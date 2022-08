JEEP SE GLADIATOR: Ideale voertuig vir THOR

Deur Dirk Gallowitz van Ultimate Drive

Jeep SA het onlangs na ‘n lang wik en weeg of die Gladiator bakkie wel na Suid-Afrika gaan kom, uiteindelik die nuwe Gladiator dubbelkajuitbakkie plaaslik in Gauteng bekendgestel, en ons kon toe die hardebaard veldryer eerstehands beproef.

Die Jeep handelsmerk is deesdae in die groter Stellantis-stal wie meer dollars in hulle bankrekening het en wie uiteindelik die Jeep handelsmerk in Suid-Afrika en ook in markte elders in die wêreld, ‘n groter impak kan gee. Die Gladiator is al in 2018 in sy tuisland Amerika bekendgestel, maar met Covid19 se vernietigende uitwerking ook op die motornywerheid en met die verswakkende rand, kon ‘n relatief klein handelsmerk soos Jeep nie in die aanvraag na wêreldmarkte voorsien nie. Danksy Stellantis gaan Suid-Afrika se avontuurlustiges en buitelugliefhebbers nou meer Jeep nismodelle, onder meer ook die Wrangler, plaaslik kan koop.

Ontwerp en Voorkoms

Die Gladiator is ‘n groot en fris dubbelkajuit bakkie, en kan vergelyk word plaaslik met die Land Rover Defender 130 model van ‘n paar jaar gelede en dalk ook met Toyota se Land Cruiser 79 dubbelkajuitbakkie. Die Gladiator het ‘n veel langer lyf en groter wiele as wat jy kry met jou tradisionele dubbelkajuitbakkies wat tans in SA beskikbaar is. Die Gladiator is intimiderend groot, met ‘n totale lengte van 5,540mm. Die wielbasis is 3,490mm lank met die gevolg dat jy gaan sukkel om jou Jeep Gladiator in die knap onderdak parkeerplekkies van jou plaaslike inkopiesentrum te parkeer.

Die ontwerp laat toe dat die dak, voorruit en deure verwyder kan word sodat jy sonder spiere nog steeds willewragtag-sterk in die veld kan vertoon. So dis meer ‘n Arnold in “Terminator” as Bruce in “Die Hard” – dis nou as hardebaarde van staalwol gemaak is – as jy verstaan wat ek bedoel! Soortgelyk aan Jan Wilkens desjare in die stoeikryt – jy is gewetter tot jy hensop, boeta! So anders as die pretensieuse en vooraf geoefende rondval in ‘n WWE rofstoeikryt met blink geoliede spiertiere en goeie “moves”! Die Gladiator is welenswaar die enigste oopdak dubbelkajuitbakkie beskikbaar in Suid-Afrika.

In Amerika kom die Gladiator in vier modelle beskikbaar, naamlik die Sport, Sport S, Overland en topmodel Rubicon, maar Stellantis SA het besluit om slegs die Rubicon na Suid-Afrika te bring. Suid-Afrikaanse Jeep liefhebbers ken die Rubicon naam van onder andere die Jeep Wrangler wat hier by ons te koop is. Die Rubicon weergawe is altyd die model wat die mees geskikte is vir rowwe veldrytoestande.

Kajuit en Toerusting

Binnekant is die Gladiator Rubicon uitstekend en omvattend toegerus met ‘n lang lys van standaardtoerusting wat meeste, indien nie alle dubbelkajuitbakkies tans te koop in SA, troef. Daar is onder meer verhitte sitplekke en ‘n multifunksie stuurwiel wat beide oor verhitting beskik. Ook is sleutelose toegang en aanskakeling standaad ingesluit, ‘n Nuwe 8’4 duim kleurraakskerm wat toegang bied via Apple CarPlay en Android Auto na klank-, kommunikasie- en voertuiginligtingstelsels is ook standaardtoerusting. Verder is 3 USB koppelpunte voor en 2 USB punte vir die agter sitplekke standaard beskikbaar. Daar is ook ‘n oulike waterbestande Bluetooth-luidspreker onder die agtersitplek wat uitgehaal en buite die gladiator gebruik kan word. Onder die agter sitplekke is praktiese stoorplek en dit kan ook gesluit word. Verder is die Gladiator standaard toegerus met etlike aktiewe en passiewe veiligheidstelsels wat onder meer aanpasbare spoedbeheer, blindekol waarskuwing asook ‘n uitstekende tru-kamera insluit.

Enjin en Verrigting

Jeep SA het gekies om die Gladiator plaaslik met slegs een enjin-weergawe beskikbaar te stel. Die beproefde 3,6 liter V6 natuurlik ge-aspireerde petrol enjin word gekoppel aan ‘n heel skaflike 8-gang outomatiese ratkas met ‘n lae-strek ratkas, wat na ons mening ‘n groot aanwins vir die Gladiator is. Die enjin lewer 213kW en 353NM se piek kragte en kombineer uitstekend met die 8-gang outokas op die ooppad en in die veld. Ons brandstofverbruik na ooppad en uitdagende veldry was in die omgewing van 14 liter/100km.

Paddinamika en Veldry

As jy die Gladiator koop moenie die paddinamika of verfyndheid van ‘n Duitse SUV verwag nie. Die Gladiator se ontwerp en bou-filosofie is die van ‘n hardebaard veldryer wat vir niks sal stuit nie. Op die ooppad is die kajuit maar raserig, die hantering nader aan die van ‘n trok as ‘n gewone dubbelkajuit bakkie met ‘n stuurgevoel wat daarby pas. Op die grondpad hanteer die Gladiator na ons mening net so goed en in sekere situasies beter as enige gewone dubbelkajuitbakkie tans in SA beskikbaar en ons het hom teen 120kpu plus daar beproef.

Die 32duim BF Goodrich 255/75/R17 rubber op 17 duim Granite Crystal allooi wiele het slaggate en ongelyke sinkplaat grondpaaie absoluut geïgnoreer. Danksy die 5-skakel spring veerstelsel met die peperduur Fox veldry skokbrekers het die Gladiator slegte grondpaaie soos teerpaaie laat voel.

In die veld en veral deur, oor en onder uiters uitdagende veldry toestande het die Gladiator sy legendariese veldry reputasie gestand gedoen. Die Gladiator is toegerus met ‘n Rock-Trac permanente 4-trek stelsel met ‘n “4-LOW” laestrek funksie wat bygestaan word met voor en agterste ewenaarslotte en beperkte-gly ewenaars. Verder bied die Gladiator 3de generasie Dana 44 aste en kan die anti-swaai stawe op die vooras ontkoppel word met behulp van ‘n skakelaar in die kajuit vir wanneer “bobbejaanklim” noodsaaklik word. Onder die Gladiator se pens is daar dik beskermplate en rotsgly-beskermers wat aan die kante keer wanneer onnodige skade tydens uitdagende veldry ekskursies heel waarskynlik is.

Met ‘n grondvryhoogte van 249mm, waterry-diepte van 800mm en inklim-/vertrekhoek van 43,4 en 26 grade onderskeidelik kan slegs hardebaard veldryers saampraat. Verder kan die Gladiator 693kg se gewig agter op die bak laai en boonop, ‘n treilergewig van 2721kg sleep.

Opsomming

Jeep in Suid-Afrika het ‘n stewige en bykans fanatiese aantal liefhebbers wie se monde al water om die nuwe Gladiator Rubicon in die hande te kry. Te danke aan bykans 90 verskillende Stellantis handelaars wat verskeie Jeep hndelaarskappe insluit, gaan Jeep aanhangers al meer Jeep modelle naby of in hul omgewing kan sien. Ongelukkig weens wereldwye voorraad tekorte te wyte aan Covid19 probleme gaan JeepSA omtrent slegs 35 eenhede van die Gladiator Rubicon in Suid Afrika maandeliks beskikbaar kan maak.

Die prys van die 2022 Jeep Gladiator Rubicon is R1,259,900 en sluit ‘n 3jaar/100 000 km diensplan en 5 jaar/100 000 km waarborg in.