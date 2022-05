Hoe om jou beleggingsopbrengs in landboutegnologie te optimaliseer

Die tempo van tegnologiese en landbou-innovering ontsluit doeltreffende plaaswerk en presisieboerdery in die bedryf vir boere en verskaffers. Om die beleggingsopbrengs in toerusting en voorrade ten volle te benut, moet mensekapitaal egter ‘n top-prioriteit vir werkgewers bly.

“Verskaffers en vervaardigers wat by die langverwagte 2022 NAMPO Oesfees uitstal, demonstreer die potensiaal vir werkgewers om meer winsgewend van die grond en sy produkte gebruik te maak,” sê landbou-ekonoom dr Kobus Laubscher van Agility Agri.

“Hoewel aanvanklike kapitaalbesteding moeilik kan wees om te absorbeer vir kleinskaalse bedrywighede, kan innoverende produkte, prosesse en toerusting op die langtermyn genoeg genereer om die aanvanklike uitgawes te dek. Dit is egter belangrik dat die werkers wat in diens geneem is om dit te gebruik, die nodige vaardighede en ervaring moet hê om te verseker dat die mensekapitaalrisiko nie onnodige koste meebring wat uiteindelik die werkgewer se wins beïnvloed nie,” sê hy.

“Hoogs gesofistikeerde tegnologie in die boerdery en verwante bedrywe is besig om voortdurend te ontwikkel en opleiding van operateurs en ‘voortdurende professionele ontwikkeling’ – selfs waar dit informeel is – word al hoe meer nodig. Wanneer tyd belê word in die opleiding van arbeiders wat verantwoordelik is vir die gebruik en instandhouding van nuwe bates, word hulle meer waardevol soos hul vaardighede groei en verder ontwikkel.”

Dr Laubscher dui daarop dat dit nie sin sal maak vir ‘n werkgewer om ‘n multimiljoenrand stuk toerusting aan ‘n onopgeleide werknemer toe te vertrou nie. Nisvaardighede word dus toenemend vereis soos tegnologie al hoe meer ontwikkel.

“Betroubare hande is te min in verhouding met bedrywighede wat al hoe meer gespesialiseerd word. Die koste verbonde aan werwing en opleiding van personeel vir hierdie poste maak die behoud van gewaardeerde werknemers ‘n noodsaaklikheid. Vir landbou om te floreer is dit van sleutelbelang om die tegniese vaardighede wat nou nodig is na landelike gebiede te lok,” sê dr Laubscher.

Hy verduidelik dat landboubedrywighede voortdurend streef om hul hulpbronne ten beste te benut terwyl hulle werk om potensiële risiko’s aan te spreek. “Wanneer dit kom by risiko’s wat die arbeidsmag raak, is daar baie faktore wat landboubedrywighede se doeltreffendheid beïnvloed. Om werklike en blywende vordering te maak, moet personeelbehoud, beskerming en produktiwiteit holisties aangespreek word. Agility Agri se benadering hiertoe is om toegang tot gespesialiseerde sorg en uitsonderlike kliëntediens te verseker, selfs in afgeleë landelike gebiede waar baie van die breër bedryf werksaam is,” sê hy.

“Belangriker nog, die verbetering wat sal vloei uit verhoogde aandag aan die menslikekapitaalrisikofaktor, sal in lyn wees met die visie van die meesterplan vir landbouverwerking (AAMP). Agility Agri se innoverende oplossings dien die visie van die AAMP, ‘om ’n groeiende, billike, inklusiewe, mededingende, werkskeppende, laekoolstof- en volhoubare landbou- en landbouverwerkingsektor te bou’.

“Die gereedskapstel wat deur Agility Agri en sy mediese skema-vennoot Health Squared verskaf word, kan die nakoming van die strategiese doelwit van die AAMP se intervensie vir mensekapitaal bevorder, met erkenning aan die diverse strukture binne die sektor,” merk Dr Laubscher op.

Om die arbeidsmag gesond en produktief te hou

Volgens Bianca Viljoen, woordvoerder van Health Squared, het die skema se lang verbintenis met die landbou en sy vennote, asook die naatlose integrasie van sy nege voordeelopsies saam met Agility Agri se breër menslikekapitaalrisikobestuursoplossings, verseker dat Health Squared ten volle aangepas is by die behoeftes van die breër bedryf. Dit is ook van uiterse belang dat voordele ten alle tye toeganklik is in nie-metropoolgebiede.

“Werkers wat met chroniese siektes leef, vind dit dikwels makliker om toegang tot voorgeskrewe medisyne te kry en om ten volle aan hul behandeling te voldoen wanneer hulle toegang tot private primêre gesondheidsorg het.

Daar is min skemas wat aan die behoeftes van elke vlak van die arbeidsmag kan voorsien, insluitend omvattende opsies wat geskik is vir die boer of uitvoerende hoof tot hospitaalplanne vir jonger werknemers en spesifieke opsies wat op die blouboordjiewerkers gefokus is.

“As ‘n gevestigde deel van die landboulandskap, sal Health Squared saam met Agility Agri vanjaar uitstallers wees by die NAMPO Oesfees,” sê Viljoen.

“Tyd is krities, maar kom teen ‘n premie vir werkgewers in die landbou,” voeg Dr Laubscher by. Aantreklike buigsame voordele wat die volle spektrum van mensekapitaalrisikobestuur aanspreek, insluitend mediese skema-opsies, gapingsdekking, primêre gesondheidsorgdekking, beloningsprogramme, lewens- en ongeskiktheidsdekking en aftreeplanne, hoef nie afsonderlike administrasie of eisprosesse te vereis nie. Dit spaar ook op onnodige uitgawes en skakel duplisering van voordele uit, terwyl die holistiese benadering tot werknemerswelstandsprogramme baie verbeterde produktiwiteit vir die werkgewer moontlik maak.

Agility Agri se proaktiewe en holistiese benadering tot gesondheid en finansiële welstand sluit ‘n beloningsprogram in wat lede aanmoedig om hulself teen Covid-19 te beskerm met ‘n kontantterugbeloning van R700 vir Agility Rewards Platinum-lede wat hul inentings in 2022 ontvang en voltooi.

Dit vorm deel van ‘n unieke R40 000 eenvoudige kontantterugbeloning wat ontwerp is om inklusief te wees vir lede in nie-metropoolgebiede, aangesien die belonings nie beperk is tot spesifieke verskaffers wat dalk nie in landboustreke toeganklik is nie.

“Agility Rewards Platinum, eksklusief beskikbaar vir lede van Health Squared, stel lede in staat om kontant terug te verdien vir die bywoning van enige gimnasium, die monitering van hul fisieke aktiwiteit met ‘n pedometer, die betaling van hul kinders se skoolgeld en vir vlugte met enige lugredery van hul voorkeur,” voeg Viljoen by .

“Om die beste uit vernuwing en tegnologie te haal, kan die waarde van die optimalisering van die landbou se grootste bate – sy mense – nie oorbeklemtoon word nie. Die beproefde en betroubare oplossings wat spesifiek vir die vereistes van die Suid-Afrikaanse landbouwerkgewers geskep is is noodsaaklik vir volgehoue groei en produktiwiteit,” sê Dr Laubscher.

“Ons is trots om saam met die landboubedryf te werk om die arbeidsmag gesond te hou sodat hulle in die langtermyn kan presteer, aangesien die bou van landboubesighede bydra tot beter ekonomiese uitkomste vir ons land en sy mense,” sluit Viljoen af.

Uitgereik deur: Martina Nicholson Associates namens Agility Agri