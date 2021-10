InteliGro stel die standaard vir gewasadviseurs

This post is also available in: English

Die vereistes vir landbousukses word by die dag meer en sonder die beste moontlike ondersteuning, sal produsente nie kan bybly nie. ‘n Nuwe ontwikkelingsprogam vir gewasadviseurs is daarom goeie nuus.

‘n Onlangse analise deur Futuregrowth Asset Management het landbou in Suid-Afrika beskryf as onderhewig aan drie beduidende uitdagings, naamlik onbestendigheid, kompleksiteit, en intense monitering.

Onbestendigheid sluit in klimaatsverandering en onvoorspelbare weerstoestande, plaaslike en globale politiek en verskuiwings in verbruikers se voorkeure. Kompleksiteit verwys na die vele verskillende gewasse en voedseltipes, elk met sy eie unieke en gefragmenteerde verskaffingkettings, asook die veranderlikes wat die produksie van individuele gewasse beïnvloed. Intense monitering beklemtoon die druk waaronder spelers in die landbou- en voedselwaardeketting verkeer om die naspeurbaarheid van die kos wat ons eet, te verbeter, asook die sosiale en omgewingsimpakte van voedselproduksie.

Mens kan dus tereg sê dat produsente in Suid-Afrika hul hande vol het nog voordat hulle ‘n sooi geploeg het om voedsel te begin produseer. Kundige en holistiese gewasadvies is dus ‘n inset waarsonder produsente nie kan klaarkom nie.

InteliGro se Gesertifiseerde Gewas Adviseurprogram (Certified Crop Advisor (CCA) programme) is ontwikkel om in hierdie behoefte te voorsien.

“Ons gewasadviseurs is wel bekend in die bedryf danksy ons onwrikbare fokus op uitstekende tegniese opleiding en ondersteuning,” sê Ernest Myburgh, Streeksdirekteur (Suid) van InteliGro.

“In die lig van grootskaalse verskuiwings in die landbou-chemiese mark, in kombinasie met die onbestendigheid, kompleksiteit en intense monitering wat die landbousektor kenmerk, het dit duidelik geword dat toegang tot produkte en tegniese kennis nie meer genoeg is nie. Produsente het meer nodig om sukses te behaal, en daarom het ons die CCA-program ontwikkel.”

Hierdie toekomsgerigte program bepaal eerstens gewas adviseurs se bestaande kennis- en kundigheidsvlakke. Op grond van die uitslae word ‘n opleiding- en ontwikkelingskursus vir elke persoon ontwerp ten einde gewasadviseurs wat ‘n bydrae tot verskillende aspekte van ons kliënte se besighede sal kan maak, die veld in te stuur.

Die program behels:

Gereelde tegniese- en besigheidevaluasies

Formele tegniese- en besigheidopleidingskursusse

Persoonlikheid- en werkstylevaluasies

Sagte-vaardighede opleiding

Persoonlike ontwikkelingskursusse

Verseker dat alle gewasadviseurs aan bedryfstandaarde en -vereistes voldoen

Duidelike loopbaanfases met vereistes vir elke fase

Volhoubaarheid- en maatstafanalises

Die CCA-kursusse word deurlopend ontwikkel deur kenners in elke gebied. Die kursusse is gebaseer op die nuutste navorsingsresultate sowel as die kennis en praktiese ondervinding van die skrywers. Klem word daarop gelê dat elke kursus prakties en toepaslik van aard moet wees, en onderwerpe dek wat nie aandag kry in normale gewas- en tegniese-opleidingsgeleenthede nie.

“Daar is by ons geen twyfel dat ons CCA’s veel meer as gewasadviseurs sal wees nie,” sê Gideon Heffer, InteliGro Besturende Direkteur. “Hulle sal in betroubare besigheidsadviseurs ontwikkel, in staat om op verskeie vlakke van hul kliënte se besighede insette te kan lewer. Hul bydrae sal ’n daadwerklike verskil op die plaas maak en sal produsente verder toerus om kompleksiteit beter te hanteer.”

Die eerste groep CCA’s behoort hul sertifisering aan die einde van November te ontvang, en die doel is dat al InteliGro se gewasadviseurs uiteindelik CCA-status sal bereik en behou.

“Die program gaan beduidende voordele vir alle betrokkenes inhou,” sê Myburgh. “Produsente kry professionele, kundige advies; die adviseurs kry professionele en persoonlike groei van onskatbare waarde; en InteliGro se reputasie word gebou op advies en dienste wat geen gelyke in die bedryf het nie.”

Die baat wat landbou en al sy belanghebbendes vind, is egter die belangrikste. Wanneer produsente die beste beskikbare ondersteuning kry, word volhoubaarheid en voedselsekerheid haalbare doelwitte, ongeag onbestendigheid, kompleksiteit en intense monitering. Want alles begin op die plaas.

Bron: InteliGro