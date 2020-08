Isuzu D-MAX 3.0 TD Dubbelkajuit X-Rider Auto: Die voertuig waarvoor almal gewag het

This post is also available in: English

X-Rider nou beskikbaar met ՚’n 3-liter dieselenjin en 6-spoed outomatiese ratkas. Die gewildheid van Isuzu se X-Rider D-MAX-reeks is alombekend, maar nou neem Isuzu sake ՚n stap vorentoe met die bekendstelling van die spesiale uitgawe D-MAX 3.0 Turbodiesel Dubbelkajuit X-Rider Outomaties.

“Die X-Rider-handelsmerk, wat in 2016 as ՚n spesiale uitgawe in Suid- Afrika bekendgestel is, was vir ons ՚n groot sukses,” sê Dominic Rimmer, senior vise-president: Tegniese Dienste, van Isuzu Motors Suid-Afrika (IMSA).

“Tot nou toe het ons die X-Rider net as ՚n middewegvoertuig met ՚n 2,5 ℓ enjin van 100 kW aangebied, maar dit is sinvol om dit nou ook met ons kragtiger enjin toe te rus en steeds al die kenmerke wat die X-Rider so gewild maak te behou.

“Die 3-liter X-Rider het ՚n indrukwekkende teenwoordigheid op die pad met ՚n stewige, maar sportiewe voorkoms wat dit van die gewone D-MAX-modelle onderskei.”

Die 3.0 X-Rider Outomaties word aangedryf deur Isuzu se bekende en vertroude viersilinder turbodieselenjin van 130 kW. Gekoppel aan ՚n sesspoed outomatiese ratkas lewer dit maksimum krag teen ՚n rustige 3 600 opm, met maksimum wringkrag van 380 Nm tussen 1 800 en 2 800 opm.

Op die oomblik word net 210 eenhede in net drie kleure met die dramatiese name “Summit-wit”, “Switchblade-silwer” en “Pull me over-rooi” beplan.

Elke X-Rider het swart dakstawe, ՚n swart sportstaaf met ՚n rooi X-Riderembleem, swart treeplanke, agtduim AX2-radio met ՚n multikleur-raakskerm, swart agterklapknip met ՚n trukamera en ՚n 3,5-ton sleepstang. Die sitplekbekleedsels is deels swart leer met rooi naaiwerk.

Met sy 18-duim wiele van diamantsnitallooi is die voertuig enige terrein se baas. Swart allooiwiele is opsioneel beskikbaar.

Die 3.0 TD Dubbelkajuit X-Rider Outomaties kos minder as die R515 478,25 (BTW uitgesluit) wat die standaard 3.0 Outo LX kos, terwyl die 3.0 X-Rider net R58 000 meer kos as die 250 HO Dubbelkajuit waarvan die kleinhandelprys R421 043,40 (BTW uitgesluit) is. Dit is welkome nuus vir boere wat van die X-Rider se uiterlike hou, maar die bykomende trekkrag van die kragtige drieliterenjin verlang. Soos met al die X-Riders is daar ՚n groot verskeidenheid standaard toebehoorsels.

Die spesiale uitgawe van die D-MAX 3.0 TD Dubbelkajuit X-Rider Outomaties se pryse begin vanaf R479 217,39 (BTW uitgesluit). Die drie middeweg X-Ridermodelle gaan voort as deel van die

Isuzu D-MAX-modelreeks teen die volgende pryse (BTW uitgesluit):

250 HO Dubbelkajuit X-Rider R405 652,17

250 HO Dubbelkajuit X-RiderOutomaties R421 043,48

250 HO Dubbelkajuit X-Rider 4×4 R451 478,26