Huur ՚n Scania – Dit maak sin

՚n Appelboom dra net ՚n sekere tyd van die jaar swaar aan vrugte. Die res van die jaar moet die boom groei, rus of blomme maak.

Net so dy en daal ՚n boerdery se behoeftes deur die seisoene. Daar is nie altyd swaar vrag wat vervoer moet word nie, maar ՚n vragmotor wat in die skuur staan hou nie op om geld te kos nie.

Daar is steeds paaiemente wat betaal moet word, lisensie- en padvervoer­tariewe, versekeringsgeld en instand­houding.

Richard Brown, hoof van Scania Verhurings, sê ՚n vragmotor wat nie heeltyd gebruik word nie kan nie sy eie koste dra nie – dit bly op die boer se balansstaat en hy dra al die risiko.

“Wanneer ՚n boer ՚n Scania huur, dra Scania die risiko van eienaarskap en ook die finansiële verantwoorde­likheid om te sorg vir alle lisensie- en versekeringsbetalings. Die boer betaal dus nie vir eienaarskap nie, maar net vir die werklike gebruik van die trok. Daarby kan dit op sy lys van operasionele uitgawes kom vir SARS,” sê hy.

“Dit maak mos sin!”

Die vele boere in die land wat reeds Scania-eienaars is weet dat jy deel van die Scania-familie word wanneer jy ՚n Scania aanskaf. Huurders van Scania’s word ook deel van die familie – hulle is nie weeskinders nie.

Richard vertel met die groot droogte in die Wes-Kaap het Scania uit sy pad gegaan om boere te help met gunstige huurkontrakte om wel die bietjie produkte wat hulle gehad het te vervoer. Dit het gehelp om hulle op die plaas te hou waar hulle hoort.

Die kortste huurtydperk is een maand en die langste kontrak is vir 12 maande, waarna dit hernu kan word. Die koste van die huurkontrak word be­paal deur die verwagte aantal kilome­ter wat per maand afgelê gaan word op ՚n skaal van 9 000 tot 15 000 km per maand. Die bedrag bly dus konstant tensy die trok verder ry as wat verwag is, dan is daar ՚n bykomende bedrag betaalbaar.

“Dit maak ook sin,” verduidelik Richard, “want as jy meer ry, kry jy ook meer geld!”

՚n Deposito is ook betaalbaar, wat aan die einde van die termyn terug­betaal word met sekere bepalings en voorwaardes wat uiteraard van toe­passing is.

Wat jy alles kry:

Die grootste voordeel wat jy as huur­der geniet, is dat jy die voorreg het om ՚n Scania te gebruik met sy bewese rekord van betroubaarheid, gerief en ekonomiese brandstofverbruik.

Jy kan ook weet jy kry ՚n trok wat in ՚n goeie toestand en in die fleur van sy lewe is. Geen trok bly langer as 3 tot 4 jaar of vir meer as 550 000 km, wat ook al eerste is, in die huurvloot nie. Daarna skuif dit oor na die afdeling vir gebruikte Scanias, waar dit as goeie tweedehandse voertuig te koop aangebied word. So, as jy vanjaar ՚n Scania huur, sal dit nie ՚n ouer model as 2018 wees nie.

As jy verlief geraak het op jou huur­trok en haar graag teen die einde van haar tydpek in die huurvloot permanent plaas toe wil vat, sal Scania jou ook die eerste opsie gee om haar te koop!

Saam met die Scania kom ook ՚n volledige herstel- en onderhoudsplan, en enige werk aan die trok kan by enige van Scania se diensstasies in die hele SAOG-streek gedoen word. Om oorgrens te ry is dus geen probleem nie. Hulp is net ՚n oproep ver.

Selfs bande wat normale afloop toon, word gratis vervang.

Ook ingesluit by die huurkontrak is aanboordvolgingstegnologie (tracking) wat onder meer die brandstof wat ver­brand word meet en vergelyk met dit wat in die tenk oor is. Dit laat brand-stofdiewe les opsê.

Jy kan ook kies of ՚n tweede eenheid vir afstandmonitering geaktiveer moet word. Dan word die bewegings van die trok vanuit die versekeraar se be­heerkamer dopgehou.

Jy kan ook die vragmotor merk met jou boerdery se naam en embleem – dit moet net verwyderbaar wees.

Dit alles is deel van een voorafbe­paalde maandelikse bedrag. Scania gaan omtrent ՚n week nodig hê om al jou papierwerk te doen en die trok gereed te kry dat jy dit kan gaan haal.

Bel jou naaste Scania-handelaar as jy ՚n trok vir die somer wil huur.