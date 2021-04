John Deere brei konstruksietoerusting in Afrika uit

This post is also available in: English

Deur Hentie Breedt, bemarking- en kommunikasiebestuurder vir John Deere Afrika en nabye Midde-Ooste

John Deere, die meganisasiereus, het aangekondig dat hul konstruksietoerustingreeks verder in Afrika gaan uitbrei.

Agtien lande in Suidelike en Wes-Afrika gaan nou ook John Deerekonstruksietoerusting ontvang, naas die landboutoerusting waarop hulle reeds al jare lank staatmaak. Die toerusting sluit trugrawers, masjiengrawers, laaigrawe, skrapers en kruiptrekkers in.

Alle John Deere-kliënte sal ook toegang hê tot John Deere se netwerk van agentskappe wat eersdaags bekendgestel sal word. Hierdie agentskappe sal spog met bekwame tegnici, en die nuutste tegnologie.

Die lande waarheen John Deere se konstruksietoerusting gaan uitbrei is:

• Suid-Afrika

• Botswana

• Zimbabwe

• Eswatini

• Namibië

• Zambië

• Kenya

• Uganda

• Mosambiek

• Angola

• Malawië

• Tanzanië

• Etiopië

• Egipte

• Rwanda

• Burundi

• Suid-Sudan

• Sudan

John Deere is nie net groen trekkers nie. Die geel John Deere Konstruksie

en Bosboutoerustingreekse sal ook eersdaags aan die Afrika-mark beskikbaar

wees. Hierdie produkte is van dieselfde gehalte, en word deur dieselfde

puik diens ondersteun as hulle landbou-stalmaats.

“Hierdie uitbreiding stel ons in staat om ons internasionale voetspoor te vergroot deur voort te bou op die strukture wat John Deere se landbou- toerusting reeds in Afrika gevestig het. Nou gaan hierdie lande ook die voordele van die John Deere-konstruksietoerusting geniet,” sê Jaco Beyers, besturende direkteur van John Deere Afrika & Midde Ooste.

“Ons bied dieselfde gehalte werktuie met hoë werkslewering en uitsonderlike kliëntediens, wat kenmerkend van John Deere wêreldwyd is, aan die nuwe markte,” sê Jaco.

In Afrika word John Deere reeds as ՚n leier in die landboubedryf gereken en word ook toenemend onder die bestes beskou in die bosbou- en konstruksiebedrywe. Hierdie uitbreiding beteken dat John Deere se konstruksietoerusting vir die eerste keer onder die John Deere naam in die ontluikende markte verkoop word.

In die nuwe tye waarin ons leef, neem John Deere volle beheer oor alle bemarking en ondersteuningsdienste van John Deere-produkte. Elke stukkie John Deere-konstruksietoerusting sal ondersteun en voorsien word deur hoogs opgeleide en gesertifiseerde tegnici wat weer ondersteun word deur ՚n netwerk van streeksonderdeleverspreidingsentrums, insluitend die naaste een in Kemptonpark, Gauteng, Suid-Afrika.

Kliënte sal ook toegang hê tot die John Deere-reeks van tegnologieoplossings, insluitend JDLink™ Telematics, wat waardevolle vlootinsigte op die werkswebwerf bied.

“Ons het ՚n diepgewortelde teenwoordigheid in die landboumark in Afrika, en ons weet konstruksiekliënte in hierdie markte is gretig vir toegang tot die John Deere-handelsmerk en sy vele voordele,” sê Griffiths Makgate, verkoopsbestuurder, John Deere Konstruksie & Bosbou, John Deere Afrika & Midde Ooste.

“Deur toegang tot ons hoë gehalte toerusting, uitstekende handelaarsnetwerk en beskikbaarheid van onderdele en tegnologie-oplossings te bied, kan ons kliënte in Afrika help om produktiwiteit te verhoog en daagliks hulle winste ՚n hupstoot te gee,” verklaar Griffiths.

Daarbenewens sal John Deerebosbouprodukte wat reeds in hierdie markte beskikbaar is, binnekort in ooreenstemming wees met dieselfde nuwe handelaarsnetwerk. Spesifieke handelaaraankondigings kan in die komende weke verwag word.

Vir enige navrae of bykomende inligting, kontak Africa@johndeere.com, bel +27(0)-11-437-2600, of stuur ՚n e-pos aan breedthentie@johndeere.com.