Inttrac Trading blink soos ‘n nuwe sikspens

deur Jaco Cilliers

Inttrac Trading is ‘n bekende naam onder die boere. Hulle is alombekend as “die plek met die trekker op die paal.” Maar hulle is nie net bekend vir ‘n uitstaande kenteken langs die R59-deurpad nie. Hulle is ook bekend vir hulle diens aan boere.

“Ek wil graag hê dat die boer my self moet kan kontak as hy iets nodig het,” vertel Frans Jacobs, bestuurder van Inttrac Trading.

Hulle spesialiseer in gebruikte John Deere-onderdele wat met uiterste netheid in hulle store verpak is. “Ek moedig die personeel aan om die boere hier in te bring sodat hulle kan sien wat hulle nodig het,” verduidelik Frans terwyl hy deur die voorraadstore stap.

Benewens John Deere-onderdele bied hulle ook ‘n reeks werktuie wat enige boer se werk makliker sal maak. Hulle is invoerders van Strautmann wat spesialiseer in voermengers, mis/kalkstrooiers en ander voertoerusting. Hulle voer ook Vence Tudo-planters, stropertafels en saadsiwwe vanuit Brasilië in asook Fantini sonneblomtafels uit Italië.

Vir die bosboubedryf bied hulle produkte van Niubo wat enige bos kan uitroei. Daar is ook Niubo-toerusting vir wingerd-en-sitrusboere. Die masjiene kerf die plantmateriaal fyn en strooi dit in een beweging terug na die bome se stamme toe om te dien as kompos.

Inttrac Trading hou ook Niubo-werktuie aan wat boordkerwers, vurkhysers, kunsmisstrooiers en snyers insluit. “Die vervaardigers kom besoek ons gereeld en gebruik ons voorstelle om die werktuie aan te pas vir Suid-Afrikaanse omstandighede,” verduidelik Frans. Hy glo dat enige werktuig doeltreffend moet werk. Die ontwerp moet ook eenvoudig wees sodat die herstel en versiening daarvan nie ‘n arm en ‘n been hoef te kos nie.

In Augustus 2018 het Inttrac Trading met reuse skoonmaak-en-opknappingswerk begin. Alles is klinies netjies. “Ons het ‘n nuwe vertoonruimte gebou om die toerusting vir die boere uit te stal,” vertel Frans. Daar is weggedoen met die hope onderdele wat ‘n mens van ‘n trekkerskrootwerf sal verwag en alle voorraad word nou in die voorraadstoor op rakke gepak. “Ons het altyd verskillende trekkers gekoop om uit mekaar te haal vir die onderdele, maar het besluit om te spesialiseer in John Deere,” sê Frans.

Vir enige navrae kan Frans Jacobs gekontak word by 082-921-2520 of stuur ‘n e-pos na frans@inttrac.co.za of besoek die webblad by www.inttrac.co.za. Besoek hulle Facebookblad by Inttrac Trading.

Foto 1: Inttrac Trading is in Meyerton geleë reg langs die R59-deurpad en verskaf goeie gehalte produkte aan boere in die hele Sub-Sahara Afrika.

Foto 2: Alle opknappingswerk is volgens die voorskrifte van hulle houer-maatskappy, die Kuipers-groep gedoen om eenvormigheid en netheid te verseker.