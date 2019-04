Herfskommandowurm in die Wes-Kaap

This post is also available in: English

Die eerste positiewe opsporing van Herfskommando-larwes is op suikermielies naby Clanwilliam in die Wes-Kaap ontvang. Die lokvalle in die gebied het ook die teenwoordigheid van hoë getalle Herfskommando-motte bevestig.

Die monsters is deur DAFF DIS versamel en bevestig deur die DAFF DIS PH diagnostiese dienste.



Almal wat in die Wes-Kaap betrokke is, moet daarop let dat verkenning sowel as feromoon observasie belangrik bly. Herfskommandowurm migreer gedurende die herfs, die huidige seisoen nou in Suid-Afrika.



Kontak: Jan Hendrik Venter, Plantgesondheid Vroeë Waarskuwings

Tel: 012-319-6384