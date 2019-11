InteliChem bekom sterk bemagtigingsvennoot

This post is also available in: English

InteliChem Groep, die Stellenbosse verskaffer van gewasoplossings aan die landboubedryf, het pas ʼn transaksie aangekondig ingevolge waarvan ʼn gediversifiseerde beleggingsmaatskappy met swart meerderheidsbesit en beheer ʼn belang van 47,6% vir ʼn onbekende bedrag in die maatskappy verkry het.

Die transaksie gee die pas aan vir een van die eerste groot swart bemagtigingstransaksies in die landbou-insetbedryf. Daar is reeds aan alle opskortende voorwaardes voldoen met die transaksie wat doeltreffend vanaf 30 Oktober 2019 geld.

Die aandeelhouding het sy oorsprong in die private ekwiteitsfonds Agri-Vie wat afstand gedoen het van sy belang in InteliChem weens die sluiting van die fonds.

Met die aankondiging van die transaksie het Gideon Hefer, uitvoerende hoof van InteliChem, gesê dat die Masimong-aandeelhouding die visie van die groep sal komplimenteer om sy aanbod van gewasoplossings verder te laat uitbrei. Dit sal ook ʼn bydrae lewer tot die inklusiewe groei van die Suid-Afrikaanse landboubedryf.

“As ʼn groep met ʼn breë voetspoor in Suid-Afrika, het ons ʼn omvattende proses van transformasie van stapel gestuur as deel van ons planne vir volhoubare toekomstige groei. Die betrokkenheid van Masimong is ʼn belangrike boublok in die uitvoer van hierdie strategie.

“Masimong is ʼn belangrike strategiese vennoot wat nie alleen sal help om die groep en sy profiel te verhoog nie, maar ook ʼn bydrae sal lewer om sy leidende rol in die insetsektor verder uit te brei,” het Hefer gesê.

Masimong het die landboubedryf as ʼn sleutel-beleggingsektor geïdentifiseer en het reeds hierdie voorneme bevestig met vorige beleggings in sowel die primêre as sekondêre landbousektore. Die maatskappy is in die proses om ander beleggingsgeleenthede in die sektor te ondersoek en glo dat daar opwindende moontlikhede vir groei in die Suid-Afrikaanse markplek is.

Althea Discala, uitvoerende hoof van Masimong, het gesê: “Ons is opgewonde om by InteliChem as ʼn sleutel-aandeelhouer aan te sluit as deel van ons visie om strategiese beleggings in die landboubedryf te doen. Die komplimentêre visie van die twee ondernemings sal ʼn unieke geleentheid skep vir wedersydse voordele.”

Beide partye glo dat daar ʼn aantal geleenthede bestaan vir samewerking en waar Masimong bystand kan verleen aan InteliChem vir sy groei-inisiatiewe.

Masimong

Masimong is ʼn gediversifiseerde beleggingsmaatskappy met swart meerderheidsbesit en -beheer wat toegespits is op volhoubare groei op die langtermyn en die skep van waarde in gevestigde genoteerde en ongenoteerde ondernemings in sy beleggingsportefeulje.

Die maatskappy is stewig in die mynbedryf gevestig met mynbeleggings wat die grootste deel van sy portefeulje uitmaak. Om voordeel te trek uit waardeskeppende geleenthede, het die maatskappy ook in die landbousektor en finansiële dienste gediversifiseer. Masimong is strategies daartoe verbind om sy bates in hierdie kernsektore deurgaans te laat groei en fokus op die skep van ʼn beste-in-klas beleggingsmaatskappy om ʼn beduidende bydrae tot die groei en ontwikkeling van die bevolking van Suid-Afrika te lewer.

InteliChem

Die InteliChem groep van maatskappye is ʼn verskaffer van gewasoplossings aan die landboubedryf en word verteenwoordig deur ʼn kombinasie van hoë-groei georiënteerde maatskappye in gewasbeskerming, gespesialiseerde plantvoeding, produkontwikkeling, saad asook onafhanklike en onpartydige konsultasiedienste.

Die groep is daartoe verbind om deurgaans spesialis produkte en dienste as deel van ʼn reeks holistiese oplossings vir gewasbeskerming te bied. ’n Unieke en gedifferensieerde portefeulje van komplimentêre besighede en oplossings is ontwikkel. Dit stel InteliChem in staat om ʼn omvattende waarde-aanbod aan kliënte te bied ten einde opbrengste en kwaliteit te optimaliseer en risiko te beperk in ʼn poging om volhoubaarheid in die landbou te verhoog.

Die InteliChem Groep streef daarna om deur die verskaffing van intelligente gewasoplossings ʼn vertroude sakevennoot te bly. Ons glo dat deur ons vernuwende interne registrasies, omvattende produkportefeulje en kundigheid, die InteliChem Groep sy rol in ʼn dinamiese landbou-omgewing kan vervul waar volhoubare produksie van gewasse onmisbaar is in die versekering van voedselsekerheid.

