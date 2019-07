Hinterland skud die as van sy vere in Hartswater

This post is also available in: English

Hartswater het weer ’n Hinterland-hartklop nadat ’n splinternuwe handelstak amptelik op Woensdag, 24 Julie, sy deure vir die publiek in dié Noord-Kaapse dorp geopen het.



Die nuwe tak is op die hoek van DF Malan- en Phokwanistraat geopen met Hinterland se besturende direkteur, Daan Bronkhorst, asook Hartswatertakbestuurder, Johan Zietsman, wat die lintknipseremonie behartig het om die nuwe tuiste aan klante, verskaffers asook lede van die publiek bekend te stel.



Op die ritme van sanger Ricus Nel se liedjies is die amptelike opening in die nuwe stoor gevier. Die opening is geskoei op die idee om ’n tipiese plaasatmosfeer te skep, baie soos dié van die ou skuurdansaande op die dorp. Met ’n plaaslike spitman, Frederik van Zyl se Skaaptrein, is daar ook heerlik gesmul.



Hierdie verhaal begin egter al op Sondagaand, 2 April 2017, so skuins na 18:15 met Zietsman wat ’n oproep van die sekuriteitsmaatskappy ontvang nadat ’n hele ry alarms afgegaan het. Hy het dadelik geweet daar is groot fout en binne twee minute was hy by die tak. Hy het die deur oopgeruk met die rook klaar dik, afgekruip om die hoofskakelaar af te skakel en met sy uitkoms was daar brandweerwaens en hulp van die gemeenskap. Die vlamme kon eers om 23:00 in bedwang gebring word.



Twee maande en drie weke na die brand is ’n tussentydse plan beraam om voorraad in te kry en ’n winkel is in een van die store naby die Senwes Grainlink Silo op Hartswater geskep. Hier was hulle van 23 Junie 2017 tot 26 Junie 2019 in ’n winkelarea van 320 m² en stoor van 350 m² gestasioneer, waarna hulle die laaste vragte na die nuut opgerigte tak vervoer het.



“Hierdie was werklik ’n toevlug gewees om die naam nog aan die gang te hou en klante te diens,” vertel Zietsman. Hoewel hulle erken dat dit frustrerend was en hulle ’n groot deel van die normale verkoopsyfer afgestaan het, het hulle geweet dat die ligging nie ’n permanente situasie was nie.



Die verkoopspasie in die afgebrande winkel was 390 m² en nou het dit meer as verdubbel na 793 m². Die winkel spog ook met ’n nuwe uitleg met verskillende kleure wat die verskillende afdelings voorstel, sowel as nuwe meubels. Die stoor is van 200 m² vervyfdubbel na ’n aparte 1 000 m² stoor, waar die openingsmakietie ook plaasgevind het.



Daar is nou meer as 30 omheinde parkeerplekke, 42 personeellede, waaronder 29 van Hinterland en 13 by Senwes Equipment, asook 3 kassiere om die laaste stempel op besoekers se nuwe inkopie-ervaring te plaas.



Die wapen- en buitelewe-afdeling is ’n nuwe toevoeging tot die tak. Dit beslaan ’n area van 157m² van die winkel en het die heel beste veiligheidsprodukte wat ’n nuwe tegnologies gevorderde kluis asook video-geverifieerde alarms binne en buite behels, asook in- en uitgange binne ’n gereguleerde hok.



“Indien jy dit bou, gaan hulle kom. Ek is vol moed dat ons klante nou weer gaan terugkom met die vuurwapenafdeling wat selfs nog meer klante gaan lok, selfs die nuuskieriges,” vertel Zietsman. Hy gaan verseker nie op sy louere rus nie en werk tans aan verdere inisiatiewe wat gefokus is op klantediens: “Ek verkoop nie produkte nie, ek verkoop diens en naverkopediens. Deur dit alles word die leuse, ‘dit wat saak maak’, herontdek.”



Vir meer inligting oor Hinterland en hul produkte, dienste en promosies, besoek gerus hul webwerf by www.hinterland.co.za. Jy kan ook Hinterland op Facebook (@Hinterland), Twitter (@Hinterland_SA), Instagram (@hinterland_sa) en LinkedIn (@Hinterland SA) volg om op hoogte te bly van die jongste nuus.

