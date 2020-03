Hoeveel dollar is jy werd?

This post is also available in: English

“‘n Mens moet in rand en sent dink.” Dis die raad wat enige boer vir jou sal gee wanneer dit by beplanning vir jou boerdery kom. Boere sit ure lank en werk uit wat elke saad, elke bees, elke trekker en elke hektaar kos. Om jou insette te bekamp en jou wins te verhoog is tog die geheim agter enige winsgewende boerdery. Op hierdie manier kon boere dit al regkry om vele maer jare te trotseer.

Het jy as boer jouself al gevra wat as die ergste gebeur? Droogtes, plaasmoorde, bek-en-klouseer is alles werklikhede wat die boer daagliks in die gesig staar. Maar die meeste boere kan hierdie probleme ook nog oorkom. As ‘n laaste uitweg kan hy selfs sy grond, diere, trekkers en werktuie verkoop en dan het hy ‘n paar miljoen waarmee hy kan oorleef. Of so het die boere in Zimbabwe ook gedink.

In Augustus 2006 was die wisselkoers in Zimbabwe 650 ZWD tot 1 USD. Die mense wat toe gekla het oor die swak waarde van die Zim-dollar het nog nie die ergste gesien nie. Teen Februarie 2007, ses maande later, het die waarde gedaal tot 7 500 ZWD vir een Amerikaanse dollar. Teen Maart 2007 was dit 26 000 ZWD en teen September 2007 600 000 ZWD vir een USD.

Wat sou hierdie waardes beteken indien dit vandag in Suid-Afrika moes gebeur? Gestel jou boerdery met al die bates is vandag R30 000 000 werd. Teen ‘n gemiddeld van R15 per USD beteken dit dat jy omtrent 2 000 000 USD werd is. Dit klink dalk nie te sleg nie. Met twee miljoen van die wêreld se sterkste geldeenheid kan ‘n mens iewers anders weer begin boer as die situasie in Suid-Afrika ondraaglik raak.

Maar wat as die wisselkoers so drasties verswak soos in Zimbabwe in 2007?

Binne ‘n maand sal jy 11,5 keer meer moet betaal vir een USD. Dit beteken dat daardie $2 000 000 nou maar net $173 913 werd is. Daarna het die Zim-dollar weer 23 keer swakker gewissel. Nou is jou R30 000 000 se plaas maar net ‘n rapsie meer as $7 500 werd. Sal jy ‘n vliegtuigkaartjie vir jou en jou gesin kan koop?

Saam met die verswakte wisselkoers het hiperinflasie ingetree. In Junie 2007 het die koste van ‘n brood in Zimbabwe gestyg van Z$12 000 tot Z$50 000 binne sewe dae.

Maar kom ons wees realisties. Hierdie was die geval van Zimbabwe. Wat is die kans dat dit in Suid-Afrika kan gebeur? Dinge lyk sleg hier, maar darem nog nie so sleg nie. Dit is dikwels hoe ons onsself wil gerusstel.

Het jy al gehoor van die treurigheidsindeks?

Die mediahuis Bloomberg het ‘n “misery index” opgestel wat ‘n land se swak werkloosheidsyfer, lae BBP en hoë inflasiekoers in berekening bring. In 2018 was ons ekonomie die tweede treurigste ter wêreld naas Venezuela met ‘n treurigheidsyfer van 33,1 wat onveranderd gebly het tydens 2019. Dit plaas ons in dieselfde kategorie as die mislukte ekonomieë van Turkye en Griekeland. Intussen hou Suid-Afrikaners hulle asem op vir die gradering van Moody’s wat in Maart vanjaar aangekondig word. Moody’s is die enigste agentskap wat ons nog nie tot rommelstatus afgegradeer het nie.

Die rand het al meer as 50% van sy waarde teenoor die dollar verloor oor die afgelope 10 jaar. In die grafiek hier onder dui dit aan hoe die rand in 2011 teen R6,91 per dollar verhandel het. Vandag is die wisselkoers meer as R15 per dollar. Die inligting wat gebruik is om hierdie grafiek saam te stel is verkry op https://www.poundsterlinglive.com/bank-of-england-spot/historical-spot-exchange-rates/usd/USD-to-ZAR

Dan is daar ook die grondkwessie wat soos ‘n donker wolk oor die land hang. Die onsekerheid oor die sekuriteit van eiedom onder die voorgestelde wet op onteiening sonder vergoeding veroorsaak groot bekommernis onder beleggers. Die grondgrype in Zimbabwe was immers die vonk wat die kruivat aan die brand gesteek het en die land oor die afgrond gestoot het.

Volgens James de Villiers van die Business Insider van 3 Maart 2020 het Suid-Afrika se BBP gekrimp gedurende die laaste twee kwartale van 2019. Die rand is al vir die afgelope 11 jaar besig om te verswak en volgens Bloomberg, is die land in ‘n ekonomiese resessie, die ergste sedert die Tweede Wêreldoorlog.

Hier is die belangrike vrae wat elke boer vir homself moet vra

Wat laat ek vir my vrou en kinders agter as die ergste met my moet gebeur?

Hoe oorleef ek ‘n ekonomiese ineenstorting?

Is al my geld vas in die wankelrige rand, of het ek ‘n noodfonds wat nie deur die Suid-Afrikaanse politiek en ekonomie geraak kan word nie?

Die antwoord op oorlewing op die plaas is dalk nie om net in terme van rand en sent te dink nie, maar ook in terme van dollars.

Vir goeie finansiële raad kontak Toro Finansiële Beplanners by 011 590-4330 of

011-590-4331. Stuur ‘n e-pos aan agri@mytoro.co.za. Hulle is kundiges op die gebied van buitelandse belleggings en het al meer as ‘n dekade se ervaring.

Vra jouself: Kan jy bekostig om dit nie te doen nie?