Jenny Internetse projek met Staat Riemland Gemeenskapsforum

Staat Riemland Gemeenskaps hou kameras vir boere vir die afgelope twee jaar dop deur middel van ‘n beveiligde sentrale internet konneksiepunt wat met radiogolwe aan elke kamera verbind is.

Die uitdagings hiermee is dat goeie, betroubare internet van kardinale belang is. Baie van die kameras is op afgeleë plekke met geen selfoonsein en swak netwerkopvangs. Jenny Internet het die uitdaging aanvaar

om internetkonneksie vanaf die kamerapale aan elke kamera te verskaf. Hulle bied ook internetkonneksie vir ons, deur herhaler torings wat internet aan die plaaslike gemeenskap versprei.

In samewerking met Jenny Internet kan ons ten alle tye die kameras gelyktydig sien en beweging in die area dophou selfs tydens kragonderbrekings en beurtkrag. Jenny Internet bied bekostigbare opsies om jou plaas, besigheid en huis met die internet te koppel. Hoë kwaliteit netwerke met 99,9% betroubaarheid.

“Jenny Internet het bewys dat hulle bereid is om die ekstra myl te stap vir ons en saam met ons te werk” -Gerrie Benade



Jenny Internet het drie vlakke van ondersteuning:

Ondersteuning

Gevorderde Ondersteuning

Tegnies

Wat jou besigheidsondersteuning onderskei, is dat besigheidsondersteuningsnavrae na hulle Gevorderde Ondersteuningspan geëskaleer word as ‘n oplossing nie gevind word nie en oproepe word deur die plaaslike tegniese span geprioritiseer. Jenny Internet verskaf ook VoIP telefoonstelsels wat gekoppel word met die internet sowel as ander besigheidsoplossings.

Met meer as 15 jaar ondevinding, het Jenny Internet net so baie gegroei in mense soos hulle internet dekkingsarea. Die Jenny span is voortdurend besig om innoverende oplossings vir probleme te kry en bly verbeter op alle areas van die besigheid. Kliënte kry wêreldklas diens, en het nou een minder ding om oor te bekommer, onbetroubare stadige internet.

Vandag het Jenny meer as 500 torings in Suid-Afrika. Met die ontplooiing van onafhanklike draadlose netwerke regdeur hierdie gebiede, laat Jenny Internet toe om voort te gaan met hulle visie om vir elke gebou in Suid-Afrika toegang te gee tot onbeperkte internet en dit word uitgebeeld in hulle missie om Afrika te konnekteer na inligting.

Kontak hulle by www.jenny.co.za of 087-170-0000