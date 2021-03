Herwin en hergebruik afvalwater met Clarus Environmental se Fusion-reeks

This post is also available in: English

“Die belangstelling om kosbare water vir besproeiing te herwin en te behandel op plase, is besig om te styg. Reënwatertenks en sontoestelle is vinnig besig om die norm te word, so sal jou eie afvalwaterbehandelingstelsel binnekort baie voordelig wees.

“Behandelingsaanlegte is nou toeganklik vir boere en selfs vir wonings van individue wat passievol is oor herwinning van hul omgewing”. ~ SABI tydskrif

Clarus Environmental se Fusion-reeks Behandelingstelsels is afvalwaterbehandelingseenhede wat ontwerp is vir die gebruik in gedesentraliseerde toepassings waar die uitvloei kwaliteit aan DWS-standaarde moet voldoen of dit oorskry.

Die Fusion se unieke ontwerp maak dit moontlik om geïnstalleer te word sonder dat die tenk vooraf behandel moet word.

Opsies vir beskikbare uitloop water sluit konvensionele slote, damme, besproeiing of direkte ontslag in.

Die Fusion-reeks is ontwerp om gebruik te word in beide stedelike en afgeleë gebiede en kom in 12 reekse voor wat wissel van 1,500 liter tot 250,000 liter per dag, swart en gryswater gekombineer.

Daar is ook opsies om munisipale of ander rioollyne te inkorporeer om jou besproeiingskapasiteit te verhoog.

Maskam Water is markleiers in waterherwinning en waterbehandeling vir hergebruik. Besoek die webblad www.maskamwater.com vir inligting oor jou naaste Maskam handelaar, of kontak Maskam Water by 060-564-2920, of stuur ‘n e-pos aan inge@maskam.co.za.