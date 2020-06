John Deere 6M-kajuittrekkers: ‘n Nuwe vlak van gerief en beheer

This post is also available in: English

Van 2014 af bied John Deere se 6M-reeks trekkers produktiewe, eenvoudige dienslewering vir die boer wie se kantoor in die land is.

Dit maak nie saak waarmee jy boer nie, John Deere het ’n 6M-trekker wat sy deel sal doen om jou werk makliker te maak in jou melkboerdery, veeboerdery, kontrakteurswerk, graan- of spesialisproduksie. Daar is 6M-modelle wat van die mees basiese pakkette tot die hoogste tegnologievlakke bied vir die toepassing wat jy verlang.

Binne die kajuit is die mees opvallende verandering die digitale skermbeeld in die hoek, wat die tradisionele instrumentepaneel vervang. Die skerm wat teen die regterkantste kajuitpilaar gemonteer is, is net mooi ooghoogte sodat kritieke enjininligting met een oogopslag waargeneem word.

Waarna soek jy in ’n trekker vir jou boerdery?

Verhoging van winsgrense, lae onderhoudskoste, veelsydigheid, maklik om te gebruik en gerief vir ’n lang dag se werk? Die 6M bied wat jy verlang – dit is die mees aanpasbare trekker in die John Deere-stal.

Vir 2020 het John Deere die reeds gerieflike operateurstasie nog meer gebruikersvriendelik gemaak. Die veranderings buite aan die kajuit is subtiel, maar doeltreffend, en daarbinne bied die verbeterde uitleg ’n eersteklas gevoel en selfs meer gerief.

Daar is verskillende gerief- en prestasiepakkette om uit te kies, naamlik Basic, Select, Select Plus en Premium na gelang van jou behoeftes. Vir ’n gladde, sagte rit is die kajuit opsioneel beskikbaar met ’n meganiese veringstelsel.

As jy gereeld laaiwerk doen, weet jy hoe belangrik dit is om die vrag heeltyd te kan dophou. Die opsie van ’n panoramiese dakvenster sal jou laaiwerk sommer ligter maak. Verbeterde kanten agtervensterpanele en die byvoeging van swaaibeheer van jou stoel beteken nog beter sig en minder raaiwerk of nekdraaiery as jy laai of grondwerk doen.

Wanneer die werk baie is en die werkstyd min, help die 6M-kajuit se gemak en sinvolle kontroles jou om meer produktief te werk en jou werkstyd beter te benut. Die 6M se kajuit is so ingerig dat jy onmiddellik tuis sal voel en die kontroles sommer dadelik onder die hand sal val.

Die verbeterde sig is nie beperk tot die verbeterde glaspanele nie; daar is ook twee bykomende beligtingspakkette om uit te kies vir nagwerk. Die opsionele LUD-ligte is van die beste gehalte wat jy kan kry om 360 grade te belig vir beter sig reg rondom die trekker wanneer daar in swak lig gewerk word. Die nuwe 6M is ook toegerus met JDLinkTM, John Deere se telematiese stelsel wat die trekker in die land met die boer se rekenaar of selfoon, of met die werktuigkundige, verbind. Die tegnologie word ondersteun deur ’n modulêre telematiese beheerder (MTG), wat masjiendata versamel en feitlik onmiddellik deur ’n selfoonnetwerk na gekose datapunte stuur.

Hierdie oplossing stel John Deeregebruikers in staat om tred te hou met hulle vloot, werksvordering dop te hou, logistieke besluite te neem, belangrike masjieninligting te verkry, seker te maak die masjiene presteer optimaal, noodboodskappe per selfoon of e-pos te ontvang en om afstandondersteuningsdienste te lewer en data outomaties uit te ruil.

JDLinkTM het twee subskripsie-vlakke, naamlik JDLink AccessTM en JDLink ConnectTM. JDLink AccessTM maak voorsiening vir die monitering van die trekker se posisie en werk wat aan die gang is, af standsigbaarheid van die masjien se opstelling, prestasie, en ander belangrike inligting soos die brandstofvlak, brandstofverbruik, ledige tyd, en AutoTracTM se inligting rakende presisiestuurondersteuning om algemene prestasie en operasionele produktiwiteit te verbeter.

Die opgekikkerde 6M-trekkers is ook AutoTracTM-gereed en maak voorsiening vir die insluiting van die Gen 4 4240 of 4640 universele skermbeelde en die StarFireTM 6000-satellietontvanger vir presisieboerderytoepassings en herhalende seisoenale werk.

Die JDLink ConnectTM-subskripsie sluit bykomend die volgende dienste in:

Remote Display Access (RDA), Wireless Data Transfer (WDT) en Expert Alert, gekoppelde ondersteuning met kundigheidswaarskuwings. John Deere RDA stel plaasbestuurders, handelaars, tegniese personeel en selfs die vervaardigers van ISOBUS-toerusting in staat om operateurs vanuit hulle eie kantore te help om masjiene reg in te stel, masjienprestasie te verbeter en probleme op te los – amper soos om self in die kajuit te sit.

Die nuwe armleuningbeheersentrum

maak dit maklik om enige skakelaar

of knop te bereik en met die grootste

gemak te baal, sny of plant.

John Deere WDT skakel die tydrowende en ongerieflike werk om data met USB-datastokkies oor te dra uit en vervang dit met deurlopende digitale oordrag van inligting vanaf die lande na My Operations. John Deere se Expert Alert-waarskuwingsdiens werk deur die John Deere telematiese diens om tegnici in te lig dat pro-aktiewe onderhoud en diens nodig is, nog voordat die boer weet daar is moontlik ’n probleem aan die kom wat sy werk kan onderbreek.

Die opgedateerde 6M-trekkers is in 6 modelle beskikbaar, naamlik 6110M (81 kW), 6125M (92 kW), 6140M (103 kW), 6155M (114 kW), 6175M (129 kW) en 6195M (143 kW). As jy op soek is na prestasie en veelsydige, doeltreffende werkverrigting, wag daar ’n John Deere 6M-kajuittrekker net vir jou.

Vir meer inligting, kontak jou naaste John Deere-handelaar of besoek www.deere.com/subsaharan.com. Daar is ’n trekker vir jou plaas.