligting- en

kommunikasietegnologie.

Boere kan kies tussen ՚n wye reeks as- en wielsamestellings met verskillende wydtes en groottes. Daar is ook verskillende kragoordragkeuses soos die bewese John Deere e23™ PowerShift-transmissie of die eindelose wisselkragoordrag (Infinitely Variable Transmission™ of IVT).

Die stilering en gerief van die nuwe 8R-reeks se kajuit plaas dit in ՚n luuksheidskategorie van sy eie met die topmodel wat spog met ՚n luggeveerde leersitplek met elektroniese verstelling, slimfoonintegrasie met ՚n 16,5 cm raakskerm met luidsprekers en selfs ՚n embleem buite op die kajuit met die klassieke handtekening van John Deere!

Ander praktiese verbeterings is groter trappe, ՚n laer deurhandvastel buite sodat jy die deur kan oopmaak voor jy begin opklim, ՚n wyer ingang, meer kopruimte en ՚n sitplek wat verder kan draai sodat jy die werktuig agter die trekker makliker kan dophou. Hoewel die totale tegnologiepakkie eers saam met die nuwe trekkers beskikbaar sal wees, is baie van die tegnologie in bestaande modelle in Suid-Afrika ingebou. Praat met jou naaste handelaar om meer uit te vind oor die John Deere se presisie-oplossings vir jou plaas, skakel Freddie Rupping by +27-82-809-8403 of besoek www.deere.com/sub-saharan/en/.

Let wel: Hoewel die produk vrygestel is in Amerika, die Europese Unie en ander wêreldmarkte, sal dit eers in Suid-Afrika en ander lande in Sub-Sahara-Afrika vrygestel word nadat dit aan al die regulasies voldoen het.