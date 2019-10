John Deere-boere oes groot in Weeg en Wen

This post is also available in: English

’n Boer is ’n saadkenner, ’n grondontleder, ’n werktuigkundige, ’n elektroniese-kommunikasiekundige, ’n rekenmeester, ’n bemarker en ’n versorger van almal in sy kraal. Waarom sal ’n boer enigiets minder van sy landboumaatskappye verwag?

By die Pioneer Weeg en Wentoekenningsgeleentheid het Tony Esmeraldo, sakedirekteur van Corteva Agriscience SA, verduidelik waarom internasionale landboumaatskappye mekaar deesdae uitkoop en daar al groter groepe gevorm word: “Elke landboumaatskappy wil ’n allesomvattende pakket aan boere bied, van saad en oesbeskerming tot biotegnologie en enige ander tegnologie.” Met ’n maatskappy soos John Deere as vennoot in ’n boer se graanproduksiepakket kan hy net wen. Corteva en John Deere het juis so ’n vennootskap gesluit.

Kevin Lesser van John Deere, goue borg van die Pioneer Weeg en Wen-kompetisie, het by die toekenningsgeleentheid gesê landbou is op die voorpunt van tegnologie. “Ander mense gebruik GPS om plekke te kry; boere gebruik dit om totale boerderypraktyke te bestuur.” Hy sê landbou lei die tegnologiewêreld byvoorbeeld met betrekking tot masjiene wat met masjiene praat en dit is verstommend om te ervaar hoe Suid-Afrikaanse boere die tegnologie aangryp.

“Nuwe tegnologie is nog nie eers behoorlik in Amerika by John Deere bekendgestel nie, dan wil ons boere al weet wanneer kom dit,” sê hy. Hy sê John Deere bestee elke jaar $1,6-B aan navorsing en ontwikkeling en die maatskappy is nie meer net ’n landboumaatskappy nie, maar ’n tegnologiemaatskappy wat boere ondersteun om deel van die vierde nywerheidsrewolusie te bly.

“Ek glo John Deere is ver voor al die ander maatskappye met betrekking tot tegnologie,” sê Jannie Schoeman van Middelburg, wat met ’n mielie-oes van 14,731 t/ha die wenner van Pioneer Weeg en Wen-kompetisie se droëlandafdeling in die Oos-streek is.

Hy sê sy familieboerdery kom al 60 jaar saam met John Deere en hy sien nie dat dit gou gaan verander nie, want hulle stap saam op die pad van tegnologie.

“John Deere bly ’n goeie produk met ’n goeie herverkoopwaarde en daarom bly dit ’n goeie belegging,” sê Jannie.

“Ek is ’n gebore John Deere-boer,” vertel Cobus Botha van Winterton.

Cobus eindig gereeld in die groep wenners van die oeskompetisie en hy het vanjaar weer die louere ingeoes met sy sojaboonoes van 5,54 t/ha onder besproeiing op sy plaas by Bergville.

“Ek ry, plant, stroop en spuit met John Deere, want hulle het die toerusting wat by my boerderypraktyke pas,” sê Cobus.

Hy sê saad, diens en tegnologie moet almal saamloop as ’n boer suksesvol wil boer. Nog ’n wenner met sojabone op droëland is Jacques Rossouw van Nigel in die Oosstreek. Hy sê dit is nou die negende seisoen dat hy sojabone in ’n geenbewerkingstelsel aanplant en die vierde jaar wat die hele plaas 100% geenbewerking is.

Hy gebruik John Deere se 2117-geenbewerkingsplanter met 45 cm ryspasiëring en ’n plantestand van 260 000 per hektaar. Hy sê sonder die regte toerusting kan jy nie die regte praktyke volg nie en dan help dit nie dat jy die regte saad het nie.

Stephen Kruger, wat op die moeilike watertafelgronde van Viljoenskroon ’n mielie-oes van 7,565 t/ha gestroop het, sê na sy mening is John Deere die leier in tegnologie in die landboumasjineriebedryf.

Hy sê: “As jy alles reg wil bestuur met betrekking tot grondverdigting en bemesting, moet jypresies te werk gaan.”

Op HF Cilliers se plaas by Douglas is al die masjiene ook groen, want soos hy sê: “Dit werk!”. Met ’n wenoes van 20,871 t/ha mielies onder besproeiing agter die blad, het HF duidelik ’n goeie idee van wat werk.

Hy gebruik John Deere se toerusting onder meer vir strookbewerking en steun baie op die krag en spoed wat hy nodig het om in die besproeiingsgebied so vinnig as moontlik te werk om die grond heeljaar te benut.

Gerrit Knoetze, wat vanjaar met sy sonneblomoes presteer het, sê: “Ek het net John Deere.”

Hy werk met ’n 9 000 reeks-rusperbandtrekker en nog twee 8 000-reeks trekkers om die werk op die plaas gedoen te kry in die kort tye wat die weer toelaat. Daar is ’n 4630-hoogloopspuit om die oes te beskerm en ’n 9570-stroper om die oes af te haal.

“Ek het so ver as moontlik gemeganiseer, want ek wil nie sukkel nie, sê hy. Daarby maak dit sin om John Deere te gebruik, want die onderdele is vinnig en maklik beskikbaar en die herverkoopwaarde is goed.

“Jy verloor nie op ’n John Deere nie,” sê hy.

Vind meer uit oor John Deere se tegnologie by Kevin Lesser by 082-807-2603 of 011-437-2600 of e-pos LesserKevinJohn@JohnDeere.com.