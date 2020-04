Inkwazi Pumps: Kry die regte, bekostigbare pomp by die pompspesialiste

This post is also available in: English

“Die mense van Inkwazi Pumps lewer uitstekende persoonlike diens,” sê Marius Nel, besturende direkteur van die Kruger Mpumalanga Internasionale Lughawe by Nelspruit.

“Ons moes onlangs ՚n aantal boorgate toerus om water aan ons huurders en passasiers by die lughawe te voorsien en Inkwazi het die pompe blitsig afgelewer. Cameron kom maak ook gereeld ՚n draai as hy ander kliënte in die omgewing kom sien, net om seker te maak alles loop nog reg.”

Cameron van Heerden en sy pa, Darryn, vorm die kern van die gedugte span by Inkwazi Pumps. Hulle voorsien ՚n wye reeks pomptoerusting deur die hele Suidelike Afrika aan net so ՚n wye reeks kliënte, maar landbou laat hulle harte warm klop.

Darryn sê: “Ons wou nog altyd in die landbousektor wees en het self op ՚n tyd met komkommers en tamaties geboer, so ons verstaan boere se waterbehoeftes.”

Inkwazi Pumps bied ՚n wye reeks pompe en al die onderdele wat nodig mag wees. Dit word regstreeks van die pakhuis na jou plaas gestuur.

Cameron se suksesvolle rugbyloopbaan het hulle van die plaas af laat verhuis, maar almal weet rugby hou nie vir ewig nie en toe Darryn en Cameron genader is met die geleentheid om die pompbedryf te betree, het hulle dit aangegryp.

Cameron het ingeskryf vir ՚n kursus in waterbestuur. Dit word deur die internasionale verskaffers voorgeskryf, en sy pa vertel trots dat hy een van die min verkoopsmanne is wat ook hier sy drie tussen die pale gedruk het! Hy kan nou vol vertroue met enige boer gesels oor sy behoeftes en die regte pomp vir die regte werk aanbeveel.

As gekwalifiseerde loodgieter weet Darryn self ook ՚n ding of twee van watervloei af! Hulle hou daarvan dat ՚n boer presies verduidelik wat die doel van die pomp is. As dit vir besproeiing is, wil hulle presies weet hoe die opset lyk en hoeveel water oor watter tydperk benodig word. Faktore soos hoogte, vloeitempo, druk en pypweerstand moet alles in ag geneem word om die regte produk te voorsien.

Kundige dienslewering is die een been van die maatskappy. Goeie, gewaarborgde produkte wat teen ՚n bekostigbare prys op die eindverbruiker se voor-stoep afgelaai word, is die ander been. Deur die middelman uit te sny, kry die koper die voordeel dat hy net vir die pomp hoef te betaal en nie vir vloerspasie wat met allerlei snuisterye gevul word om duur winkels se kontantvloei aan te help nie.

Die ander voordeel is die wye reeks pompe wat Inkwazi beskikbaar het. ՚n Boer is nie beperk tot die voorraad wat op die winkelvloer uitgestal kan word nie. Pompe word regstreeks vanuit die pakhuis na die plaas gestuur.

Inkwazi Pumps se reeks wissel van dompelpompe en boorgatpompe tot drukpompe, groot vertikale pompe vir myne en besproeiingsplase tot beheertoerusting soos wisselbarespoedaandrywers (VSD). Hulle het ook ՚n reeks sonkraggedrewe boorgatpompe wat ՚n alles-in-een-oplossing bied om ՚n boer se watervoorsiening uit die grond uit onafhanklik van Eskom te maak.

Al die nodige onderdele vir herstelwerk is ook beskikbaar. Hulle bied telefoniese ondersteuning indien daar probleme is en in die meeste gevalle is dit nie die pomp wat die probleem is nie, maar as dit is, kan dit herstel of vervang word.

՚n Boorgatpomp wat met sonkrag werk kan jou baie ellende spaar. Praat met Cameron en Darryn van Heerden oor hulle alles-in-een-oplossing.

Cameron sê: “Ons help mense om met hulle werk voort te gaan. By een geleentheid het ՚n verafgeleë boer ՚n probleem met ՚n pomp gehad. Die koerier wat die foutiewe pomp gaan haal het, het sommer ՚n vervangingspomp saamgeneem sodat die boer kon aanhou boer.”

Inkwazi lewer gereeld vanuit Pretoria pompe binne twee dae in die Wes-Kaap af, maar daar is al Inkwazi-pompe op Springbok, Brandfort, Newcastle en Bloemfontein tot in buurlande noord van die Limpopo afgelaai. Dit bespaar ՚n boer sommer baie tyd om nie self hoef te ry nie.

Darryn sê: “Ons pompe is beskikbaar en bekostigbaar. Bel ons net of stuur ՚n versoek deur ons webwerf.”

Besoek www.inkwazipumps.co.za of skakel Cameron van Heerden by 079-032-4667 vir gehalte diens teen bekostigbare pryse. Hou ook www.agri4all.com dop vir Inkwazi Pumps se gereelde spesiale aanbiedings.