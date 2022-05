Innoverende besproeiingstelsels deur Senter360

Theuns Dreyer, die besturende direkteur van Senter360 het 32 ​​jaar se uitgebreide ondervinding in die besproeiingsbedryf, veral in die ontwerp en projekbestuur van grootskaalse besproeiingstelsels. Sy entoesiasme vir kreatiewe probleemoplossing en die bestendige vooruitgang van tegnologiese vermoëns is inspirerend.

Theuns is verheug om terug te wees by NAMPO, veral na ‘n paar jaar van afwesigheid, “Na ‘n tydperk van relatiewe traagheid is NAMPO nou in staat om voormalige kliënte te sien en nuwes te ontmoet, sowel as buitelanders wat vir die geleentheid deurgekom het”.

“Ons het ‘n unieke spilpunt omdat dit plaaslik ontwikkel is en aan al ons behoeftes voldoen. In plaas van die hoekyster wat tipies op internasionale spilpunte gebruik word, is die masjien se struktuur van pyp gemaak. Deur hierdie aanpassing te gebruik, kan ons die boogsterkte van ons spilpunte verhoog terwyl ons die windweerstand verminder,” verduidelik Theuns.

Die spilpunt se bande is gemerk Senter360, en dit is nie net trekkerbande nie, dit is “besproeiing-ontwikkelde bande wat minder wielspore maak as die tipiese band wat gebruik word” verduidelik Theuns.

Theuns Dreyer voor sy Senter360 spilpunt by NAMPO.

Die beskerming van die dryfas-koppeling word gedoen deur ‘n plaat wat dit verseël, wat verhoed dat grond en water die ratkasseëls binnedring.

Opleiding met betrekking tot die beheerstelsel is vir Theuns van die uiterste belang, en hy bevorder as gevolg daarvan aktief produkopleiding. Omdat dit ook via die internet beheer kan word op die toepassing wat deur Sentre360 verskaf word, is die beheerpaneel relatief eenvoudig. Die internetverbinding maak nie net voorsiening vir afstandbeheer van die spilpunt nie, maar gee ook terugvoer oor die ligging van die spilpunt op die toepassing.

Nadat die waterdruk na die toepaslike vlakke aangepas is, sal die spilpunt aktief word, en die paneel sal dan aandui waar die mees verste toring nou begin beweeg. Die inligting wat hierdeur verskaf word, soos die grade van die spilpunt en of die spilpunt enige probleme ondervind of nie, is een van die voordele om dit te doen.

Beskerming van die dryfas-koppeling deur die verseëlde plaat.

Die toepassing stel jou in staat om jou spilpunt aan en af ​​te skakel en bied jou die geleentheid om terugvoer oor die spilpunt te gee. Die toepassing het ‘n baie lae impak op mobieledata gebruik, en daar is geen jaarlikse of maandelikse fooie verbonde aan die aankoop van die eenheid nie.

Kontak gerus vir Theuns Dryer om vir jou meer inligting te gee: +27(0)82-564-5955 of besoek Senter360 se webtuise www.senter360.co.za.