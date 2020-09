John Deere: Daar is ongelooflike potensiaal in jou lande – haal die beste daaruit– daaruit

This post is also available in: English

Om potensiaal in wins te verander klink eenvoudig op papier, maar op die lande word jou planne nie altyd werklikheid nie. Daarvoor is planttoerusting nodig wat die werk deeglik doen, maar ook kan aanpas by die onverwagte struikelblokke wat maar altyd opduik.

Die nuutste, gevorderde toerusting is jou oplossing om deur tradisionele oesplafonne te breek op pad na hoër opbrengste. John Deere se planttoerusting slaag daarin om die ware potensiaal van jou grond te ontgin.

Elke boerdery is anders, maar die doel in landbou bly dieselfde. Elke boer wil (en moet) die hoogste moontlike opbrengs behaal.

Tydens die plantseisoen is daar vier belangrike faktore waaroor ’n boer moet besluit, en die doeltreffendheid van sy toerusting het ’n reuse invloed daarop:

• Die gewenste plantestand

• Akkurate plantafstand en -diepte

• Eweredige opkoms

• Benut die plantvenstertyd ten volle

Dit is die beginsels waarop John Deere se ExactEmerge™ en MaxEmerge™ 5 gebou is. Albei tegnologieë bied ongeëwenaarde agronomiese prestasies om ’n boer die gewenste plantbevolking en indiwiduele dieptebeheer te gee. Dit lei tot akkurate saadplasing en goeie saad-tot-grond kontak om die beste stand, eweredige opkoms en plante wat flink en gesond groei, te verseker.

ExactEmergeTM-ry-eenheid

Die ExactEmerge™-ry-eenheid lewer akkurate en presiese saadplasing, selfs teen 16 km/u. Vra jouself af: Alhoewel jy gewoond is om teen 8 km/u te plant, sou jy steeds 8 km/u ry as jy teen 16 km/u dieselfde akkuraatheid kon kry?

As jy ja! antwoord, verwelkom ExactEmerge™ jou graag. Hierdie tegnologie ontsluit akkurate plasing, stand, spasiëring en eenvormige diepte … alles teen 16 km/u.

Wat belangriker is, is dat John Deere aan elke boer se behoeftes wil voldoen, soos die behoefte om die beste bastersaad te plant wat presies eenvormig moet presteer en die beste by jou plaas se toestande moet pas. John Deere se nuwe, hoëprestasie-saaduitmeter is gereed vir die uitdagings wat in plant-omstandighede gebied word. Hierdie verbeterde meter met ‘n nuwe, dubbelborseluitskakelaar het die vermoë om ’n verskeidenheid pitgroottes of -vorms te hanteer sonder die nodigheid van meganiese verstellings.

’n Nuwe konkaafontwerp maak dit vir die saaduitmeter moontlik om saad saggies na die nuwe borselband (BrushBelt) oor te plaas, wat die saad vinnig en maklik aan die plasingstelsel oorhandig; dit terwyl die dubbeluitskakelaar die enkele sade netjies en eweredig uitmekaar neersit.

’n Boer se teiken bly maar ’n optimale plantestand. John Deere se antwoord daarop is ’n elektriese aandryfmotor met presisiebeheer op elke saaduitmeter om die verlangde stand te lewer. Elke saaduitmeter doen sy werk danksy ’n nuutontwerpte saadbak. Die vakuumopteller lê nou onder die saadpoel sodat swaartekrag benut word. Sodra die enkele sade teen die saadplaat vasgesuig word, volg ’n spaan elke korrel om dit uit die poel te help sodat dit nie afval nie. Dit is die rede waarom John Deere verseker dat jou plantestand die teiken tref.

MaxEmerge™ 5 het die beste eienskappe van die MaxEmerge™ XP en Pro-Series XP saamgevoeg om ’n uitmuntende nuwe planter te bou.

Hoe gemaak met akkurate spasiëring en konstante diepte teen ’n hoë snelheid?

Dit is waar ons kennis maak met die gepatenteerde BrushBelt en afskeid neem van die saadbuis waarin saad kon rondspring en plantafstand benadeel. Die borselband hou die saad-tot-saad-verhouding deur die planteenheid konstant want dit hou die saad vas voordat dit aan die saaduitmeter oorgedra word. Sodra die saad se spoed met die grondspoed ooreenstem, word die saad saggies op die bodem van die plantvoor geplaas sodat enige rollery en rondspringery, wat so tipies is van hoë plantsnelhede met ’n saadbuis, uitgeskakel word. ExactEmerge™ plaas saad altyd reg – hetsy op gelyk grond of selfs teen steiltes en skuinstes.

Die boer het gevra vir meer produktiwiteit en John Deere het ExactEmerge™ gelewer – ’n planttegnologie wat spoed en akkuraatheid bymekaargebring het.

Meer vooruitgang en meer voordele met MaxEmerge™ 5-ry-eenhede

John Deere se vyfde generasie ry-eenheid, MaxEmerge™ 5, bondel al die beste eienskappe van die MaxEmerge™ XP en Pro-Series XP saam om jou ’n ongeëwenaarde plantervaring te gee. Met meer opsies en konfigurasies as ooit tevore, kry jy nou veelsydigheid wat grense verskuif en wat ook maklik by jou bestuursplan aanpas. Elkeen van John Deere se wye verskeidenheid plantermodelle is ontwerp om die spesifieke gewasse, voorkeure en omvang van verskillende boerderye te bevorder. Boonop is elke planter wat vandag van die monteerlyn af kom toegerus met die MaxEmerge™ 5-ry-eenheid.

Dus, wat onderskei MaxEmerge™ 5 van ander ry-eenhede op die mark?

Dit is ongetwyfeld die gehalte van die plantproses. Dit begin met ’n optimale plantestand wat die opbrengspotensiaal verhoog. ’n Verbeterde dubbeluitskakelaar wat ’n wye verskeidenheid saad-groottes en -vorms kan hanteer help om presies die regte stand te plant.

Steiltes so skuins as 14° is nie meer ’n probleem nie. MaxEmergeTM 5 verseker dat elke saadjie sal opkom wanneer u tussen kontoerwalle of tussen heuwels moet plant. ’n Nuutontwerpte vakuumpomp wat vanuit die CCS-tenk na elke saadmeter loop, verseker ’n skoon stelsel wat vry is van enige ongewenste materiaal en dus bydra dat die saaduitmeter deurgaans doeltreffend werk.

Die MaxEmerge™ 5 bied ook belangrike verbeterings aan die saadtenk, soos die herontwerpte reguit koppeling van die CCS-pyp na die mini-saadtenk. Dit skakel verstoppings, wat staantyd kan veroorsaak heeltemal uit. Verbeterde produktiwiteit is belangrik en daarom het John Deere ’n asaangedrewe insekdodertoedieneropsie beskikbaar op sowel die mini-saadtenk as die 55-liter saadbakmodelle. Nou kan jy plant en insekdoder toedien in een aksie.

John Deere het ook nie vergeet van die boere wat groot saadtenks verkies nie. Om saadvorms en -groottes te ruil is nou vinniger en makliker met ’n verbeterde leegmaakproses. Die dubbel-uitskakelaar kan nou verstel word sonder om die plantry-eenheid af te haal.

