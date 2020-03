Isuzu-vragmotors lewer steeds water vir Gift of the Givers

This post is also available in: English

“Ons glo alles begin met water.” Dit is die grondslag waarop die hulporganisasie, Gift of the Givers, se watervoorsiening aan droogtegeteisterde gebiede rus.

Die Oos-Kaap is in Oktober 2019 tot rampgebied verklaar as gevolg van die volgehoue droogte. Gift of the Givers het reeds in Julie 2017 begin om water aan die gebied te voorsien. Daar is reeds 35 nuwe boorgate in die gebied gesink om die plaaslike gemeenskappe van drinkwater te voorsien. Die toegang tot hierdie boorgate en die afstande wat mense moes aflê om daarby uit te kom was steeds ’n probleem, veral vir die mense van Graaff-Reinet en die Groot Karoo.

Gift of the Givers lewer nou 22 500 liter water per dag af danksy die Isuzu FSR 800-tenkvragmotor en die twee FTR 850-vragmotors waarop watertenks gemonteer is. Hierdie voertuie is deur Isuzu Motors Suid-Afrika verskaf. Die uitbraak van Covid-19 virus in Suid-Afrika het die situasie vererger.

Die gemeenskap het nie net drinkwater nodig nie, maar dit is ook uiters belangrik dat hulle water moet hê om skoon en sindelik te bly om die verspreiding van die virus te keer. Ali Sablay, projekbestuurder van Gift of the Givers, sê dat die vervoer van water van die boorgate af deurslaggewend belangrik is vir die gemeenskap.

“Die vragmotors is ’n groot hulp. Hulle lewer water in die ooste van die provinsie af in nedersettings soos Makhanda, tot in die weste by Graaff-Reinet en ook al die dorpies tussen-in soos Bedford, Adelaide en Cebe.”

Die boerderygemeenskap van Adelaide in die Oos-Kaap is ook deur die droogte getref. Daarom is twee van die vyf boorgate wat in die omgewing gesink is aan boere oorhandig om verligting te bring op die plase en vir die 200 plaaswerkers.

“Ons is trots daarop om vervoeroplossings te bied en die werk gedoen te kry. Dit is vir ons ’n eer om deel te wees van ’n gemeenskapsprojek soos Gift of the Givers en om te help om verligting te bring aan die mense wat deur die droogte geraak word,” sê Gishma Johnson, bestuurder, Korporatiewe Kommunikasie en Openbare Betrekkinge, van Isuzu Motors Suid- Afrika.

“Dit is bemoedigend om te sien hoe Isuzu ’n verskil kan maak aan hierdie gemeenskappe en veral die wat nie toegang het tot lopende water nie,” voeg Gishma by.

Gift of the Givers ondersteun mense in nood regoor die land en is tans betrokke by vele projekte. Hulle lewer ook voer af aan boere in die Oos-, Noord-, en Wes-Kaap wat die ergste deur die langdurige droogte geraak word.

“Die organisasie beplan ook om die watervoorsieningsprojek uit te brei na Butterworth en die omliggende gebiede, wat ook die gevolge van die droogte moet trotseer,” sê Sablay.

