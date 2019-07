Hernubare energie: Die sleutel na bekostigbare, betroubare krag in die landbedryf

This post is also available in: English

Die wêreldbevolking sal na verwagting teen 2050 tot nege biljoen styg. Om te voldoen aan die vraag wat met hierdie hoeveelheid mense verband hou, sal voedselproduksie met 70% moet styg.

Gegewe die talle uitdagings wat die landbousektor in die gesig staar, soos klimaatsverandering en stygende produksiekoste, word dit egter vir boere moeilik om jaar na jaar hulle produksie te handhaaf of op te stoot.

In Suid-Afrika is toegang tot betroubare en bekostigbare krag toenemend ‘n probleem, wat tot gevolg het dat boere na alternatiewe kragbronne uit hernubare energie oorskakel. Sonenergie, asook ander hernubare bronne soos wind en hidro, stel boere en landboubesighede in staat om aan te hou werk as daar onderbrekings as gevolg van beurtkrag of kabeldiefstal is, wat verseker dat produktiwiteit nie beïnvloed word nie. Die impak wat beurtkrag of kragonderbrekings kan hê op ‘n boerdery – veral dié wat vir hulle besproeiing, pakhuiskoelstelsels en slagplaaskoelkamers van elektrisiteit afhanklik is – kan dié besigheid, asook die ekonomie, hard tref.

John Hudson, nasionale hoof van Landbou vir Nedbank, sê dat Nedbank daartoe verbind is om oplossings te ontwikkel wat die volhoubaarheid van die landbousektor sal verseker en dat Nedbank se leierskapsposisie in die finansiering van hernubare energie talle boere en landboubesighede help om voordeel te put uit kostedoeltreffender en skoner kragopwekking as wat die nasionale elektrisiteitsnetwerk kan verskaf.

‘Die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte (VDO’s) is ontwikkel as ‘n bloudruk om ‘n beter en meer volhoubare toekoms vir almal te bewerkstellig. Nedbank het nege van die 17 globale VDO’s geprioritiseer aangesien hulle moontlik bankoplossings kan behels en dus die bank se volhoubare-ontwikkelingswerksaamhede kan rig.

Nedbank is op die voorgrond van die verskaffing van finansiering vir hernubare energie aan die landbousektor en in hierdie rol help die bank Suid-Afrika om drie VDO’s te bereik: VDO 7: bekostigbare en skoon energie; VDO 12: verantwoordelike verbruik en produksie; en VDO 15: lewe op land as die hernubare energie vir deurlopende besproeiing voorsiening maak.

‘n Onlangse innovasie wat Nedbank gefinansier het, is Suid-Afrika se eerste kommersiële drywende sonplaas, wat deur een van Nedbank se kliënte en die oudste boerderye in die land, Boplaas, op hulle plaas Marlenique naby Franschhoek in die Wes-Kaap, geïnstalleer is.

Die eienaars van die sonplaas het oor die stygende koste van elektrisiteit en die koolstofemissies wat daarmee verband hou in 2018 hernubare-energie-projekte begin ondersoek. Nedbank se spanne vir gespesialiseerde finansiering en krediet het vorendag gekom met ‘n kreatiewe oplossing om ‘n oortrekkingsfasiliteit te gebruik om die ontwikkelingstadium van die projek te befonds, en dan na VDO bategebaseerde finansiering met progressiewe betalings oor ‘n langer termyn van 10 jaar te skuif. Hierdie oplossing erken die behoefte aan langer terugbetalingstydperke vir son- en ander volhoubaarheidsverwante projekte.

Die baanbrekersonpark kan 60 kW energie produseer en word nou gebruik om vir bykans alles op die plaas krag te verskaf, van besproeiingspompe tot die masjinerie wat vir die verpakking van vrugte vir uitvoer gebruik word. Infrastruktuur is geïnstalleer om vir ‘n batterystelsel voorsiening te maak, wat die plaas in die tweede fase van die projek heeltemal van die elektrisiteitsnetwerk sal afhaal. Van belang is dat hierdie innoverende oplossing nie produktiewe grond gebruik om krag op te wek nie – wat in die Wes-Kaap tot R3-miljoen per hektaar kan kos – en verdamping met tot 80% verminder het.

Hudson beveel aan dat landboubesighede wat om finansiering vir hernubare energie wil aansoek doen, verskaffers, toerusting en oplossings mooi moet vergelyk, soos wat hulle sou gedoen het as hulle ‘n groot bate wou aankoop. ‘Doen navorsing oor verskillende tegnologieë, prysing, waarborge en naverkoopsinstandhouding. Kry kwotasies en spesifikasies om die opwekkingsuitset, koste en toerusting met jou navorsing en die onderskeie verskaffers se aanbiedings te vergelyk,’ sê hy.

‘Dit is ook ‘n goeie idee om te gesels met ander boere en landboubesigheidseienaars wat die hernubare-energie-reis onderneem het om insig te kry in die prestasie en profesionalisme van hulle installeerders. Onthou om uit te vind hoe tevrede hulle met die werklike energielewering en -benutting vergeleke met die beloofde spesifikasies is. Nedbank het met die Suid-Afrikaanse Fotovoltaiëse Bedryfsvereniging hande gevat om die PVGreenCard te ontwikkel, wat versekering verskaf dat die installeerder gekwalifiseer is, die jongste bedryfsriglyne volg, gehalte komponente gebruik, die stelsel korrek spesifiseer en behoorlik installeer, en waarborg dat die stelsel volgens spesifikasie sal presteer,’ sê Hudson.

Hy voeg by dat wanneer landboubesighede om finansiering aansoek doen, die spesifikasies, fakture, ooreenkomste of kontrakte wat die installeerder verskaf die besigheid se finansiële rekords en elektrisiteitrekenings moet vergesel.

‘Ons is trots daarop om ons kernbesighed te gebruik om toegang tot bekostigbare skoon energie te verskaf en dus tot die volhoubare groei van Suid-Afrika se landbousektor by te dra.’

‘By Nedbank poog ons om ons bankervaring as wegspringplek te gebruik om ‘n werklike verskil in ons kliënte se lewens, gemeenskappe en samelewings te maak en hulle te help om hulle geldomstandighede anders te sien. Terwyl ons hulle help om hulle aspirasie te bereik, poog ons om die ekonomie volhoubaar uit te brei, deur in besonder te verseker dat die landbousektor tot bekostigbare skoon energie bydra,’ sluit Hudson af.

Bron: Nedbank – www.nedbank.co.za