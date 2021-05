Jagskou uitgestel tot Oktober weens kommer oor derde vlaag Covid-infeksies

This post is also available in: English

Die ooreenkoms wat die SAPD en HuntEx op 20 Mei oor die Covid-10-inperkings bereik het, is met groot verligting en vreugde deur betrokkenes in die bedryf verwelkom. Klein sake-ondernemings wat vir meer as ‘n jaar nie hulle produkte kon verkoop nie, sien baie uit daarna om weer sake te kan doen.

Die ooreenkoms wat as ‘n hofbeslissing deur die Hooggeregshof uitgereik is, gee HuntEx toestemming om op dieselfde grondslag as enige winkelsentrum sake te doen. Dit gee ook hoop aan die hele uitstalbedryf wat tot ‘n irrasionele stilstand gedwing is.

Intussen het talle uitstallers hulle kommer uitgespreek oor die toename in coronavirusgevalle in Gauteng en elders, en die organiseerder versoek om die skoudatum te heroorweeg.

“Ons het die omstandighede met baie van ons uitstallers en ander rolspelers bespreek, en ooreengekom om HuntEx 2021 wat in Junie sou plaasvind, vir eers uit te stel tot 1-3 Oktober 2021. Hierdie besluit sal die meerderheid uitstallers toelaat om deel te neem aangesien kommer oor die derde vlaag Covid-gevalle teen daardie tyd hopelik oorgewaai het,” sê Adriaan Woudstra, HuntEx-organiseerder.

Bron: Edushow, eienaar en organiseerder van HuntEx