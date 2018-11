Irrigation Unlimited: Ocmis is die leier met wateraangedrewe besproeiing

This post is also available in: English

Sinvolle watergebruik was nog nooit so belangrik soos nou nie. Die droogte wat die afgelope paar jaar landwyd sy merk gelaat het, het baie boere opnuut laat besef hoe belangrik dit is om water doeltreffend te gebruik.

Irrigation Unlimited se Ocmis-kruipspuite gee boere al die voordele van jare se tegnologiese ontwikkeling in wateraangedrewe besproeiing vanuit Italië, met stelsels wat nommerpas aangepas is vir Suid-Afrikaanse omstandighede.

Die enigste elektrisiteit wat benodig word, is om die pomp by die waterbron aan te dryf. Net een persoon is nodig om die masjien op te stel en te verskuif.

So het dit begin

Pypkatroltegnologie het teen die einde van die 1960’s in Frankryk ontstaan. Die beginsel is dat waterdruk gebruik word om ’n ratkas aan te dryf wat ’n spuitkarretjie inkatrol deur die waterpyp om ’n groot katrol op te rol.

Ocmis het in die 1990’s in Italië met die vervaardiging van die pypkatrolbesproeiers begin en is tans ’n wêreldleier en een van net elf uit Italië vervaardigers van selfloopspuite.

Die spuite word deur Irrigation Unlimited na Suid-Afrika ingevoer. Dié maatskappy het ’n uitgebreide onderdelemagasyn en kan volledig omsien na die installering en onderhoud van hulle Ocmis-toerusting.

So werk dit

’n Sleepwa met ’n pypkatrol word aan die een kant of in die middel van die land by ’n watertoevoerpunt staangemaak. Die punt van die pyp is aan ’n karretjie met ’n kanonspuit of balkspuit gekoppel. Hierdie karretjie word na die oorkant van die land gesleep, die water word oopgedraai en dit dryf ’n ratkas in die katrol aan, wat die pyp oprol. Soos die pyp oprol, sleep hy die karretjie nader, wat natuurlik al die pad water spuit.

Die spoed waarteen die spuit ingesleep word, kan verstel word om meer of minder water per lopie toe te dien.

’n Boer kry ook ’n duidelike kleurkaart saam met sy masjien wat hy kan gebruik om dit presies te kalibreer ten opsigte van watervloei en -druk, en hy het ook ’n wye keuse van spuitstukke vir druppelgrootte.

In Suid-Afrika is daar vier modelle beskikbaar met pyplengtes van 130 tot 300 meter, wat geskik is om areas van drie tot dertig hektaar per week te kan besproei (sien tabel).

Voordele van Ocmis-besproeiingstelsel

• Die stelsel verskuif maklik vir gebruik op verskillende lande.

• Dit kan padlangs vervoer word.

• Dit kan kleiner landerye of lande met vreemde vorms doeltreff end benat.

• Daar is nie elektrisiteit nodig waar die masjien werk nie; geen kabels kan

gesteel word nie.

• Die uitrolpyp word van hoë gehalte poliëtileen gemaak wat bestand is teen

sleepskade.

• Die raamwerk word van stewige staal vervaardig.

• Dit kan ‛n wye verskeidenheid gewasse besproei, van weiding en groente tot

mielies en suikerriet.

• Volumes en druk kan so gestel word dat geen water vermors word nie.

Kontak Tobie van den Heever by 082-658-6054 of 012-736-2121 of stuur ’n e-pos na tobie@iunlimited.co.za of besoek www.iunlimited.co.za.