Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenskapwenners by ALFA 2019

Die vierde ALFA (African Livestock Trade Fair) het vanjaar vanaf 17 tot 19 September by die Afridome-skougronde in Parys plaasgevind. Dié handelsekspo, met die fokus op vee, het voete van heinde en ver gelok en boere van regoor Suid-Afrika het die ekspo besoek.



Die Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenskap, wat op Donderdag, 19 September by die ekspo aangebied is, was beslis die hoogtepunt van ALFA se interrasfokus en die ALFA-program as geheel.



Interraskampioene van die grootste veeskoue in die land is hier byeengebring om mee te ding vir die titel as nasionale manlike en vroulike interraskampioen.



Vanjaar se kwalifiseerders was van ’n geweldige hoë standaard en dit was sonder twyfel van die beste genetika wat al ooit in Suid-Afrika onder een dak uitgestal is.



Piet en Hendrik Delport van Migdol is as wenners gekroon met hulle prag rooi Angus-koei, Hide-A-Ways Serenade, wat met die titel van Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenkoei vir 2019 weggestap het.



“Dit is ’n ongelooflike advertensie vir Hide-A-Ways en ’n mens kan amper nie beskryf wat dit vir jou stoetery werd is nie. Kom ons bou so voort. Ek hoop ons staan volgende jaar weer hier,” het Hendrik Delport gesê nadat hul koei as kampioen gekroon is.



Riaan Lubbe van Potgietersrus se Santa Gertrudis-bul, Kanonkop, is na groot afwagting as vanjaar se Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenbul aangekondig.



“Ek het geweet ons het ’n mooi bul, maar op ’n plek soos die Hinterland Nasionale Interrasvleisbeeskampioenskap is daar ’n klomp mooi bulle en die kompetisie is sterk. Ons is baie trots en sê graag baie dankie aan Hinterland. Dit is werklik ’n baie groot eer om hier te wees,” vertel Riaan Lubbe.

Vir meer inligting oor Hinterland en hul produkte, dienste en promosies, besoek gerus hul webwerf by www.hinterland.co.za.



Bron: Lightspeed Digital Media