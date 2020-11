Inttrac Trading en Vence Tudo stap ‘n lang pad met die boere van Suid-Afrika

This post is also available in: English

Daar is soveel om van te kies deesdae, veral in landboumeganisasie. Boere kan die beste besluit neem om die beste waarde vir hulle geld te kry. Baie maatskappye beweer dat hulle die beste gehalte produk en die beste naverkopediens lewer.

Die toets is egter om te sien hoe lank boere by een maatskappy bly. As die boer teruggaan en weer van dieselfde produk en diens gebruik maak, kan jy verseker weet dat die gehalte van albei eersteklas is. Christoff Brits boer net buite Bergville en stroop al die afgelope 10 jaar met Vence Tudo-plukkerkoppe.

Christoff verduidelik dat hy die rywydtes van sy landerye van 91 na 45 cm wou verander. “Destyds was Vence Tudo die enigste plukkerkop wat rye van 45 cm kon stroop,” vertel Christoff.

“My eerste Vence Tudo-plukkerkop was ’n elf-ry wat ek amper 10 jaar lank gebruik het,” sê Christoff. Christoff vertel wat hom die meeste van die Vence Tudo Bocuda Hibrida beïndruk het: “Toe ek destyds die plukkerkop gekoop het, het ek sommer twee ekstra ratkaste ook gekoop, net vir ingeval iets breek, dan kan ek die hele ratkas vervang en aanhou werk terwyl die stukkende een herstel word. Daardie twee ratkaste lê nou nog in my stoorkamer. Ek het hulle nog nooit nodig gehad nie.”

Intussen het Christoff die 11-ry plukkerkop vervang met ’n nuwe 20-ry model. “Daar is ’n paar verbeterings aan die nuwe model, maar die grootste een is seker die oliebad waarin die dryfketting loop. Die ouer modelle het dit nie gehad nie. Die ketting het goed gewerk, maar moes van tyd tot tyd vervang word. Nou is die ketting pal in olie en stof kan nie daar naby kom nie.”

Dit verleng natuurlik die kettinglewe aansienlik. Wilhelm Badenhorst van Badenhorst Boerdery buite Harrismith is ook baie in sy skik met Vence Tudo se plukkerkoppe. Wilhelm besit ’n 8-ry Vence Tudo Bocuda Eagle. “Ek het my eerste Vence Tudo-plukkerkop in 2007 gekoop. Die grootste oorweging was sy prys. Dit is aansienlik goedkoper as ander plukkerkoppe. Ek was so beïndruk met die werkverrigting van die plukkerkop dat ek later weer een, en nou die derde een aangeskaf het. Beter waarde vir geld sal jy nie maklik kry nie,” sê Wilhelm. Wilhelm se 8-ry Eagle-plukkerkop het dieselfde verbeterings en dieselfde oliebad as die groter Hibrida-model.

Wilhelm Badenhorst boer naby Harrismith en is al die afgelope dertien jaar ’n tevrede kliënt van Inttrac Trading en Vence Tudo.

Die grootste verskil tussen die twee plukkerkoppe is in die werking van die snylemme. Die Hibrida se snylemme sluit langs mekaar, wat meer plantreste op die land agterlaat. Dit is volgens Christoff een van die voordele aangesien hy geenbewerking toepas:

“Ek wil juis meer materiaal op die grond hê om vogverlies te voorkom.”

Die snylemme van die Eagle-plukkerkop sny op mekaar om ’n veel skoner snit te lewer. “Dit gaan maar oor wat elke boer se persoonlike voorkeur is,” sê Wilhelm.

’n Verdere voordeel van Vence Tudo-plukkerkoppe is dat dit op enige stroper kan pas en maklik verstel kan word om by enige rywydte aan te pas. “Ek glo nie daaraan om kort-kort nuwe goed te koop nie. As iets werk dan werk hy. Hierdie plukkerkop sal my sekerlik vir ’n leeftyd hou,” sê Christoff. Christoff en Wilhelm stem saam dat Vence Tudo se plukkerkoppe en Inttrac Trading se naverkopediens nie geklop kan word nie.

“Inttrac Trading is altyd bereid om te help en ’n mens hoef nie vir hulle te wag om gehelp te word nie. Al is my plaas ver van hulle af, was hulle nog altyd bereid om tot hier te ry en my hier op die plaas te help,” vertel Christoff.

Inttrac Trading verskaf al die afgelope sestien jaar Vence Tudotoerusting aan die Suid-Afrikaanse boere. Hulle is trots op die besonderse naverkopediens wat hulle aan boere lewer. Kontak vir Adam van Aswegen by 078-457-0952 of stuur ’n e-pos aan sales@inttrac.co.za vir meer inligting. Besoek ook die webblad www.inttrac.com of soek hulle op Facebook @Inttrac Trading om meer te wete te kom oor hulle volledige produkreeks.