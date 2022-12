Hooimaak verg die regte toerusting − en New Holland het die antwoord

Artikel voorsien

New Holland is ՚n voorstander van tegnologiese veranderinge om nie net die werksaamhede van sy klante te vergemaklik nie, maar ook om die omgewing te beskerm sodat daar nog lank boerdery bedryf kan word en voedselvoorsiening versterk kan word.

New Holland ontwikkel toerusting nie net vir gemak nie, maar vir doeltreffendheid in alle opsigte.

FR650-kuilvoerkerwer

New Holland is al sestig jaar aan die voorpunt van die kuilvoersektor met ‘n hele reeks baanbreker-bedryfeerstes wat ‘n rewolusie gemaak het in die manier waarop jy vandag kuilvoer hanteer. Gepatenteerde HydroLoc™- tegnologie waarborg konstante snitlengte onafhanklik van deurset en tipe gewas. Die ActiveLOC™-stelsel pas snitlengte outomaties aan by werklike voginhoud vir onoortreflike gehalte. Gevorderde MetaLoc™-tegnologie beskerm jou FR-kerwer teen metaal wat jou masjien kan binnedring.

Dit voorkom skade en bespaar jou baie geld. Die gepatenteerde Variflow™- gewasverwerkingstelsel kan in minder as twee minute van mielie- na grasposisie verander word sonder dat dit nodig is om gereedskap te gebruik. Die IntelliFill™-funksie vul die sleepwa vir jou sodat jy kan konsentreer op die ernstige saak van optel. Sny- en opteltafels is ook beskikbaar in verskillende groottes vir die verskillende masjiene.

Snyer-kneusers

New Holland bou die kantsleepeenheid D210 en die gewilde middelpuntsleepeenhede, naamlik 313 en 316. Die gewilde MowmaxTM-skyfsnyerstelsel word nog steeds taai gebou en verg minimale onderhoud. ShockproTMspilpunte absorbeer die impak wat verstoppings kan veroorsaak. Indien die ringrat breek, kan dit maklik in die land vervang word om verder te sny.

Rubber-kneuserrollers is verstelbaar na gelang van die materiaal en druk wat toegepas moet word.

SR200 Speedrower-platsnyer

Selfaangedrewe “Speedrowers” maak vinnig skoonskip van enige hooimateriaal as daar vinnig of groot oppervlaktes gesny moet word. Die SR200 is opgegradeer met ՚n beter bestuurstelsel deur die hidroulika, elektriese stelsel en agteras aan te pas. Die kajuitvering, sitplek en sagteware is ook opgegra-deer. Verder is die skyfsnyer-kneusertafel ook aangepas om beter verspreiding van materiaal te lewer. Hierdie kombinasie van veranderinge maak hierdie eenheid nou meer doeltreffend as ooit tevore.

Roll-Bar 125-rondebaler

Die nuwe Roll-Bar™ 125-vastekamerbaler maak ‘n baal van 1,25 m in deursnit en is gebou op die sterk erfenis en DNA van die besteverkoper BR6000-reeks. Die bewese eienskappe van eenvoudige, betroubare aandryflyne, maklike instandhouding en hoë oesbuigsaamheid is verbeter om aan die behoeftes van vandag se boerderybedrywighede te voldoen. Moderne syskerms gee ‘n stylvolle voorkoms en vergemaklik diens met hulle meeuvlerk-openingontwerp. Alle hoofaandrywingkettings is versterk om maksimum betroubaarheid te verseker. Nuwe verseëlde laers in sleutelareas en ‘n hidrouliese rotor-truskakelaar is beskikbaar van die fabriek af. Daar is ‘n keuse van voerstelsels en as jy die oes moet sny, is die CropCutter™- stelsel ook beskikbaar. Wat jy ook al moet baal, die New Holland Roll-Bar™ 125-baler kan gespesifiseer word om aan jou vereistes te voldoen.

New Holland is al sestig jaar aan die voorpunt van

die kuilvoersektor.

BigBaler 1290 High Density

New Holland plaas al meer as drie dekades die ‘groot’ in groot vierkantige bale. Sedert sy eerste grootbalers in 1987 van die produksielyn af gerol het, is sowat 30 000 eenhede wêreldwyd afgelewer. Daarmee het New Holland die bedryf betree met ՚n hoëdigtheidsbaler. Hierdie BigBaler 1290 High Density kan bale met ’n digtheid van tot 22% hoër as konvensionele balers lewer. Dit lei tot doeltreffender logistiek en makliker vervoer van bale. Hierdie baler is dus ideaal vir professionele baalkontrakteurs en baalhandelaars. Die balers het ook New Holland se Loop Master™-knooptegnologie.

Die tweede knoop is nou ’n lusstylknoop in vergelyking met die bekende dubbele knoopstelsel. Hierdie lusknoop is 37% sterker as ’n standaardknoop. Dit lei tot ’n toename van tot 26% in algehele treksterkte vir verminderde breekskade. Nog belangriker – dit skakel afgesnyde stukke tou wat tans in die lande agterbly en moontlik in voer kan beland, uit. Dit klink miskien nie na baie nie, maar dit is meer as 6 km of 46 kg tou wat bespaar word in ’n baalseisoen met 10 000 bale. Die BigBaler 1290 High Density is verder ontwerp met makliker onderhoud in gedagte, want die boer wil immers meer tyd bestee om te baal en minder tyd op die werf!

Doeltreffende funksies soos minimale daaglikse smeerpunte, wye kantopenings en voorskerm, asook maklike toegang tot die onderkant van die baler help om tyd en moeite te bespaar. Die optelroller het bande met plastiese tande, wat dit vinniger en makliker vervangbaar maak. Die groot, plat boonste bedieningsdek bied onmiddellike toegang tot die knoopstelsel.

Vir meer inligting, besoek www.newholland.com/za of kontak vir Jaco du Preez by (+27)82-524-8898.