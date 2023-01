Johanri Dormers bied konings van kruisteling op produksieveiling

Volgens Johan Barnard, ‘n boer wat skape op sy plaas Spioenkop buite Lindley in die Vrystaat grootmaak, is dit net sinvol om met Dormers te boer. Veral wanneer skape grootmaak vir die boer ‘n passie is! Of dit nou stoet- of kommersiële diere is. , hierdie diere kan ‘n bron van inkomste wees.

In 1997 het Johan boerdery aangepak met kommersiële Dormers en Simbras. In 2005 het hy die besluit geneem om sy Dormers te registreer en Johanri as sy stoetery te begin.

Dormers lê Johan na aan die hart. Nie net het Johan se pa met Dormers geboer nie, maar die ras het ook Johan se belangstelling gewek en uiteindelik ‘n passie van sy eie geword. Hy verduidelik dat die Dormers sy aandag getrek het eerstens omdat dit ‘n skaapras is wat mooi vertoon nie, en tweedens omdat die ras sy waarde op intensiewe en ekstensiewe boerderymetodes demonstreer.

“‘n Boer hoef nie bekommerd te wees oor hierdie skaap nie, want dit beskik oor eienskappe wat waarde toevoeg tot die bedryf, veral aan die stoetkant van sake. Weens die feit dat die ras gewild raak onder telers, hou hulle ‘n spesiale plek in my hart,” verkondig Johan met groot trots.

Waardetoevoeging tot die kudde met kommersiële genetika

Vanweë hul vermoë om waarde tot die vleis te toe te voeg ten opsigte van gehalte en hoeveelheid, het kommersiële Dormerramme die potensiaal om die produksie van slaglamme onder wolrasse soos Dohne en Merino te verbeter. Omdat Dormer-genetika die tempo waarteen lammers groei versnel en aanpasbaarheid by voerkrale te verbeter, kan hierdie konsep op tweedetrop lammers toegepas word.

Dormers se uitstaande prestasie en hulle kommersiële genetika is in groot aanvraag by voerkrale. Dit is as gevolg van hierdie geweldige waarde wat die kruislammers se groeipotensiaal toevoeg dat sommige voerkrale selfs ‘n premie daarvoor betaal. Hierdie lammers het ‘n hoë opbrengspersentasie, wat uiteindelik verhoogde wins vir die boer tot gevolg het.

Johan kan by +27849411129 vir enige vrae bereik word, of jy kan hul Facebook-blad besoek by https://www.facebook.com/profile.php?id=100069269690096&ref=page_internal vir meer inligting.