This post is also available in: English

VEILING NAAM DATUM PLEK KONTAKBESONDERHEDE Blouberg aanteelveiling (Bonsmara en Bosvelder) 31 Januarie, 11:00 Sors Snyman, 072-841-7262 Nu-Alcade Bonsmara Groep 21 Februarie, 11:00 Warmbad veemark Vleissentraal Bosveld, 015-491-3141 Wagyu Produksieveiling 22 Februarie, 11:00 RAC Frankfort Wentzel Vorster, 082-566-1369 Harrismith 2de aanteelveiling 26 Februarie, 11:00 Grootdraai Harrismith John Campher, 072-202-0160