John Deere AME stel bekend: Splinternuwe S440-reeks stropers

John Deere AME stel met trots die S440-stroper aan die Afrika- en Midde-Ooste-markte bekend. Hierdie nuwe toevoeging tot die John Deere stroperreeks is ՚n briljante keuse vir die boer wat op soek is na ‘n stroper wat meer kompak en kostedoeltreffend is, maar steeds tegnologies gevorderd.

Die S440 is ‘n klas 4-stroper, maar spog steeds met baie van die uitstekende tegnologie van die groter John Deere S-reeks stropers. Dit is ontwerp met al die eienskappe wat jy van ՚n stroper verlang: doeltreffendheid, betroubaarheid, graanmonstergehalte en die beste oestegnologie.

In vergelyking met die groter John Deere-stropers in die mark, het die S440-stroper ‘n kleiner raam en ՚n kleiner enjin. Tog is daar geen twyfel oor die werkverrigting van hierdie werktuig nie. Die John Deere 6-silinder, 6,8 liter Vlak-3-enjin wat oor al die jare homself bewys het, spog met ‘n isochrone spoedreëlaar wat help om outomaties konstante rotorspoed te handhaaf selfs tydens hoë enjinkragvereistes.

Met 175 kW gegradeerde krag en 191 kW piekkrag, handhaaf dit materiaalverwerkingsdoeltreffendheid gedurende die hele oesproses.

Doeltreffende dors, skei en skoonmaak met die S440

Die S440 is ‘n rotorstroper wat toegerus is met die kenmerkende John DeereTri-Stream-rotor, van 61 by 313 cm. “Hierdie eienskap verseker die doeltreffende dors van mielies, sojabone, koring, kanola, rys, sorghum en baie ander graansoorte, teen laer brandstof- en kragverbruik met doeltreffende dors- en graanskeiding,” sê Jacques van den Berg, taktiese bemarker by John Deere AME. “Die stelsel beskik oor die Dyna Flow Plus-skoonmaakstelsel wat ook teen hellings eweredige materiaalverspreiding oor die hele lengte van die siwwe verseker deur gebruik te maak van skramkappe.”

Die stroper se outomatiese grondverstellingskontroles, of Active Terrain Adjust™, beperk graanverlies tot ‘n minimum wanneer daar teen hellings geoes word. Die stelsel verstel outomaties die waaierspoed en pas die oop- en toemaak van die kerwers en siwwe aan na gelang van die helling.

S440 het gevorderde tegnologie vir ongeëwenaarde werkverrigting

“John Deere het geen gehalte ingeboet met die ontwerp van die S440 nie, en het ‘n reeks gevorderde tegnologiese eienskappe by die standaardpakket ingesluit,” verduidelik Jacques.

“Boere kan voordele geniet soos die veelsydige skermpaneel in die hoek van die kajuit, invoerkanaal wat lateraal kan kantel, vog- en opbrengssensors, Active Terrain Adjust™, en verstellings wat alles vanuit die kajuit gedoen kan word.” Boonop bevat die standaardpakket ‘n toonaangewende JDLink™ Connectivitykoppeling.

“Vir boere wat selfs meer gevorderde tegnologie-oplossings verlang, bied John Deere fabrieksgeïnstalleerde premiumopsies soos die Starfire™ 7000-ontvanger en Gen 4-raakskerm wat toegerus is met Auto-Track™ en Row-Sense™ funksionaliteit,” sê hy.

Die JD Link™ koppeling verseker die digitale oordrag van oesdata en opbrengskaarte (wat deur die ontvanger en skerm aangeteken word) direk na die boer se selfoon en die John Deere Operations Centre™. Dit is hierdie oplossings wat presisieboerdery moontlik maak. Verder bied die deurlopende operateurskerm toegang en digitale toegang tot ՚n diensadviseur van enige plek af meer gemoedsrus.

Spesifikasies en opsionele ekstras:

Binne in die kajuit is die stroper propvol wêreldklas-tegnologie.

Aanpasbare kenmerke van die S440 John Deere het die kragtige 6,8-literenjin gekombineer met ‘n 3-spoed hidrostatiese ratkas en 65 kW invoerkanaal aandrywing. Die S440-stroper het ‘n graantenk van 6 500 liter en ‘n aflaaiawegaar van 5,5 meter wat graan teen 65 liter per sekonde oorlaai.

Boonop kan die boer aanhou stroop terwyl hy graan oorlaai. Jy kan kies tussen ‘n standaard- of premium-dubbelspoed-afvoerkapper gepaard met dubbele strooiskywe vir die bestuur van reste.

Vir die boer wat meer trekkrag en stabiliteit soek, kan dubbele voorwiele of ‘n aangedrewe agteras vir vierwielaandrywing in die fabriek geïnstalleer word.

‘n Gemaklike werksomgewing met die S440

’n Luukse kajuit met oorgenoeg ruimte bied aan operateurs alles wat nodig is om produktiewe en gemaklike ure agter die stuurwiel te verseker.

’n Luggeveerde operateursitplek, kantelbare stuurkolom, lugversorging, ’n miniverkoeler, radio, sonskerms en ’n instrukteursitplek sorg vir ’n aangename werksomgewing.

Die S440 het veelsydige tafelaanpasbaarheid

Die S440-stroper kan ‘n wye verskeidenheid strooptafels en plukkerkoppe akkommodeer. Dit kan toegerus word met ses- en agt-ry koppe vir mielies, asook starre of buigbare tafels van tot 7,62 meter (25 voet) wyd vir kleingraan.

Getoets en bewys: Die S440 se indrukwekkende prestasie in Suid-Afrika

Gedurende 2022 het John Deere die S440-stroper deeglik in Suid-Afrika getoets en elke soort graan oor ‘n wye gebied geoes. Die kompakte stroper het verwagtinge oortref met sy indrukwekkende veelsydigheid en werkverrigting onder verskillende oestoestande, met uitstekende graangehalte, doeltreffendheid en brandstofverbruik.

Op grond van die positiewe toetsresultate, is John Deere AME vol vertroue dat die S440-stroper ‘n bekwame, bekostigbare en gewilde stroper sal wees vir boere in die Afrika- en Midde-Oostemarkte.

Belangstellende boere kan hul naaste John Deere-handelaar kontak vir meer inligting.