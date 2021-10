Jag op privaateiendom ruk handuit

This post is also available in: English

Die onwettige jag met honde op privaateiendom is besig om hand uit te ruk.



“Dit skep vir vee en wildboere ’n geweldige probleem, aangesien geen boer kan toelaat dat sy diere op hierdie wrede manier uitgewis word nie,” sê TLU SA Vrystaat-voorsitter, Bertus van der Westhuizen.



“Honde is wrede jagters, en ruk hompe vleis uit lewendige prooi, totdat die stomme dier deur pyn so verswak is, dat hy nie meer kan vlug nie. Wanneer die jagter of jagters dan op die toneel verskyn, word hierdie stomme dier dikwels met byle afgemaai. Geen boer beskou hierdie manier van jag as ’n sport of vermaak nie, en sal verseker tot beheersde geweld oorgaan om sy diere teen hierdie praktyk te beskerm.”



Bedreigde spesies soos byvoorbeeld steenbokkies loop die gevaar om op hierdie manier uitgewis te word.



Volgens Van der Westhuizen is dit noodsaaklik vir die polisie om die misdaad in ’n meer ernstige lig te beskou, en meer moet doen om hierdie praktyk te stop.



“Daar lê groot konflik potensiaal in hierdie misdryf opgesluit. Nie net konflik tussen gemeenskappe nie, maar ook tussen boere en die polisie self.”



Van der Westhuizen sê TLU SA se Vrystaat-tak neem sterk standpunt in teen dié wrede praktyk van jag, en doen ’n ernstige beroep op die polisie en die regbank, om boere by te staan in hul stryd teen hierdie misdaad eerder as om van hul misdadigers te probeer maak. Boere wil inderwaarheid die polisie se hand in die stryd teen onwettige jag.



“TLU SA Vrystaat doen ’n beroep nie net sy op lede nie, maar op boere van regoor die land om nie hierdie tipe misdryf op hul grond toe te laat nie en om dit met alle middele tot sy beskikking binne die wet te beveg. Indien dit nie vinnig aangespreek word nie, sal die praktyk ’n verwoestende effek op ons natuurlewe en toerisme bedryf hê.”



Hy stel voor boere hou deeglik rekord van die tyd, polisiebeampte se naam en hoe lank jy wag vir opvolg en bystand as die saak aangemeld word.

Bron: TLU SA