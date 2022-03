House of Fibre – Markleier in sybokhaarbedryf

deur Pierre van der Vyver

In Juliemaand van 2019 het die volledige sybokhaar afdeling van ‘n voormalige makelaar bedank by hulle werkgewer en besluit om ‘n nuwe privaatmaatskappy te stig om die sybokboere (voormalige Cape Mohair & Wool aandeelhouers) tot volledige diens te wees in die Oos-Kaap met hulle sybokhaar- en wolskeersels.

Hierdie was ‘n unieke eerste gebeurtenis in die geskiedenis en THE HOUSE OF FIBRE het tot stant gekom in Paterson Weg 50 in die Baai. Dit het gevolg na jare se opbou van frustrasie oor die gebrek van ‘n nuwe aanslag op doeltreffende bemarking van skeersels. Die droom van alle bokhaar onder een dak en alle wol onder een dak, sonder om die kompeterende element van verskillende makelaars weg te neem (“central warehousing”), was die plan en droom.

Ongelukkig het slegs die BKB groep hierop ingekoop, alhoewel, tot op datum is 74% van die SA sybokhaarskeersel onder een dak by House of Fibre en 67% van die SA wolskeersel onder een dak by BKB! Nie heeltemal daar nie, maar goed op pad!

Vanaf die staanspoor het House of Fibre hulle gevestig as die grootste makelaar in die wȇreld vir sybokhaar en tel onder die groottes vir wol in samewerking met BKB. Toe kom COVID, wat ‘n toets vir ‘n nuwe besigheid.

House of Fibre het die toets geslaag en staan vandag nog sterker, met die beste span tegniese verteenwoordigers in die veld en die beste tegniese span in die pakhuise. Graag haal ek ons missie en visie aan in Engels:

“Realizing the dream of THE HOUSE of FIBRE required the right people. We needed the expertise that comes with experience, youth to take us into the future, and we needed to reflect transformation throughout our structures. The result – a highly skilled, racially balanced, progressive team of hard-working individuals who will take natural animal fibres to new heights.”

Die bemarkingsarm neem die leiding vandag met hulle spesiale verbintenis met die prysmakers van die vesel-produk (die modehuise) en nuwe bemarkingsmetodes, sowel as die rojale gebruik van tegnologie. (Die bemarkingsafdeling bevat ook ‘n natuurkundige, ‘n mode kenner en diere- en voedingskundige).

Elke vesel-veiling word byvoorbeeld lewendig deur Facebook uitgesaai, gekoppel met ‘n bespreking die volgende dag deur kenners, ook op Facebook. Alle sybokhaar rekordpryse, behalwe een, word gehou deur House of Fibre boere.

Die amptelike Angora ramveilings word ook deur House of Fibre aangebied, met ook ‘n nuwe nasionale rekordprys vir ‘n ram in 2021. Nie sleg vir so ‘n kort bestaan van 3 jaar nie!

Die toekoms – Beweeg op 1 Julie 2022 na ‘n splinternuwe pakhuis, die grootste (13 800 vierkante meter) van sy soort in die wȇreld, wat sal dien as ‘n internasionale platvorm vir sybokhaarveilings. Van die deelnemede lande sal wees natuurlik Suid-Afrika, Lesotho, Australië en die die Verenigde Koningryk. Dan ook die bekendmaking van nuwe bemarkings- en boerdery metodes vanaf 2023. Die wȇreld gaan op sy kop gekeer word.

Vandag word die boer op die plaas as belangriker gesien as die produk wat hulle lewer, ‘n totale ander denkwyse. Ons glo dat ons het ook die beste boere in die wȇreld het en House of Fibre gaan seker maak die wȇreld weet dit.