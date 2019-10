Irrigation Unlimited troef die droogte: Put wins uit water met die Ocmis-kruipspuit

This post is also available in: English

Die droogte dwing boere om water wyser aan te wend en daarvoor is die besproeiingsmaatskappy, Irrigation Unlimited, die boer se broer in waterbenutting met hulle kundige raad en doeltreffende besproeiingsprodukte.

Een van hierdie produkte wat die angel uit droogtetoestande haal, is die gewilde en betroubare Ocmis-kruipspuit. ’n Paar kilometer buite Rustenburg boer Chris Robbertze al sedert 1985. Hy het gesien hoe dit oor die jare al hoe droёr word. Hy en sy seun plant groente en graan as groenvoer vir die beeste. Chris het in 2012 besluit om die Ocmis-kruipspuit by Tobie van den Heever van Irrigation Unlimited aan te skaf. Hy het besluit op die R2/2-model, wat beteken dat sy kruipspuit se toevoerpyp 300 m lank 100 mm dik is.

“Ek het ’n spuit nodig gehad wat die beste vir my tipe boerdery sou werk,” vertel Chris. “Met ’n spilpunt sou ek omtrent 22% oppervlak verloor, want my lande is reghoekig. Daarom het ek toe op ’n Ocmis-spuit besluit.” Chris vertel dat hy van die begin af baie beïndruk was met die werking van die spuit, maar die nadeel was dat hy soms laatnag moes uitgaan om die spuit te skuif. Sy oplossing het ses maande later gekom toe hy die tweede Ocmiskruipspuit gekoop het.

“Nou is dit maklik. As een in die nag klaar maak, dan draai jy net ’n kraan oop of toe, en dan loop die tweede spuit.”

Wat koste betref, vertel Chris dat die spuite so doeltreffend werk dat hy sy kapitaaluitleg binne 18 maande kon herwin. “Die een spuit het so goed gewerk dat ek dit kon bekostig om ses maande later die tweede spuit te koop.”

Chris is goed ingerig vir hierdie spuite en sy stelsel werk doeltreffend. Twee boorgate, wat saam 60 000 liter lewer, voer twee damme op die plaas. Van hier word die water met ’n hooflyn al langs die land gevoer met kleppe waaraan die spuite gekoppel kan word. “Ek sorg dat die spuite altyd oorvleuel sodat ek seker kan maak dat die hele land goed benat is,” verduidelik Chris.

Raaiwerk is onnodig. Hierdie tabel aan die kant van die Ocmis wys die boer presies hoeveel water besproei word met elk van die verskillende ratverstellings. Hoe’s daai vir veelsydigheid en akkuraatheid?

Die spuite werk so:

’n Kruipspuit gebruik watervloei om ’n ratkas te draai, wat ’n karretjie met die kanonspuit aan die pyp deur die land inkatrol. Sleep jou Ocmis-sleepwa met sy groot pypkatrol na die kant van die land en koppel die watertoevoerpyp aan die toevoerpunt. Rol nou die pyp met die spuitkarretjie en sy kanonspuit van die pypkatrol af tot aan die oorkant van die land.

Draai die water oop. ’n Wateraangedrewe ratkas katrol die pyp met die spuitkarretjie stadig in terwyl die kanonspuit op die spuitkarretjie al die pad water spuit. Die spoed waarteen die spuit ingesleep word, kan verstel word om meer of minder water per lopie toe te dien.

Chris vertel dat die twee spuite hom minimale onderhoud gekos het oor die afgelope sewe jaar. “Solank as wat jy die ratte gereeld ghries, sal die spuit jou nie probleme gee nie.”

Hy was ook vol lof oor Tobie en die span van Irrigation Unlimited se naverkopediens. Die voordele van die Ocmis-besproeiingstelsel sluit in dat dit veelsydig aangewend kan word en maklik verskuif kan word om verskillende landerye te besproei. Die stelsel se ontwerp is eenvoudig, wat beteken dat daar nie baie onderdele is wat kan breek nie. Die uitrolpyp word van ’n hoё gehalte poliёtileen vervaardig, wat ’n lang lewe verseker. Die spuit kan verstel word na gelang van die waterdruk sodat hy altyd water eweredig en doeltreffend toedien.

Kontak Tobie van den Heever by 082-658-6054 of 012-736-2121, stuur ’n e-pos aan tobie@iunlimited.co.za of besoek www.iunlimited.co.za vir meer inligting.