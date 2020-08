InteliGro en VKB: Die pad saam

This post is also available in: English

InteliGro en VKB ondersoek toenemend oplossings om die produsent se volhoubaarheid, voortbestaan en winsgewendheid te verseker en kondig met trots die nuwe InteliGro-VKB Strategiese Samewerkings aan.

Die Suid-Afrikaanse Landboubedryf is ’n dinamiese omgewing wat tans onder talle uitdagings gebuk gaan. Produsente ervaar druk uit verskeie oorde en het ’n behoefte aan vennote wat ernstig daaroor is om tasbare waarde op plaasvlak toe te voeg.

Die InteliGro-VKB Strategiese Samewerking het juis hierdie doelwit voor oë en geld vir beide die tradisionele VKB- en NTK-bedieningsareas.

Beide InteliGro en VKB besef dat die ekonomiese volhoubaarheid van produsente die kern tot die sukses en voortbestaan van landbouondernemings is.

Slegs deur uitsette te optimaliseer, risiko’s te verlaag en insetkoste deeglik te bestuur, sal produsente op die langtermyn volhoubaar kan wees. Daarom het InteliGro en VKB hulself verbind tot ’n gesamentlike poging om ’n gedifferensieerde waarde-aanbieding aan produsente te bied.

Deur hierdie samewerking kan produsente meer doeltreffend en optimaal van saad- en gewasoplossingsprodukte voorsien word.

Hierdie unieke besigheidsmodel stel ons in staat om meer waarde aan produsente te lewer. Die sinergieë tussen die maatskappye bied ’n gedifferensieerde aanbod wat wesenlike finansiële voordele vir die produsent inhou en is tans by geen ander verskaffer in Suid-Afrika beskikbaar nie.

Die InteliGro-VKB Strategiese Samewerking sal deurlopend verbind wees aan spesialisdienste, wat ’n holistiese benadering tot gewasproduksie insluit, tesame met ‘n volledige portefeulje gespesialiseerde en komplementerende besigheidsoplossings wat volhoubare landbou sal bevorder.

InteliGro bied sowel ’n omvattende produkreeks as die nodige kundigheid en ondersteunende tegnologie as deel van hierdie Strategiese Samewerking.

InteliGro se Gewas Oplossings Spesialiste sal produsente van tegniese raad voorsien, en die kundige tegniese span sal verdere ondersteuning bied.

VKB se hoofdoelwit is om koste-effektiewe oplossings aan sy lede te bied, en deur die benutting van sy omvattende infrastruktuur en logistieke netwerk kan koste uit die voorsieningskanaal verwyder word.

Benewens produksie-finansiering om produsente in staat te stel om die nodige insette te bekom, bied VKB ook ’n aantreklike afset vir die produsente se produkte.

InteliGro bied omvattende gewasbeskerming-, gespesialiseerde plantvoeding- en biologiese-oplossings, asook ondersteunende tegnologie vir rygewasse en aartappels as deel van die strategiese samewerking en word deur sleutelverskaffers ondersteun.

As toegewyde vennote in die landboubedryf sal die samewerking verbind wees tot ’n besigheidsvennootskap met produsente en verskaffing van volhoubare gewasoplossings wat:

– uitset en kwaliteit optimaliseer

– risiko minimaliseer en

– wins maksimeer.

Bron: InteliGro