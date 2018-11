Inttrac Trading: Laat Niubo jou snoeisels wegwerk

This post is also available in: English

“Na 250 hektaar lyk dit nog nie eers of die Niubo se lemme gewerk het nie,” vertel Alwyn Dippenaar van LA Grape Farms naby Augrabies.

Die 1,5-meter Niubo T-Max is van April af besig om die bekende tafeldruiweboerdery te help om korte mette van alle gesnoeide takke en droë materiaal in die wingerde te maak.

Alwyn sê dit werk amper soos ’n baler. Die masjien word aan die trekker gehaak en deur die rye gesleep waar hy al die takkies en blare wat op die grond lê opslurp, fyn sny en die komposteerbare materiaal langs die kant uitspoeg.

Die invoerder van die liggroen Spaanse boskappers en snyers (mulchers) is die vertroude plaaswerktuigverskaffer, Inttrac Trading. Een van hulle verspreiders, Willem Liebenberg van WA Meganiese Dienste van Worcester, het Alwyn gehelp met ’n aanpassing aan sy werktuig om te sorg dat die fyn materiaal onder die druiwestokke geplaas word waar dit as grondbedekking help om vog te bewaar.

Die toediening van ’n kompostee help ook om biologiese bemesting in die grond te plaas. Alwyn sê vroeër het hulle ’n swaailemsnyer gebruik, maar die Niubo het talle voordele. Omdat die materiaal opgetel en ingetrek word, is die lemme hoog in die lug en kom hulle nie in kontak met die grond en klippies soos ’n swaailem nie. Dit beteken minder slytasie en ’n veel kleiner risiko van skade aan die werktuig.

“Vroeër moes ek elke 25 tot 30 hektaar lemme vervang; nou lyk dit my ek sal 500 hektaar kan sny met een stel lemme,” sê Alwyn. Die onderhoud is minder en die masjien se lewensduur is langer.

Die werkspoed is ook aansienlik vinniger teen 2,5 tot 3 km/u, waar hulle vroeër teen minder as 1 km/u moes werk. Daar is ook nie ’n gevaar dat die materiaal of klippe so hard uitgeskiet word dat dit werkers kan beseer of die besproeiingspypies kan beskadig nie.

Die Niubo T-Max haak aan die driepunt, maar jy het ’n opsie om wiele agter aan te sit. Alwyn sê hy verkies die wiele, want dit verg minder van die trekker en dit is makliker om in ongelyke gedeeltes en skuinstes die grondprofiel te volg.

Alwyn gebruik die 1,5-meter model wat 55 kW-trekkerkrag nodig het en veral geskik is vir wingerde. Die masjien kan takke van tot 50 mm dik sny en fynkerf.

Sy grootboet, die 1,8-meter Niubo T-Max, benodig 65 kW-trekkerkrag en is meer geskik vir boorde, waar hy veral sitrusboere sal help om hulle materiaal te bestuur. Takke van tot 75 mm dik kan deur die meneer verteer word!

En ja, in Suid-Afrika word daar van Niubo-masjiene verwag om dit en nog meer te doen.

“Suid-Afrikaanse boere hou mos daarvan om werktuie tot hulle uiterste te toets en gebruike vir werktuie te vind wat nie in die vervaardiger se spesifikasies aangedui word nie,” spot Frans Jacobs van Inttrac Trading. Hy het pas ’n toer saam met ’n verteenwoordiger van Niubo, Feliu Izard, deur die Noord-Kaap onderneem waar hulle gaan kyk het wat boere se ondervinding en behoeftes is. Van pekanneut-boorde tot ’n dadelplaas is besoek.

Charl de Villiers van De Meul Boerdery naby Prieska sê dit het hom verras dat die mense van Inttrac Trading en die vervaardiger soveel moeite doen om te kom kyk hoe hulle ontwerpe kan aanpas en nog meer robuust maak.

By De Meul word ’n Niubo (Faster 3.2) gebruik om die takke van pekanneutbome wat gesnoei word op te tel en fyn te kerf. Party van die bome is werklik groot en die takke is dik.

“Vroeër het ons die gesnoeide takke van die pekanneutbome bymekaar gemaak en met die hand deur ’n kapmasjien (chipper) gevoer. Dit neem baie tyd en arbeid in beslag,” sê Charl.

Met die Niubo geskied die werk baie vinniger. Charl sê dit is ’n baie meer sinvolle manier om van die takke ontslae te raak, maar in sy geval, omdat die takke so dik is, vind hy dat die slytasie van die lemme bietjie hoog is.

Charl sê die masjien is goed gebou en hy sal miskien kyk na ’n ander model, maar dit is verseker die pad vorentoe.

