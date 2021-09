John Deere bied gemoedsrus en ‘n belegging vir die toekoms

This post is also available in: English

deur Hentie Breedt, bemarking- en kommunikasiebestuurder, John Deere

In uitdagende sowel as voorspoedige ekonomiese tye is dit belangrik om die regte besluite vir die toekoms te neem. Om ՚n suksesvolle volhoubare boerdery in Suid-Afrika te verseker, te midde van verskeie uitdagings en negatiewe kwessies, moet daar nie kortsigtige besluite geneem word nie, maar langtermyn doelwitte met positiewe uitkomste moet as die hoof dryfveer gestel word.

Dit geld vir alle aspekte van ՚n boerdery – wat in vandag se tyd as ՚n besigheid bedryf word – en so ook wanneer die besluit vir die aankoop van korrekte meganisasietoerusting en tegnologie geneem word.

Toerusting wat aangekoop word om die sukses van ՚n oes of ander boerderyvertakkings te verseker is slegs ՚n middel tot ՚n doel. Om volhoubare sukses op die plaas te verseker, is meganisasie slegs een speek in die wiel van sukses. Om dié rede moet die fokus verskuif word vanaf die toerusting self na die oplossing wat dit bied om op die lang duur winsgewend te boer en vooruitstrewend te wees.

Die dae toe ՚n trekker net ՚n trekker of ՚n stroper net ՚n stroper was, is verby – dit het nou die middel tot ՚n langtermyn volhoubare doel geword.

Dit is dus belangrik dat die “middele” die nuutste tegnologie, doeltreffendheid, optimale werksverrigting, minimum staantyd en hoë herverkoopwaarde voorop stel.

Tegnologie begin reeds op intreevlak tot meganisasie. Deur byvoorbeeld ՚n doeltreffende planter te gebruik wat saad- en kunsmisplasing korrek doen, kan opbrengs drasties verhoog word. Soos wat ՚n boerdery in grootte en omvang toeneem, word meer tegnologie in die vorm van verbeterde toerusting, maar ook dataversameling en die omskakeling van die data tot toepaslike en werkbare insette vir elke stap van die boerdery en bewerkingspraktyke al hoe belangriker.

Die toerusting wat gebruik word vorm ՚n integrale deel saam agronomiese aspekte en ander insette soos saad, kunsmis, chemikalieë, brandstof en arbeid om die wiel van sukses te laat draai.

Of dit nou tydens grondvoorbereiding, plant, spuit of stroop is, moet brandstofbespaar en winsgewendheid verhoog word deur die jongste meganisasietegnologie in toerusting, maar ook deur oorvleueling van bewerkingsaksies te verhoed. Hierdie tegnologie in toerusting en kommunikasie bring ook ՚n regstreekse invloed op die besparing van saad, kunsmis en chemikalieë teweeg.

Met die nuutste tegnologie in hulle toerusting, die waarneming van toerusting se werksverrigting oor ՚n afstand, gekoppel aan data-insameling, verwerking en benutting deur John Deere se Operations Centre en JDLinkTM, word dit alles moontlik gemaak.

Toerusting, werktuie en tegnologie is vir boere op alle vlakke beskikbaar. Nuwe tegnologie in trekkers en ander werktuie fokus op verbeterde aandrywingstelsels om meer doeltreffende werkverrigting te lewer, beter sigbaarheid en rygemak vir langer werksure, en beter beligting waar nodig vir veldwerk in die aand; en gekoppel aan hierdie toerustingtegnologie, is presisieboerdery. So verbind John Deere masjinerie, mense, tegnologie en oplossings doeltreffend aan mekaar om boerderysukses ՚n werklikheid te maak.

Die volhoubaarheid en sukses van enige onderneming, veral in die boerderybedryf, word verseker deur ondersteuning wat deurentyd gebied word. John Deere in Suid-Afrika het een van die beste handelaarsondersteuningsnetwerke ter wêreld. John Deere vat hande saam sy handelaars om nie net op die vlak van toerusting en tegnologie doeltreffende oplossings te bied nie, maar veral ook met naverkope-ondersteuning.

Opgeleide tegnici, gerugsteun deur onderdelebeskikbaarheid en tegnolo-gie wat vooraf dienswaarskuwings regstreeks vanaf toerusting aan die handelaars stuur, verseker minimum staantyd van masjinerie en werktuie, veral tydens kritieke tye.

Soos reeds genoem, is besluitneming rondom toekomsbeleggings van kardinale belang om sukses oor die langtermyn te verseker, en een aspek hiervan is die herverkoopwaarde van toerusting wanneer dit nie meer benodig word nie of vervang moet word. Maak seker daar word in toerusting belê wat, alhoewel dit ՚n hoër aanvanklike aankoopbedrag verg, oor die lewensduur daarvan besparings teweeg bring as gevolg van die jongste tegnologie. Dit, tesame met ՚n hoë herverkoopswaarde, bied ՚n uitstekende langtermynbelegging op die pad van boerderysukses.

Belê in die toekoms – belê in John Deere.