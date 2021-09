Herkonsolideer jou grond: LEMKEN verseker ‘n ferm saadbed

This post is also available in: English

Vinnige en eenvormige ontkieming verseker ՚n hoë opbrengs en optimale gebruik van hulpbronne. Dit is derhalwe belangrik om grond- en klimaatseienskappe, sowel as bewerkingspraktyke, deurlopend in ag te neem.

LEMKEN se veelsydige werktuie en die LEMKEN-manier van grondvoorbereiding voeg beslis waarde toe tot Siegheimboerdery buite Derby, Noordwes. Die twee Jordt-broers, Siegfried en André, bestuur Siegheim-boerdery. Vandag het die Jordt-broers verskeie plase, wat saam ’n ekonomiese eenheid vorm, naby Derby. Hulle boer onder meer met 2 600 ha mielies, 700 ha sonneblom en 100 ha sojabone. Albei broers is by die boerdery betrokke, alhoewel André hoofsaaklik die saaiery behartig terwyl Siegfried betrokke is by verskeie van hulle ander sakeondernemings op die dorp.

Die Jordt-broers het nog altyd ՚n groot liefde vir boerdery gehad en is die vyfde geslag Jordts in die distrik. Siegheimboerdery het sedert hulle oupa en pa se dae aansienlik uitgebrei, en die broers boer nou al elf jaar in die distrik. “Ons het begin met 100 ha sonneblom en as ons vandag terugkyk na waar ons begin het, is ons na elf jaar by die punt waar ons eintlik moes begin het,” sê Siegfried.

LEMKEN speel ՚n belangrike rol in die boerdery se sukses. Derby is normaalweg ՚n droë wêreld, en een van LEMKEN se uitsonderlike kenmerke is vogbewaring in die grond. Die werktuie meng plantreste eweredig en deeglik in die grond en met die positiewe kontak van materiaal en grond word biologiese prosesse versnel sonder dat die struktuur van die grond vernietig word. Die herkonsolidasie van die grond wat deur die dubbelroller verkry word, verseker die bewaring van grondvog en verskaf aan jou die perfekte saadbed.

André sê: “Ons streef na minimum grondbewerking, en die geheim lê immers in vogbewaring, alhoewel dit nie altyd moontlik is met omgewingsfaktore waaraan ՚n boer deurlopend blootgestel is nie. Maar LEMKEN se werktuie maak dit baie makliker vir ons.”

Al hoe meer boere soek na werktuie wat hulle help om vestigingskoste te verminder, maar wat ook so veelsydig as moontlik is.

Die Karat se tande werk tot 300 mm

diep. Die tande met die kombinasie

van die skare vermeng plantreste

deeglik met die grond.

LEMKEN se Karat

Siegheim-boerdery is baie tevrede met die Karat 9/600 en Karat 9/700 KUA-grondvoorbereidingswerktuie wat hulle twee maande gelede aangeskaf het. Die Karat tande wat met ՚n groot verskeidenheid skare toegerus word, maak dit moontlik om vanaf 5 cm tot 40 cm diep te werk. Die modelle wat Siegheim aangeskaf het, werk onderskeidelik ses en sewe meter breed en word direk na strooptyd gebruik. Die grond op die plase wissel van kleigrond tot sand. Nie twee persele is dieselfde nie, en die Karat vaar in albei grondsoorte uitstekend.

Die Karat se twee rollers verseker herkonsolidasie van die grond, wat ՚n ferm saadbed vorm wat enige planter en saad se droom is. Die Karat werk ten volle hidroulies van opvou tot diepteverstelling.

“Ons het die Karat gesien werk by Johan Botha op Boons, Noordwes. Ons het baie gehou van wat ons sien en begin navrae doen oor die werktuig,” sê André.

Een van die voordele van LEMKEN se

werktuie is dat die rollers die grond

ferm vastrap sodat die wind dit nie

wegwaai nie.

As jy gaan kyk waar die Karat in die lande gewerk het, het die Karat ՚n uitstekende herkonsolidasie op sy roller agter, wat ook lei tot die vogbewaring in die grond. Met hierdie tipe bewerking, veral in harde droë grond kan jy soms kluite kry. André sê die Karat se roller breek die kluite kleiner en met die eerste reën blus die kluite maklik.

“Ek dink nie daar is ՚n grondsoort wat die werktuie nie sal kan bewerk en ՚n ferm saadbed agterlaat nie,” vertel Siegfried.

Winderige toestande is ՚n uitdaging in hierdie omgewing. Daar is soveel voordele aan LEMKEN-werktuie gekoppel en bo-aan die lys is dat die grond en reste nie wegwaai nadat LEMKEN deur die land was nie. Die broers se Karat-werktuie werk op ՚n diepte van 250 mm en bewerk 4 ha per uur teen 7 km per uur, afhangend van die tipe grond. Die Karat benodig ՚n minimum van 40 kW per meter werk tuig, maar grondtoestande en werkdiepte kan ՚n invloed daarop hê.

Die Karat is ook toegerus met skottels om die bewerkte grondoppervlak gelyk te maak voor jou rollerbewerking. Agterna kom die rollers om kluite te breek en die grond lekker ferm vas te trap.

Siegfried sê toe hulle inligting oor die Karat begin insamel het, is daar vir hulle vertel dat die grond nie op die lande sal wegwaai nie. “Ons boer in ՚n winderige omgewing en voorheen het wind baie van ons bogrond weggewaai.”

“Ons kan egter nou getuig dat die bewerkte lande, selfs met erge winde, glad nie gewaai het nie. Ek kon nie glo wat ek sien nie; dit is werklik iets wat ՚n mens self moet sien om te glo.”

“Ons het ons eerste Karat hierdie jaar net na strooptyd op die lande ingespan en hy het reeds altesaam 800 ha bewerk. Ons het nog niks aan die werktuig herstel of vervang nie, behalwe normale slytasie-onderdele,” sê André.

Die rollers agter aan die Karat gee ’n ferm saadbed en verseker egalige

plantdiepte.

LEMKEN se Gigant/Heliodorkombinasie

Die Heliodor 9 is ՚n baie veelsydige, kompakte skotteleg wat gebruik word vir sowel vlak stoppelbewerking as saadbedvoorbereiding, waarvoor dit besonder geskik is. Die Heliodor-reeks is ideaal vir die boer wat vinnig en goedkoop organiese materiaal wil insny en met die grond vermeng. Die Gigant 10 is ՚n draer met driepuntmonterings waaraan sekere van LEMKEN se ander toerusting gehaak kan word.

Die Jordt-broers gebruik twee LEMKEN Heliodor 9s in kombinasie met die LEMKEN Gigant 10-stelseldraer om gouer en doeltreffender ՚n saadbed voor te berei.

Die hoë werkspoed, die lae trekkerkrag wat benodig word en die lae dieselverbruik asook die oppervlakte wat jy in ՚n dag kan bewerk maak hierdie werktuig verseker ekonomies en doeltreffend en dan laat hy jou nog met ՚n perfekte saadbed wat jou plantwerk vergemaklik en jou opbrengs verbeter.

André en Siegfried Jordt van Siegheim-boerdery weerskante van Blackie

Swart, LEMKEN se gebiedverkoopsbestuurder.

“Ons het gesoek na werktuie wat vinnig ՚n ferm saadbed kan maak, daarom het ons juis op LEMKEN besluit. As gevolg van sy skotteluitleg en die grade waarteen die skottel gemonteer is, pak die Heliodor glad nie aan nie en die grond beweeg onbelemmerd deur die werktuig,” sê André.

Nog ՚n voordeel van die Gigantstelsel is dat die bewerkte grond geen wielspore het nie, omdat die draer se wiele voor die toerusting loop. Die Gigant vou op met toerusting en al vir padvervoer of rywerk tussen die lande. Met LEMKEN se bewerking kom die gewasse baie gelyk op. Die ferm, eenvormige saadbed wat gevorm word, gee elke saadjie ՚n gelyke kans om te ontkiem en te ontwikkel, dus is die opkoms en groei baie meer eweredig.

“LEMKEN se werktuie is ՚n ware aanwins vir ons en voldoen presies aan ons boerdery se spesifieke behoeftes,” sê André.

Blackie Swart, LEMKEN se gebiedverkoopsbestuurder, sê dat beide die implemente ՚n voordeel vir die boer op sy plaas inhou, hulle bied aan die boer die keuse vir vlakker en diep bewerkings terwyl jy jou materiaal in die grond terugplaas wat oor ՚n tydperk jou grondstruktuur verbeter. Die eindresultaat sal wees ՚n perfekte saadbed, die bewaring van vog en die versekering van ՚n beter opbrengs.

LEMKEN se Gigant 10/1200-

stelseldraer met twee Heliodor 9s

op Siegheim-boerdery se plaas buite

Derby, Noordwes.

“Ons besef nou ons moes lank gelede na LEMKEN geskuif het,” sê André. “Die kundigheid en diens wat aan ons verskaf word, is uitstekend. As onderdele nie onmiddellik beskikbaar is nie, word daar altyd vinnig ՚n plan gemaak. Staantyd word dus uitgeskakel of is van baie korte duur.”

LEMKEN is gefokus daarop om die landboubedryf met vernuwende, kostedoeltreffende en volhoubare oplossings by te staan om positiewe ontwikkeling te bevorder en te ondersteun.

Vir meer inligting oor LEMKENwerktuie, kontak Karel Munnik by 082-412-2577 of k.munnik@lemken.com; of Blackie Swart by 082-404- 9651, of b.swart@lemken.com, of besoek www.lemken.com.